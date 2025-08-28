SUSCRÍBETE
La Tercera
Unicornios indios y presentaciones en un Tesla: anuncian las novedades de EtMday 2025

El encuentro de emprendimiento, innovación e inversión más grande de la región regresa en noviembre con India como país invitado, más de 50 mil asistentes esperados y un cartel de speakers internacionales de lujo.

Por 
Daniel Fajardo

Con un anuncio realizado desde el piso 62 del Sky Costanera, Emprende Tu Mente (EtM) dio inicio a la cuenta regresiva para el encuentro de emprendimiento e innovación EtMday 2025, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Este año, el evento proyecta superar las ediciones anteriores con cifras récord: 50 mil asistentes, más de 1.000 stands, ruedas de contacto entre emprendedores y corporativos, mentorías uno a uno con inversionistas globales y experiencias inéditas como el esperado Tesla Pitch, donde los emprendedores presentan sus proyectos -bajo la modalidad de pitch- arriba de un auto eléctrico.

Novedades de EtMday 2025: unicornios indios y presentaciones en un Tesla

La gran novedad fue la confirmación de India como país invitado, consolidada como la tercera incubadora de startups más grande del mundo. Su participación abre un nuevo capítulo en la internacionalización del ecosistema chileno y latinoamericano.

El lanzamiento contó con autoridades, líderes empresariales, diplomáticos y representantes del ecosistema emprendedor, quienes fueron testigos de cómo la corporación sin fines de lucro EtM reafirma su misión de conectar “pares improbables”. Sy cofundador, Daniel Daccarett, señaló: Acercar oportunidades al talento y conectar actores que normalmente no interactúan es la esencia de EtM. Este año queremos que sea el encuentro más grande del mundo”.

La edición 2025 traerá consigo un espacio de 12 hectáreas en el Parque Bicentenario de Vitacura que albergará 1.000 stands, ruedas de contacto y mentorías 1 a 1, además de los ya tradicionales pitches temáticos como el Tesla Pitch, el Wheel Pitch y el Elevator Pitch. Estos formatos buscan transformar la forma en que los emprendedores se vinculan con grandes empresas e inversionistas.

Además, el evento contará con un escenario de voces inspiradoras. Entre los invitados internacionales confirmados destacan Patrick J. McGinnis, creador del concepto FOMO (Fear of Missing Out o miedo a perderse algo); Juan de Antonio, cofundador de Cabify; Jeff Hoffman, cofundador de Priceline (Booking.com); Nacho Dean, primera persona en dar la vuelta al mundo caminando; Sammis Reyes, futbolista americano; y Joan Melé, impulsor de la Banca Ética en Latinoamérica.

Otra de las novedades será el programa EtMroomies, que permitirá a emprendedores de regiones alojarse en casas de la comunidad EtM en Santiago para vivir de cerca la experiencia completa, ampliando así las oportunidades de integración y conexión.

Las entradas ya están disponibles en www.etmday.org.

