Iván Arenas vuelve a sus orígenes y prepara nuevo programa educativo

Como muchos, Iván Arenas ha usado estos días de cuarentena para dedicarse a labores que por años mantuvo pendientes. “He aprovechado la pandemia para recopilar tanta cosa que tengo de tantos años. Anoche me acosté a las 7 de la mañana, porque trabajo mejor de noche, y me encontré con cientos de carpetas, cuadernos y cosas de puros datos de los que estoy haciendo una selección”, cuenta a La Tercera.

En medio de esa labor surgió una idea: todo el material que ha acumulado en más de 30 años de carrera, y que reúne información de programas como El Mundo del Profesor Rossa y Maravillozoo, se condensarán en un nuevo proyecto audiovisual que planea ver la luz en los próximos meses.

Se trata de un programa que ya tiene nombre: El Mundo con Iván Arenas, y que según sus propias palabras “es un programa educativo, que va directamente a la familia. Esto no es comicidad, yo que me tiré por el lado cómico de un tiempo a esta parte”, advierte el artista. Esto ya que tras varios años de receso con su personaje, El Profesor Rossa, regresó a la televisión en el año 2011 con La Mansión Rossa (Vía X), un programa donde se reencontró en pantalla con sus colegas, Guru Guru (Claudio Moreno), y “Don Carter” (Juan Alcayaga), pero en una versión para adultos del espacio infantil que le dio fama. Tal fue el arrastre que en 2012 desembarcaron en TVN con un espacio de similares características, llamado La dimensión Rossa (2012). Después de eso, Arenas se convirtió en uno de los invitados imperdibles del estelar Mentiras Verdaderas en sus noches de humor, sobre todo en los viernes “sin censura”.

Por lo mismo, este programa lo tendrá como Iván Arenas y no como el personaje de peluca rosada. “Para mi gusto el profesor Rossa inmediatamente se involucra con Guru y Carter. Nosotros pasamos por una etapa donde hubo una transición: de lo completamente sano luego nos fuimos a Vía X con bastante picardía. No es ni lo uno ni lo otro lo que quiero”, explica.

El artista aclara que este regreso al mundo educativo no dejará de lado su carrera de comediante. “Lo voy a seguir haciendo, pero esto es un programa que recopila puros datos curiosos, cosas que sorprenden, como ¿se ve la muralla china desde la luna? Y explicaré por qué no se ve y por qué es un mito”, ejemplifica.

Justamente muchos de esos datos curiosos comenzó a difundirlos a través de su cuenta de Instagram -@elproferossa-, la que recién este año tomó forma para tener contacto directo con sus seguidores. Y la respuesta de sus fanáticos ha sido tal que sus planes toman cada vez más fuerza. De hecho, ya estrenó un nuevo Instagram, @elprofesorrossa, dedicado solo a promocionar este nuevo proyecto audiovisual.

Para construir el programa, dice Arenas, “haremos un piloto y capaz que como nunca haremos dos o tres programas inmediatamente. Y evidentemente si hay algún canal interesado bien, pero si no, lo tiraremos por otro medio de comunicación. Hoy día hay una gran cantidad de canales que uno puede ocupar”.

Así, aunque su carrera se ha desarrollado en televisión abierta, ve con optimismo la opción de estrenar su proyecto en plataformas digitales. Lo de la TV, dice, “lo vemos como una posibilidad, pero siendo bien realista no sé cuál será la mentalidad actual de los canales, porque he visto por experiencia propia que los canales le hacen un poco el quite a los programas educativos”.

Y profundiza en ese punto: “Si un canal quiere tomarlo, genial, pero lo que pretendemos es hacerlo por fuera, porque no queremos estar sujetos a una dirección de canal por la parrilla, como la quieran ellos. Yo ya viví la experiencia de haber hecho un programa en canal nacional en donde se nos prometió el oro y el moro y al final terminamos haciendo lo que quiso la dirección, nos cambiaron la brújula y yo no quiero eso. No me gusta ocupar sono (sonopronter), porque entonces alguien me está soplando todo. Yo me voy en contra de esos parámetros que para mi no corresponden”.

Otra opción para su proyecto podría ser el canal infantil TV Educa Chile. Frente a esa posibilidad, Arenas expresa: “Sí, me parecería, pero son tomas de decisiones que no me pertenecen”.

Aunque el hombre tras el Profesor Rossa tiene una visión crítica respecto a este canal, construido como una oferta de educación y entretención para niños en días de pandemia. “No le veo nada de educativo, no tiene una definición muy especial, es muy vago, muy superficial. No está claro tampoco si está yendo al niño de 3 o 4, de 5 y 6, o de 7 y 8 años. Hay una mezcolanza ahí. Es un buen intento pero no sé, no me seduce digamos, teniendo todas las herramientas. No es la línea conductual que me gusta a mi, más didáctica diría yo”, opina.

Por ahora, El Mundo con Iván Arenas está a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan para comenzar sus grabaciones.