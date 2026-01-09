SUSCRÍBETE POR $1100
    Programas de Impacta VC reúnen a más de 370 startups latinoamericanas durante 2025

    Los programas IMSP e IFSP del fondo de inversión Impacta VC posicionan a este último como uno de los principales articuladores del ecosistema emprendedor de alto impacto en Latinoamérica.

    Por 
    Sofía Cruces
    Catalina Taricco

    Impacta VC marcó la consolidación y expansión de sus programas de aceleración e internacionalización, sus programas Impacta Miami Soft Landing Program (IMSP) e Impacta Fundraising Strategy Program (IFSP), que, en conjunto, reunieron a más de 370 startups postulantes, provenientes de múltiples países, y a 239 founders activos, fortalecieron su posicionamiento como plataforma clave para el crecimiento de emprendimientos de alto impacto en la región.

    El IMSP es el programa de internacionalización de Impacta VC, que prepara y acompaña a emprendimientos tecnológicos latinoamericanos en su proceso de expansión hacia Estados Unidos, combinando formación estratégica, mentorías especializadas y una inmersión presencial y online en el ecosistema de Miami.

    Por su parte, el IFSP es una iniciativa educativa y de acompañamiento que ha ayudado a más de 600 startups latinoamericanas a diseñar y ejecutar estrategias exitosas de levantamiento de capital. Su objetivo es enseñar a los fundadores a “jugar el juego del VC” con estrategia, estructura y foco, aumentando sus posibilidades de éxito al levantar capital en rondas Pre-Seed, Seed o Pre-Serie A.

    La edición 2025 del programa IFSP cerró con cifras récord: 308 postulaciones, 112 empresas tecnológicas seleccionadas, 83 startups activas al cierre y un total de 239 founders activos, de los cuales 51,8% fueron mujeres. El programa contempló 70,5 horas de clases, 47 sesiones totales, y la participación de más de 12 rockstars internacionales, consolidando una experiencia formativa de alto nivel.

    En cuanto al IMSP, la iniciativa recibió 62 postulaciones desde seis países, seleccionando a 23 startups. De ellas, 11 participaron de manera presencial en Miami, mientras que 12 emprendimientos tecnológicos se integraron en formato online, modalidad que les permitió acceder a la totalidad de las sesiones, incluidas aquellas desarrolladas en Estados Unidos.

    Durante la edición 2025, se incorporaron además más de 10 emprendimientos tecnológicos de verticales estratégicos como EdTech, FoodTech, ClimateTech, HealthTech, BioTech y Life Sciences, entre otros. También, se consideró nuevamente la Impacta House Miami, espacio diseñado para potenciar la colaboración, el networking y la conexión directa con el ecosistema local.

    El programa evidenció una buena recepción además de un fuerte componente de comunidad: una de las startups repitió la experiencia, mientras que varios participantes del IMSP 2024 se sumaron activamente recomendando nuevos emprendimientos tecnológicos, apoyando la difusión y motivando a otros founders a postular. Asimismo, fundadores de la generación anterior regresaron este año como speakers, acompañando la inmersión en Miami. A eso se suma que 3 empresas tecnológicas levantaron capital durante la inmersión.

    Como parte del ecosistema Impacta, todas las empresas tecnológicas participantes del IMSP 2025 fueron invitadas a Impactaland y al EtMDay, donde contaron con un stand gratuito, ampliando su visibilidad y conexiones con actores clave del emprendimiento, la inversión y la innovación. Asimismo, contaron con un showcase con premios para fortalecer aún más el compromiso de Impacta VC de potenciar continuamente a las startups de su comunidad.

    Del total, 29 startups se graduaron de acuerdo con criterios de asistencia, desempeño y cumplimiento de misiones, mientras que 72 becas fueron entregadas a lo largo del programa. Las verticales más representadas fueron HealthTech (15), AgriTech (13) y ClimateTech (12), y más de 40 startups calzaron directamente con la tesis de inversión de Impacta VC, actualmente en proceso de análisis.

    “El éxito del IMSP y del Fundraising Program 2025 confirma que en Latinoamérica hay talento de sobra por descubrir, y que cuando se puede acompañar a los founders con expertise, redes y acceso a mercados internacionales, las oportunidades de crecimiento se multiplican; por eso desde Impacta VC queremos ofrecerles una plataforma que no sólo acelera startups, sino que forma comunidad y genera impacto real desde la región hacia el mundo”, señaló Catalina Taricco, COO & CMO de Impacta VC y directora de los programas IMSP e IFSP.

    Incentivos para startups chilenas

    Gracias al apoyo de CORFO, Impacta VC pudo otorgar becas a startups del país, además del aporte institucional destinado a fortalecer los procesos de internacionalización. Cada uno de los emprendimientos contó con el acompañamiento de un director estratégico (Lead Mentor) durante todo el programa, junto con la incorporación de The Venture Mentoring Team, que sumó mentorías semanales (Spot Mentors) para las empresas participantes.

    Las herramientas y propuestas como las que se plantean en los programas de Impacta VC son muchas veces los pasos que han seguido empresas en el pasado y les han funcionado, ganar visibilidad en un mercado más maduro y competitivo y generar redes.

    Con los resultados mencionados, Impacta VC cierra 2025 consolidando una comunidad regional de emprendedores, mentores e inversionistas, reforzando además su compromiso con el desarrollo de startups con propósito, capaces de escalar a nivel global y generar impacto económico, social y medioambiental.

    Impacta VC redoblará la apuesta con sus programas en 2026, invitando a founders y emprendimientos tecnológicos que quieran participar a ingresar a la preinscripción para formar parte de los IFSP e IMSP 2026 en el siguiente link: https://airtable.com/appmKRVzbQavH6m2s/pagn0nxObCY2EaafV/form

