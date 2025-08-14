SUSCRÍBETE
10 hectáreas y 5.000 stands: los planes de EtMday 2025 para ser el evento de emprendimiento más grande del mundo

El encuentro espera atraer a miles de emprendedores, inversionistas y corporativos de todo el continente. Metro de Santiago será socio estratégico y presentará soluciones para “el viaje del futuro”.

Por 
Daniel Fajardo
10 hectáreas y 5.000 stands: los planes de EtMday 2025 para ser el evento de emprendimiento más grande del mundo

Bajo tierra y en plena construcción de la futura Línea 7 del Metro de Santiago, la Corporación Emprende tu Mente (EtM) presentó el jueves 13 de agosto los primeros detalles de la próxima edición del EtMday, evento que se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

La instancia promete reunir a miles de emprendedores, inversionistas y corporativos. De hecho, el evento duplicará la cantidad de stand disponibles con respecto al año pasado, para llegar a 1.000 unidades. Esto, en un espacio que también crecerá de 7 hectáreas que presentaba el 2024 a 10 hectáreas, para esta versión.

Los planes de EtMday 2025 para ser el evento de emprendimiento más grande del mundo

Se espera que asistan más de 5.000 personas a un espacio que además tendrá una programación que incluye charlas, actividades de encuentro y capacitaciones, entre otras, con cerca de 20 países presentes.

Además, en línea con la estrategia país, dada a conocer hace unos meses por el presidente Gabriel Boric, el EtMday tendrá a India como invitado especial. “India viene con un pool de emprendedores con puros proyectos y negocios de inteligencia artificial (IA) generativa y otros desarrollos similares con el objetivo de ver cómo mejorar el performance de las compañías y ser más eficientes“, adelanta Daniel Daccarett, cofundador de EtM y socio de varias empresas, como Vendomática.

La elección del lugar para anunciar el evento no fue casual. El lanzamiento, realizado a 50 metros de profundidad en el pique que está construyendo Metro en Av. Américo Vespucio, apuntó a reforzar el vínculo entre infraestructura, innovación y colaboración público-privada. “Acercar oportunidades al talento y conectar a actores que normalmente no interactúan es la esencia de lo que hacemos. Este año queremos que el encuentro sea el más grande del mundo”, apunta Daccarett.

El lanzamiento también incluyó un gesto simbólico: la “Caja del Futuro del Ecosistema”, donde representantes del mundo empresarial, académico y público sellaron compromisos con el emprendimiento, que se abrirán en 2028.

De hecho, uno de los focos a que siempre ha apuntado el EtMday es a “juntar pares improbables”. En otras palabras, que una gran cantidad de emprendedores y dueños de pymes accedan a conversar con los principales líderes del mundo empresarial. Esto, mediante instancias lúdicas como “La rueda de la fortuna” o un ascensor al estilo “elevator pitch”.

Pero –según Daccarett– para la versión 2025 habrá una profundización con respecto a las “mentorías”. O sea, una conversación más profunda entre los actores. “Siento que las grandes empresas ya validaron que conectar con el ecosistema emprendedor y vincularse con la innovación es beneficioso para ellas”, opina el fundador de EtM.

Cabe recordar que esta instancia comenzó con un pequeño evento denominado como “Asado Emprendedor” hace 18 años y con el tiempo fue creciendo. Hace cuatro años que se realiza en el Parque Bicententario de Vitacura

Demo Day del Metro

En esta edición, Metro de Santiago no solo aportará como socio, sino que presentará en el EtMday los proyectos desarrollados por su propia área de innovación. Además, abrió la convocatoria para el DemoDay Metro 2025, que busca soluciones para “rediseñar el viaje del futuro” mediante personalización y comunicación en tiempo real.

“Queremos unir ingeniería y emprendimiento para transformar la experiencia de viaje y el desarrollo de las ciudades”, afirmó el gerente general de Metro, Felipe Bravo, quien señaló además que las postulaciones están abiertas en los canales oficiales de la compañía.

