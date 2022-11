Don Francisco reaparece en la Teletón : “Por todo lo que hayan dicho o no hayan dicho, estoy muy orgulloso de participar en esta campaña”

“Quiero dar gracias a la vida”, dijo parafraseando a Violeta Parra, Mario Kreutzberger. El hombre ancla de la campaña, casi a sus 82 años, anunció su retiro de la campaña, y agradeció a los chilenos “por no haber fallado nunca, por encima de todas las dificultades, porque siempre hemos tenido una que otra dificultad”.

Kreutzberger recalcó los avances que ha logrado la Teletón en el tiempo. “Lo que ocurrió durante estos 44 años ¿ustedes creen que había un bus o una micro para discapacitados?...no había ni una esquina rebajada, ¿y qué importa? decía la gente, claro si no andan en silla de ruedas...no había estacionamientos, no había ascensores en el metro, no había lenguaje inclusivo, antes de esta campaña nada de esto existía”.

Además se refirió a su paso al costado de la campaña como rostro principal. “Estoy presente, estoy atento, voy a colaborar siempre de que el intelecto y el físico me lo permitan. Por todo lo que hayan dicho o no hayan dicho, estoy muy orgulloso de participar en esta campaña”.

“Pero es necesario que una nueva generación nos lleve por los próximos 44 años, hasta el 2066, muchos de ustedes van a estar en esa fecha”, agregó.

Y a continuación presentó la historia de Gastón Maluenda, el “Tachuela Grande”, cuya nieta debió ser ingresada en la Teletón.

También Don Francisco presentó la primera gran donación de la noche, de la familia Luksic, consistente en $1.500 millones de pesos. Y posteriormente la de Té Supremo, con $395 millones de pesos.