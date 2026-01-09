Startup chilena enfocada en propiedades recibió inversión de US$5 millones de Metlife y Ameris

Una inversión de US$4 millones por parte de Metlife y de US$1 millón desde el fondo de impacto FIS 3.0 de Ameris recibió la startup chilena Hogarízate.

Esta proptech nacional se enfoca en la compra a la inmobiliaria la propiedad que el cliente elige. Luego, el cliente arrienda esa vivienda y aproximadamente el 60% del monto del arriendo se destina a ahorrar el pie restante para comprar la propiedad en un plazo de hasta 48 meses.

Bajo su modelo de arriendo con promesa de compra, los usuarios pueden adquirir una vivienda con solo el 5% del pie, dado que el 95% restante es financiado por fondos de inversión que apoyan a la startup.

Desde Hogarízate indican que “el servicio es bastante inclusivo y busca ayudar a segmentos históricamente relegados como, extranjeros con residencia en trámite, familias que no han podido ahorrar lo necesario para el pie, y personas con poca antigüedad laboral”. La empresa, que ya ha adquirido más de US$16 millones de dólares en propiedades, ha ayudado a más de 100 familias a obtener su primera vivienda.

De cara al 2026, buscan triplicar la cantidad de familias que han sido favorecidas por su modelo de negocio.

Una de las últimas novedades de la empresa no solo ha sido el aporte de capital para sus programas habitacionales, sino también el lanzamiento de nuevos productos. Dentro de sus nuevas líneas de servicio, la empresa implementó un evaluador y simulador de créditos online en tiempo real en las salas de venta de sus inmobiliarias de convenio. “Nuestro evaluador online no solo agiliza el proceso y reduce la incertidumbre, entrega una evaluación en menos de 5 minutos y también educa al cliente, empodera a la inmobiliaria y abre nuevas posibilidades de acceso a la vivienda”, comenta Francisco Recabarren, CEO de Hogarízate.