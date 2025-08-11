Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Buk continúa con su plan de expansión y anunció esta mañana la compra de la startup chilena especializada en automatización de procesos financieros, Bemmbo.

“Con esta adquisición, damos un paso firme hacia ese mundo y reforzamos nuestro compromiso con esa misión, integrando finanzas y personas como parte de un mismo ecosistema organizacional”, dijo la compañía de recursos humanos en un comunicado.

La empresa que no reveló el monto de la operación afirmó que esta compra marca el nacimiento de Buk Finanzas, lo que denominó como un nuevo pilar estratégico dentro de su plataforma.

“Para seguir creciendo y creando más valor para nuestras empresas clientes, identificamos que era clave expandir nuestro alcance hacia nuevas áreas estratégicas. Así, surge la oportunidad de entrar al mundo de las finanzas, un espacio de grandes sinergias con nuestra propuesta actual y con alto potencial para mejorar la experiencia y eficiencia de nuestros clientes”, dijo Jaime Arrieta, Fundador y CEO de Buk.

Qué son Buk y Bemmbo

Buk es la compañía que opera el software del mismo nombre y que, en términos generales, gestiona personas en las organizaciones y administra el pago de remuneraciones.

La empresa que fue fundada en 2017 por Santiago Lira, Jaime Arrieta, Felipe y Ricardo Sateler, y Teresita Morán, quién ejerce como country manager, ha levantado más de US$ 130 millones en capital y su valoración ronda los US$ 850 millones.

Buk tiene presencia en Perú, México y Colombia y, según la firma, ofrece servicios en más de 4.000 organizaciones de la región.

Buk compra Bemmbo. A la cabeza de esta última firma están Andrés Rodríguez, Rodrigo Oyarzún y Cristóbal Dotte.

Bemmbo es una firma similar ya que es la dueña del software del mismo nombre que básicamente gestiona pagos y cobros de empresas. Hasta el año pasado, la startup sumaba más de 200 clientes y la promesa de sus servicios es ahorrar hasta un 70% de tiempo en este tipo de labores.

“Su foco ha sido desde el inicio liberar a las personas de tareas repetitivas para que se dediquen a lo que realmente agrega valor. Y eso conecta profundamente con cómo hacemos las cosas en Buk”, dijo esta última.