Eduardo Fuentes y la oferta que recibió de Mega: “Siento que me falta todavía para ser la cabeza de un matinal”

Esta semana La Red confirmó la permanencia de Eduardo Fuentes en sus filas, zanjando así meses de especulaciones acerca de una posible partida a otro canal.

Esto ya que en pleno momento de cambios para la industria televisiva, el conductor de Mentiras Verdaderas recibió ofertas de otras estaciones, opciones que finalmente descartó.

Así el animador renovó su contrato con el canal privado, el que se extendería de dos a tres años. En paralelo, sin embargo, dejará su labor en el programa Abrazo de Gol de CDF por la exclusividad que asume ahora con La Red, según pudo averiguar La Tercera.

Fuentes se queda así en el canal donde ha consolidado su perfil de entrevistador, en un programa que además ha dado un giro en el último año, tomando la contingencia como eje de su pauta.

¿Por qué decide finalmente seguir en La Red?

Para mi era muy importante el qué hacer. Era relevante el dónde pero el qué era fundamental. Sentía que en el Mentiras Verdaderas hemos logrado construir algo importante que es valorado por la audiencia, y eso fue lo que más me empujó a tomar la decisión, quedarme donde estaba. Es un lugar que me gusta y donde todavía siento que tenemos mucho que decir y aportar. Creo que estamos en un momento donde se necesita diálogo, conocer puntos de vista, tener una conversación que no sea tan violenta, donde podamos disentir pero con respeto, y eso es lo que hemos venido tratando de implementar en el programa. La gente lo ha valorado mucho, me lo han hecho saber, y por eso creí que no era el momento de abandonar el proyecto porque todavía hay mucho paño que cortar al respecto.

Se supo que una de las ofertas que recibió fue de Mega. ¿Qué le hizo descartar la propuesta?

Tuve una conversación con Mega, tuve una conversación con otro canal, y no quiero entrar en los detalles de qué era lo que ofrecían porque esas conversaciones seguirán ahora con otras personas y quizás a esas otras personas no les gustaría enterarse de aquello, pero siempre son propuestas interesantes y las valoro mucho. Valoro que lo consideren a uno para proyectos tan relevantes de otros canales, me parecían tremendamente interesantes, atractivos, con la posibilidad de compartir con gente con la que ya he trabajado y a la que quiero mucho. Pero bueno, uno se tiene que decantar en algún minuto por algo y como decía creo que hoy día mi lugar es Mentiras Verdaderas.

Trascendió que la propuesta de Mega era para integrarse al matinal Mucho Gusto, ¿se imaginó en un formato como ese?

Los matinales hoy día son una plataforma súper interesante porque han tenido un vuelco en términos de contenido y eso es atractivo considerando lo que vengo haciendo. Si bien creo que podría estar, siento por otra parte que me falta todavía como para poder ser la cabeza de un matinal. Soy bien autocrítico con mi trabajo y creo que me falta todavía mucho por aprender. Insisto, de poder estar podría hacerlo y pondría mi mejor esfuerzo, pero personalmente siento que me falta. Cuando uno cree que las hizo todas o está listo para la foto, empieza a equivocarse, y creo que uno tiene que ser bien autocrítico. Creo que un matinal es una carrera de largo aliento, coral, donde hay muchas tensiones editoriales, muchas miradas sobre los temas, muchas voces, y creo que para eso hay que estar más preparado y no sé si estoy del todo preparado.

Sobre ese punto, ¿qué le ha parecido el giro que han dado los matinales en general a raíz de la contingencia, el estallido social, la pandemia?

Me parece interesante que esa vuelta de tuerca haya considerado a la gente. Me parece que durante un tiempo se desconectó de la gente de verdad y mirábamos a la gente como una masa uniforme que solo buscaba entretención, y el país ha demostrado que si bien busca entretención, también buscan espacios donde se puedan ver reflejadas las problemáticas, las voces, entonces me parece interesante que los matinales hayan entendido eso, un poco a la fuerza, pero que lo hayan entendido.

Hubo mucha atención puesta en su posible salida del canal, en un momento donde los rostros de TV están bastante en la mira del público, ¿cómo ha visto ese nuevo escenario para los animadores?

No es un misterio para nadie que hubo una sacudida muy grande. No todos siguieron haciendo lo que hacían y no todos tuvieron la cabida que tenían. Más allá de estar de acuerdo o no con que algunos nombres hayan salido y otros hayan potenciado, creo que es una llamada de atención. Tener un micrófono en la solapa de tu chaqueta no es un adorno, yo lo veo al menos como una condecoración, te dan la posibilidad de tener un micrófono potente donde puedes opinar. Suele ocurrir que a uno le dicen “tú podrías ser un muy buen político”, y yo siempre les respondo que tengo las preguntas, no las respuestas. Si tuviera las respuestas a lo mejor me pasaría al mundo de la acción, en la política.

¿Le han ofrecido algún tipo de candidatura política en el último tiempo?

Sí, me han ofrecido. Y me llama la atención porque me han ofrecido desde la izquierda y desde la derecha. Lo que me agrada porque significa que desconcierto a los sectores políticos respecto a mi posición, si me llamaran de un solo lado diría “lo estoy haciendo mal” porque se me está notando mi posición. Pero me llama la atención que me han llamado de ambos lados, de los extremos. Lo he rechazado, por supuesto, y lo mismo que decía, si no estoy capacitado para conducir un matinal, cómo voy a estar capacitado para ser una persona que tome decisiones relevantes.

¿Qué le ofrecieron?

Me llamaron ahora para la constituyente. Antes me habían llamado para los Cores (consejeros regionales), y en su momento incluso me preguntaron si tenía interés de hacer una carrera política para llegar a ser diputado.

¿Ser constituyente tampoco le pareció?

Me encantaría, pero no participaría de un proceso constituyente que me obligue a estar ligado a un partido político, tendría que empezar a formar alianzas para poder buscar como independiente ese cupo, y creo que no es compatible con mi trabajo. Ser constituyente creo que te debe exigir tiempo completo, con la posibilidad de estar muy conectado con la ciudadanía.

¿Cómo se proyecta en televisión?

Para mi el trabajo de la tele siempre fue un regalo de la vida. No pensé que iba a trabajar en TV, lo mío era trabajar en radio. Pero ahora con este vuelco que ha tenido (la TV), creo que esta TV de hoy se parece más a lo que a mí me gusta, entonces hoy en día creo que si bien me quedan 3 años ahora con Mentiras Verdaderas, creo que hasta los 50 (hoy tiene 45) podría hacer perfectamente TV y después pensar en otras cosas.