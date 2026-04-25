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    En vivo: la U y la UC se enfrentan en un nuevo Clásico Universitario en el Estadio Nacional

    El elenco de Fernando Gago y el de Daniel Garnero buscan quedarse con los puntos para seguir en la pelea por el título del campeonato.

    Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentan en un nuevo clásico Jonnathan Oyarzún/Photosport

    Minuto a minuto

    Universidad de Chile 0-0 Universidad Católica

    Actualiza el relato aquí

    La formación titular de la UC en el Clásico Universitario

    Las novedades de la U

    Fernando Gago sorprendió con sacar a Javier Altamirano y Lucas Assadi de la formación titular. Agustín Arce e Ignacio Vásquez serán de la partida. También entra el joven Lucas Barrera.

    La formación de la U en el Clásico Universitario

    Se juega el Clásico Universitario 202

    Universidad de Chile recibe a Universidad Católica, en el Estadio Nacional.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

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