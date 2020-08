“Gesto nostálgico” e “intento interesante”: panelistas históricos de A esta Hora se Improvisa analizan el tibio regreso del programa

Anoche Canal 13 estrenó A esta hora se improvisa, una apuesta que mezcla el pasado con el presente del canal al abrir un nuevo espacio al debate político, pero reviviendo el emblemático espacio del mismo nombre que la señal emitió originalmente entre los años 1969 y 1973.

Sin embargo el rating le fue esquivo, con un primer capítulo que no logró acercarse a los números de las ficciones de Mega -Pituca sin lucas- y TVN -Fuerza de Mujer-, ni a las repeticiones de Yo soy, de Chilevisión. En su horario, la apuesta de Canal 13 se ubicó incluso por debajo del programa Mentiras verdaderas de La Red, que precisamente ayer tuvo como invitados a los integrantes de Pauta Libre, el nuevo espacio político que estrenará la estación el domingo y cuyo panel es netamente femenino, con Mónica González, Alejandra Matus y Mirna Schindler.

En el detalle, la nueva versión A esta hora se improvisa quedó en el quinto lugar de su bloque con un promedio de 5,0 puntos de rating entre las 22.35 y las 23.46 horas, mismo tramo en que La Red consiguió 5,2 unidades, según cifras de Kantar Ibope Media.

La apuesta del canal fue revivir el formato del histórico programa que tuvo su última emisión sólo dos días antes del golpe militar de 1973. Para ello convocó a un nutrido panel de figuras bajo la conducción del periodista Nicolás Vergara: el cientista político Cristóbal Bellolio, el economista y académico Oscar Landerretche, la abogada y directora de empresas Claudia Bobadilla, la gestora cultural Javiera Parada y la abogada e integrante de LyD, Natalia González. Todos ellos se reunieron en un círculo de conversación que el público, además, vio en blanco y negro, en otro guiño al proyecto original.

Todo ello fue masivamente discutido anoche en las redes sociales, donde el programa fue altamente comentado, ubicándose entre las primeras tendencias junto al programa Mentiras Verdaderas -que finalmente lideró el trending topic-. Allí, mientras algunos agradecieron la posibilidad de tener un programa de corte netamente político en el horario prime y destacaron la variedad de panelistas, otros usuarios criticaron justamente la selección de sus figuras, la estética sin colores y las temáticas abordadas en su primer episodio, que fueron la tolerancia, la llamada “cultura de la cancelación” y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Pero, ¿qué opinan los panelistas históricos del proyecto sobre este retorno? “Me parece un intento interesante de poner en pantalla algo que sucedió durante el periodo de la Unidad Popular. Yo no sé qué partes del programa se darán, pero en todo caso el intento me parece interesante porque nos lleva a un tiempo que fue decisivo en la historia de Chile contemporáneo”, comenta a La Tercera el sociólogo Tomás Moulian, aunque antes advierte que el programa “desgraciadamente no lo he podido ver”.

Lo mismo lamentan otras reconocidas figuras del programa original, como el político y académico José Joaquín Brunner y el empresario y ex ejecutivo de TVN, Jorge Navarrete. “La verdad es que por razones personales de salud no lo vi, así que no puedo opinar sobre él, pero me parece en general bien que el programa resucite. A Chile le hacen falta buenos programas de debates”, dice este último.

“No lo vi pero sé que regresó”, advierte Brunner por su lado. “Creo que es un gesto bien nostálgico por decirlo de alguna manera, en el sentido que el nombre tiene una cierta memoria, pero de una época completamente distinta a la actual, y entonces eso tiene un impacto ambiguo me imagino entre las generaciones que conocimos el primer programa y actualmente, porque efectivamente son contextos culturales y políticos completamente diversos. Cuando hoy se dice que hay polarización política no tiene nada que ver con el grado de polarización política que había en los años durante el gobierno de la Unidad Popular, pero por otro lado para la mayor parte de la gente que no conoció el programa anterior no les va a decir mucho”, piensa Brunner.

Por su parte, el director de prensa de Canal 13, Claudio Villavicencio, comenta que el programa “es una apuesta distinta tanto en lo editorial como en la forma. Abrirle espacio en el horario prime a la conversación y a escuchar no es habitual en TV donde esos horarios están reservados a la entretención. Tomamos ese camino, que no es el más fácil, porque queremos contribuir a darle valor al diálogo y el entendimiento. Obviamente hay cosas que mejorar y estamos en eso. Escuchando opiniones y revisando nuevamente el capítulo”.

Según trascendidos, uno de los puntos que se está evaluando es precisamente mantener o no la estética blanco y negro.

Imagen captada durante el programa. Foto: Canal 13.

Programas políticos

Los ex panelistas de A esta hora se improvisa también tienen algo que decir frente a la arremetida de diversos programas de este mismo corte que llegarán pronto a la pantalla local. El domingo 23 de agosto, de hecho, tendrá dos estrenos de este tipo: el regreso de Tolerancia Cero por CNN Chile (22.30 horas) y el debut de Pauta Libre por La Red (13.00 horas), espacios que por lo demás se sumarán a los ya estables Mesa Central (Canal 13) y Estado Nacional (TVN).

“Me parece muy bien, porque Chile es un país donde la política ha tenido una significación muy grande, y que periodistas como Mónica Gonzalez (Pauta Libre) puedan salir en pantalla me parece muy importante”, opina Moulian, para quien además hay un tema clave que debe ser considerado en estos espacios: “Hoy día el tema más importante que hay que abordar es el estallido social, que fue interrumpido por la pandemia, pero no desapareció. Recordar el estallido y tratar de calibrar su significado me parece importante para comprender el presente”.

Navarrete, por su lado, considera que esta tendencia es “natural en el sentido de que hoy día ha vuelto a haber interés por la política, que nunca debió perderse pero que se había perdido, y tenemos en los próximos meses y años una cantidad de decisiones que tomar como país y desde ese punto de vista es bueno que existan instancias. Creo que es bueno para el país que este tipo de programas existan, más allá de qué canal lo dé o que personas en concreto están participando”.

“Me parece muy bien que efectivamente aumente el número de espacios en la TV donde se converse sobre política”, dice Brunner, y añade una reflexión: “Los políticos están en un momento depresivo, de decaimiento, de pérdida de prestigio ante la sociedad, digo la clase política chilena, y por lo tanto ha buscado mucho tener estos espacios de comunicación no propiamente políticos, sino que los matinales, o encuentros que hay en la TV, ahí le gusta aparecer”.

El ex ministro puntualiza: “A mi me parece muy razonable que haya programas más especializados de conversación política, donde se pueda ir más en profundidad, y donde pueda haber un contrapunto de las distintas visiones para enriquecer la comprensión de la gente. Es decir un momento más reflexivo, no puramente de show de la política que es lo que ocurre en esos programas donde uno va por dos o tres minutos y dice su propia consigna y listo”.

Medidas sanitarias

Por otro lado, también surgieron en redes sociales cuestionamientos acerca de las medidas sanitarias adoptadas por A esta hora se improvisa, donde no se usó mascarillas en pantalla y la distancia social parecía no cumplirse. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que se adoptaron todos los protocolos actuales, respondiendo a la más reciente resolución del Ministerio de Salud donde se permite no usar mascarillas “por un máximo de dos horas a un máximo de 10 personas que desarrollen actividades, en un mismo lugar, sea abierto o cerrado, donde se utilice el rostro o la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, grabaciones, presentaciones escénicas o musicales, entre otras”, según especifica el decreto.

Asimismo aclaran que la distancia física se cumplió rigurosamente en la emisión que se vio anoche, aunque en pantalla los planos de cámara pudieron dar una impresión diferente.