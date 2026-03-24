SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Startup chilena de venta de equipos reacondicionados ingresó a la selecta red mundial de Endeavor

    Liderada por dos jóvenes emprendedores chilenos, Reuse está transformando el acceso a la tecnología en la región, impactando el mercado de electrónicos reacondicionados en Chile, México y Perú.

    Por 
    Daniel Fajardo
    José Tomás Ulloa y Max Sateler, fundadores de Reuse

    Luego de un proceso que duró cerca de un año, donde se presentaron emprendedores de más de 45 países, la empresa chilena Reuse (www.reuse.cl), logró ser parte de Endeavor, una de las redes de apoyo a startups, scaleups y sus fundadores más importantes del mundo. La startup fue seleccionada tras su participación en el Panel Internacional de Selección (ISP v57), marcando un nuevo hito en su crecimiento.

    Como emprendedores Endeavor, José Tomás Ulloa y Max Sateler (los fundadores de Reuse) ingresan a una red global de más de 3 mil emprendedores y mentores, disponibles para ayudarlos a enfrentar sus desafíos de escalamiento a través de las redes y las experiencias. Por ejemplo, Mercado Libre en Argentina, Cabify en España, o en Chile Buk y Cornershop.

    “Ha sido un camino largo y desafiante, lleno de aprendizaje y mentoring. Nos entusiasma ser parte de esta red global, no solo para aprovechar su experiencia, sino también para apoyar a otros emprendedores que están comenzando este mismo camino”, señaló Ulloa.

    La compañía –fundada en 2017– identificó una ineficiencia estructural en el mercado: mientras dispositivos de alta calidad se deprecian rápidamente y quedan subutilizados, el acceso a tecnología asequible sigue siendo limitado. A esto se suma la falta de infraestructura formal en la región para escalar el re-commerce de electrónicos. Para abordar este desafío, desarrollaron un modelo verticalmente integrado que combina tecnología, eficiencia operativa y altos estándares de calidad. Así, Reuse ofrece dispositivos electrónicos de alta gama, como smartphones y laptops, a precios entre un 20% y un 65% más bajos que los productos nuevos, promoviendo un consumo más accesible y sostenible.

    La empresa –presente en Chile, Perú y México– opera con procesos estandarizados de diagnóstico, reacondicionamiento y certificación, además de ofrecer períodos de prueba de 30 días y garantías de hasta 13 meses, fortaleciendo la confianza en este tipo de productos y facilitando su adopción a gran escala.

    Por su parte, Patricio Rojas, director ejecutivo de Endeavor Chile, destacó: “La incorporación de Reuse a Endeavor no responde únicamente a su tracción comercial, sino también a su capacidad para generar un impacto significativo en el ecosistema de innovación. Desde nuestra red, observamos cómo el ecosistema emprendedor chileno atraviesa un momento de gran impulso, con ideas disruptivas que fomentan la creación de nuevas empresas, transforman industrias y generan un impacto positivo para el país. Esta no es la excepción”.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupreuseendeavorscaleupred endeavor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles
    Chile

    “No tiene nada que ver”: Sedini descarta que retiro de apoyo a Bachelet busque desviar foco de alza de combustibles

    Canciller dice que retiro de respaldo a Bachelet está siendo notificado a México y Brasil y “es una decisión soberana”

    Armada confisca histórica carga de 68,7 toneladas de cocaína y ketamina en Arica

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles
    Negocios

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U
    El Deportivo

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    La exigencia que Daniel González le plantea a la UC pensando en la Copa Libertadores

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades
    Cultura y entretención

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    Totoy Zamudio irrumpe en la escena nacional con una pintura que desafía las reglas y apuesta por la emoción

    Inti-Illimani histórico cierra la puerta a una reconciliación con la otra facción: “Nunca hemos sido una telenovela”

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump
    Mundo

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo