Startup chilena de venta de equipos reacondicionados ingresó a la selecta red mundial de Endeavor

Luego de un proceso que duró cerca de un año, donde se presentaron emprendedores de más de 45 países, la empresa chilena Reuse (www.reuse.cl), logró ser parte de Endeavor, una de las redes de apoyo a startups, scaleups y sus fundadores más importantes del mundo. La startup fue seleccionada tras su participación en el Panel Internacional de Selección (ISP v57), marcando un nuevo hito en su crecimiento.

Como emprendedores Endeavor, José Tomás Ulloa y Max Sateler (los fundadores de Reuse) ingresan a una red global de más de 3 mil emprendedores y mentores, disponibles para ayudarlos a enfrentar sus desafíos de escalamiento a través de las redes y las experiencias. Por ejemplo, Mercado Libre en Argentina, Cabify en España, o en Chile Buk y Cornershop.

“Ha sido un camino largo y desafiante, lleno de aprendizaje y mentoring. Nos entusiasma ser parte de esta red global, no solo para aprovechar su experiencia, sino también para apoyar a otros emprendedores que están comenzando este mismo camino”, señaló Ulloa.

La compañía –fundada en 2017– identificó una ineficiencia estructural en el mercado: mientras dispositivos de alta calidad se deprecian rápidamente y quedan subutilizados, el acceso a tecnología asequible sigue siendo limitado. A esto se suma la falta de infraestructura formal en la región para escalar el re-commerce de electrónicos. Para abordar este desafío, desarrollaron un modelo verticalmente integrado que combina tecnología, eficiencia operativa y altos estándares de calidad. Así, Reuse ofrece dispositivos electrónicos de alta gama, como smartphones y laptops, a precios entre un 20% y un 65% más bajos que los productos nuevos, promoviendo un consumo más accesible y sostenible.

La empresa –presente en Chile, Perú y México– opera con procesos estandarizados de diagnóstico, reacondicionamiento y certificación, además de ofrecer períodos de prueba de 30 días y garantías de hasta 13 meses, fortaleciendo la confianza en este tipo de productos y facilitando su adopción a gran escala.

Por su parte, Patricio Rojas, director ejecutivo de Endeavor Chile, destacó: “La incorporación de Reuse a Endeavor no responde únicamente a su tracción comercial, sino también a su capacidad para generar un impacto significativo en el ecosistema de innovación. Desde nuestra red, observamos cómo el ecosistema emprendedor chileno atraviesa un momento de gran impulso, con ideas disruptivas que fomentan la creación de nuevas empresas, transforman industrias y generan un impacto positivo para el país. Esta no es la excepción”.