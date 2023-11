Daniel Daccarett: “Es una falacia cuando se habla de que los emprendedores son los buenos y los grandes empresarios, los malos”

Una Rueda de la Fortuna de 30 metros de altura y 12 cápsulas es parte de las atracciones de este año. Pero no se trata de un parque de diversiones, sino de EtMday 2023, uno de los encuentros del mundo del emprendimiento más importantes de América Latina, que se realizará entre el 16 y 17 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

La “Rueda de Suerte” es en realidad un espacio donde un emprendedor le hace un pitch (presentación rápida) de su negocio a un alto empresario, para lo cual debe inscribirse previamente. Tiene unos seis minutos y debe elegir una franja de horario temática, por ejemplo, de fintech, insurtech o retail. También está el “Elevator pitch”, un edificio de 12 metros de altura construido con andamios, con un montacargas en su interior, donde el fundador de una startup tiene tres minutos para contarle su idea a un posible inversionista. En la misma línea, hay un globo aerostático, donde se juntan empresario y emprendedor; así como el “Electric car pitch”, donde ambos conversan manejando un auto eléctrico.

Por eso, el objetivo y a la vez, el eslogan del EtMday, organizado por Emprende tu Mente, cofundada por el empresario Daniel Daccarett, es: “Reunir pares improbables”. “Creemos que después de que se realizan estos contactos se genera un vínculo que dura toda la vida, porque son esos momentos memorables, tanto para el emprendedor como para el gerente o empresario”, dice Daccarett, quien cuenta que entre los 2.500 ejecutivos y empresarios que participarán escuchando o aconsejando a los emprendedores estarán, por ejemplo, Holger Paulmann, Juan Sutil, Sandro Solari, María Teresa Vial, Karen Thal, Alejandra Mustakis, Ricardo Mewes, Leonardo Ljubetic, Joaquín Cruz, Carmen Contreras, Karen Thal, Roberto Alvo, Pablo Zamora, Maria de Los Ángeles Romo y Sebastián Sichel. Se espera la asistencia de unas 20 mil personas, además de una nutrida agenda de actividades.

“El año pasado, la Municipalidad de Vitacura nos pasó dos hectáreas. Ahora, siete”, dice entusiasmado Daccarett, quien conoce bien ambos mundos: el del gran empresariado y el del emprendedor. Y aunque en 1993 fundó Globe, la matriz de sus empresas, entre las que cuenta Vendomática y una infinidad de otras compañías, dice que se sigue sintiendo un emprendedor. De hecho, ha recibido una serie de distinciones en esa línea de entidades como la UDD, Endeavor, los premios Avonni. Incluso, la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile le entregó el premio al Egresado Destacado de Todos los Tiempos. Pero hoy es Emprende tu Mente en quien concentra la mayor parte de su energía.

“Muchas veces los emprendedores tienen pocos contactos, especialmente cuando son de regiones. Lo que nosotros hacemos es abrir una pequeña puerta”, indica Daccarett, quien cree que “cada vez más el sector corporativo está muy receptivo a conectar con los emprendedores. Las empresas están creando áreas de innovación o corporate venture capital. Y aquí hay un tema clave que quizá no ven los emprendedores, pero que sí lo hacen los grandes empresarios y es que los actuales emprendedores son los futuros empresarios de este país. Entonces, es una falacia cuando se habla de que los emprendedores son los buenos y los grandes empresarios, los malos. Estos últimos son extraordinarios y muchos se dan tiempo para ir a cosas como el etMDay”, dice y agrega: “No hay que hacer más esa distinción. La empresa es una institución maravillosa que tenemos que cuidar y no dejar que la destruyan. Es la que genera prosperidad”.

Incluso, aclara que ambos mundos siempre han trabajado juntos. “El que le hace la acometida telefónica a una teleco es una empresa de transporte de carga; así como una pyme que realiza la mantención de redes de energía a una gran compañía eléctrica. La única diferencia es que hoy las grandes firmas están más abiertas a tomar riesgos o se han permeado de lo que necesita el emprendedor, como el pago anticipado. Se han puestos más sensibles con sus dificultades”.

Hoy la realidad económica ha comprimido las inversiones de las pymes e incluso ha disminuido la entrada de capitales de riesgo a las startups. Según Daccarett, esto puede ser complicado, “pero es algo que los emprendedores no pueden manejar. Sí, el estallido social y la pandemia fue duro y la actual situación económica también, pero si quieres ser empresario, tienes que aprender a vivir con eso sin quejarte. Hay que aperrar. Si no, mejor empléate”.

Con respecto a qué cosas podrían cambiar para beneficio del emprendimiento, Daccarett estima que existen varios elementos. “Por ejemplo, la burocracia de las notarías. No puede ser que tenga que aún haya que ir físicamente a timbrar un documento para decir que soy Daniel Daccarett. No tiene sentido. Se ha avanzado mucho con temas como el certificado digital y la Clave Única, pero aún hay mucho papeleo innecesario, como hacer fila en una municipalidad para pagar la patente comercial”.

Por otro lado, otro cambio que cree que se debería hacer es “permitir a las AFP que inviertan en startups a través de sistemas como ScaleX”, una iniciativa entre la Bolsa de Santiago y Corfo para que las startups se abran a bolsa. “Yo he conversado con varias AFP sobre esto y me dicen que no pueden invertir en algo que tenga riesgo, porque están jugando con los ahorros de los chilenos. ¡Pero hoy hay emprendimientos que no tienen riesgos! Y es ahí donde se abren iniciativas como ScaleX que está regulada por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero)”.

Uno de los elementos que Daccarett destaca de los emprendedores actuales es su visión de internacionalizarse. “Pueden prototipear en Chile, ya que es un muy buen país para eso. Ganar dinero y luego irse para afuera, pero siempre entendiendo en tu responsabilidad como chileno, para así después devolverle la mano a este país que tanto te dio”.

¿Cómo se viene el próximo año para las startups? Según Daniel Daccarett, “el 2024 va a estar duro. Por eso es importante tener un negocio de verdad e ir más por el Ebitda que por la valoración”.