En vivo: la U y la UC se enfrentan en un nuevo Clásico Universitario en el Estadio Nacional
El elenco de Fernando Gago y el de Daniel Garnero buscan quedarse con los puntos para seguir en la pelea por el título del campeonato.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 0-0 Universidad Católica
La formación titular de la UC en el Clásico Universitario
Las novedades de la U
Fernando Gago sorprendió con sacar a Javier Altamirano y Lucas Assadi de la formación titular. Agustín Arce e Ignacio Vásquez serán de la partida. También entra el joven Lucas Barrera.
La formación de la U en el Clásico Universitario
Se juega el Clásico Universitario 202
Universidad de Chile recibe a Universidad Católica, en el Estadio Nacional.
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