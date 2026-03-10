Ximena Lincolao: “La innovación es más que tecnología, es una forma de vida”

La próxima jefa de cartera se reunió con mujeres líderes de emprendimientos con base científico-tecnológica y aseguró que “la innovación es más que tecnología, es una forma de vida”. Destacó la importancia de conectar a emprendedoras y emprendedores con los hubs de innovación y el mercado, y subrayó que toda mujer debería poder vender una startup, agregando que “cuando una mujer tiene éxito, le abre la puerta a otra”.

El pasado jueves 5 de marzo, en la antesala de un nuevo 8M, Varinka Farren, directora de Hub APTA —organización que ha cumplido un rol protagónico en la transferencia de tecnologías, conectando a la academia con la industria— conversó con Lincolao en el encuentro de mujeres líderes del ecosistema de innovación “Deep Tech Brunch”, realizado en Startuplab.01.

Startuplab.01 es el primer hub dedicado a llevar la ciencia al mercado y apoyar de forma integral a los emprendedores. Cuenta con una red de colaboradores liderada por Fundación Chile, ChileGlobal Ventures y Hub APTA. En esta ocasión, destacó su misión de impulsar el rol de las mujeres en el liderazgo de emprendimientos científicos y tecnológicos, considerando que el 42% de las startups que integran Startuplab.01 son lideradas por mujeres.

La conversación permitió a la audiencia conocer aspectos de la trayectoria y personalidad de la nueva autoridad, quien enfatizó: “La innovación es más que tecnología, es una forma de vida”. Lincolao se tituló como profesora, con licenciatura en Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena. Al enfrentar dificultades laborales, decidió viajar a Estados Unidos con solo 500 dólares. Vivió 30 años en ese país y vendió tres empresas exitosas.

Farren destacó la relevancia de este espacio íntimo e informal con otras mujeres del ecosistema de innovación, identificando puntos en común con la trayectoria de la nueva autoridad. Lincolao también precisó que la institución no se llamará más “Minciencia”, sino que recuperará su nombre completo: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reflejando así el amplio alcance de su mandato.

“Este ministerio es el cartílago del crecimiento económico. Debe estar alineado con las necesidades del país para generar más y mejores empleos y potenciar el emprendimiento. Vamos a alinearnos con CORFO, el Ministerio de Economía y la ANID”, precisó. Señaló que Chile tiene talento, pero falta fortalecer la articulación entre investigación, desarrollo industrial y ventas. “Tenemos que acercar a los emprendedores y a los hubs al mercado”, agregó.

De su experiencia en el exterior, rescató como aprendizaje: “Al mudarse de lugar —ya sea de una ciudad a otra dentro del propio país o al extranjero— el instinto de supervivencia se agudiza cuando no se tienen redes de apoyo, familia, casa segura, comida ni amigos. El cambio nos exige buscar soluciones”. Ese escenario adverso deja al emprendedor solo con sus capacidades en busca de oportunidades.

Startups y mujer

Lincolao señaló que más del 90% de las startups fracasa durante los dos primeros años de vida y que, de ellas, ni siquiera existen datos desagregados sobre mujeres emprendedoras. A modo de ejemplo, indicó que en Estados Unidos solo el 2% del capital de venture capital se destina a empresas lideradas por mujeres.

“Una startup no puede darse el lujo de crecer lentamente: debe duplicar o triplicar sus ventas, al menos durante los primeros años. Es una carrera contra el tiempo en la que el emprendedor debe hacerlo todo: crear, investigar, gestionar el marketing, las ventas y el equipo humano”, sostuvo.

La futura ministra señaló que el problema no radica en los hombres, sino en el sistema. Si bien los cambios no serán inmediatos, aseguró que “cuando una mujer tiene éxito, le abre la puerta a otra”, creando un precedente que permite a los inversionistas confiar en el liderazgo femenino.

El Deep Tech Brunch incluyó la bienvenida de Francisca Contreras, directora de Startuplab.01, y un panel sobre la compatibilidad entre la trayectoria laboral científica y la vida familiar, en el que participaron Carolina Carrasco, especialista líder de BID Lab; Karina Kitzing, cofundadora de Lactify, y Nicole Castro, COO de Hero Dynamics —ambas residentes de Startuplab.01—. El evento finalizó con un recorrido por las dependencias y laboratorios de innovación.