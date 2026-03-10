SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Ximena Lincolao: “La innovación es más que tecnología, es una forma de vida”

    La futura ministra de Ciencia participó en el Deep Tech Brunch del 8M –organizado por Hub APTA y Startuplab.01–, y anunció un ministerio alineado con el crecimiento económico y el emprendimiento femenino.

    Por 
    Hub emprende

    La próxima jefa de cartera se reunió con mujeres líderes de emprendimientos con base científico-tecnológica y aseguró que “la innovación es más que tecnología, es una forma de vida”. Destacó la importancia de conectar a emprendedoras y emprendedores con los hubs de innovación y el mercado, y subrayó que toda mujer debería poder vender una startup, agregando que “cuando una mujer tiene éxito, le abre la puerta a otra”.

    El pasado jueves 5 de marzo, en la antesala de un nuevo 8M, Varinka Farren, directora de Hub APTA —organización que ha cumplido un rol protagónico en la transferencia de tecnologías, conectando a la academia con la industria— conversó con Lincolao en el encuentro de mujeres líderes del ecosistema de innovación “Deep Tech Brunch”, realizado en Startuplab.01.

    Startuplab.01 es el primer hub dedicado a llevar la ciencia al mercado y apoyar de forma integral a los emprendedores. Cuenta con una red de colaboradores liderada por Fundación Chile, ChileGlobal Ventures y Hub APTA. En esta ocasión, destacó su misión de impulsar el rol de las mujeres en el liderazgo de emprendimientos científicos y tecnológicos, considerando que el 42% de las startups que integran Startuplab.01 son lideradas por mujeres.

    La conversación permitió a la audiencia conocer aspectos de la trayectoria y personalidad de la nueva autoridad, quien enfatizó: “La innovación es más que tecnología, es una forma de vida”. Lincolao se tituló como profesora, con licenciatura en Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena. Al enfrentar dificultades laborales, decidió viajar a Estados Unidos con solo 500 dólares. Vivió 30 años en ese país y vendió tres empresas exitosas.

    Farren destacó la relevancia de este espacio íntimo e informal con otras mujeres del ecosistema de innovación, identificando puntos en común con la trayectoria de la nueva autoridad. Lincolao también precisó que la institución no se llamará más “Minciencia”, sino que recuperará su nombre completo: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reflejando así el amplio alcance de su mandato.

    “Este ministerio es el cartílago del crecimiento económico. Debe estar alineado con las necesidades del país para generar más y mejores empleos y potenciar el emprendimiento. Vamos a alinearnos con CORFO, el Ministerio de Economía y la ANID”, precisó. Señaló que Chile tiene talento, pero falta fortalecer la articulación entre investigación, desarrollo industrial y ventas. “Tenemos que acercar a los emprendedores y a los hubs al mercado”, agregó.

    De su experiencia en el exterior, rescató como aprendizaje: “Al mudarse de lugar —ya sea de una ciudad a otra dentro del propio país o al extranjero— el instinto de supervivencia se agudiza cuando no se tienen redes de apoyo, familia, casa segura, comida ni amigos. El cambio nos exige buscar soluciones”. Ese escenario adverso deja al emprendedor solo con sus capacidades en busca de oportunidades.

    Startups y mujer

    Lincolao señaló que más del 90% de las startups fracasa durante los dos primeros años de vida y que, de ellas, ni siquiera existen datos desagregados sobre mujeres emprendedoras. A modo de ejemplo, indicó que en Estados Unidos solo el 2% del capital de venture capital se destina a empresas lideradas por mujeres.

    “Una startup no puede darse el lujo de crecer lentamente: debe duplicar o triplicar sus ventas, al menos durante los primeros años. Es una carrera contra el tiempo en la que el emprendedor debe hacerlo todo: crear, investigar, gestionar el marketing, las ventas y el equipo humano”, sostuvo.

    La futura ministra señaló que el problema no radica en los hombres, sino en el sistema. Si bien los cambios no serán inmediatos, aseguró que “cuando una mujer tiene éxito, le abre la puerta a otra”, creando un precedente que permite a los inversionistas confiar en el liderazgo femenino.

    El Deep Tech Brunch incluyó la bienvenida de Francisca Contreras, directora de Startuplab.01, y un panel sobre la compatibilidad entre la trayectoria laboral científica y la vida familiar, en el que participaron Carolina Carrasco, especialista líder de BID Lab; Karina Kitzing, cofundadora de Lactify, y Nicole Castro, COO de Hero Dynamics —ambas residentes de Startuplab.01—. El evento finalizó con un recorrido por las dependencias y laboratorios de innovación.

    Más sobre:Hub EmprendeHubs_lthubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas
    Chile

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde
    Negocios

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U
    El Deportivo

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo