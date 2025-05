10 años del Bar Loreto: los conciertos más recordados

Un skater y un rockero abrieron en 2008 el famoso Bar Loreto.

El skater es Andrés Soffia y el rockero es Álvaro Gómez, baterista de Perrosky y de Guiso y también uno de los impulsores del sello Algo Records.

Lo abrieron casi al final de calle Loreto, en un espacio que antes era ocupado por un lugar sin mucha gracia, llamado White Trash.

Ahí, partieron con fiestas y tocatas de las bandas que le gustaban a los dueños, sobre todo de rock, punk, indie y garage.

Poco a poco, el Bar Loreto se fue convirtiendo en uno de los escenarios de referencia en Santiago y hoy es uno de los mejores lugares para ir a disfrutar música en vivo.

Por ahí, han pasado casi ahí todas las bandas chilenas que vale la pena escuchar, además de algunas de culto venidas desde afuera.

"En el Bar Loreto se desarrollaron varias escenas que serían sólidas más tarde, como la del pop electrónico, con Astro a la cabeza, y la de la nueva sicodelía, la del sello BYM Records, por ejemplo", cuenta Álvaro Gómez.

Tiene un público fiel, que no se pierde tocata alguna, y que en ocasiones se ha mezclado con algunas estrellas que han carreteado ahí, como la ex Sonic Yout Kim Gordon, el actor Michael Cera o Alex James, el bajista de Blur.

Sus 10 años los estarán celebrando todo el año con conciertos especiales, como el de The Ganjas, el próximo viernes 17 de agosto.

También a modo de recuento, le pedimos a Gómez que escogiera los 10 conciertos más recordados de la primera década del Bar Loreto.

Estos son sus elegidos.

José Alfredo Fuentes

Siempre celebramos nuestro aniversario el 31 octubre, con una fiesta de disfraces a la que invitamos a nuestros amigos.

El artista invitado siempre es sorpresa y para nuestro tercer cumpleaños fue el "Pollo" Fuentes. Creo que fue de la primeras grandes figuras nacionales en pararse en nuestro escenario .

Si bien en un momento pensamos que los invitados no iban a enganchar o entender a nuestro artista invitado, don José Alfredo dio cancha tiro y lado, con un tremendo show.

¿Y el público? Se las cantó todas.

La despedida de Astro

Astro-Daniel-Ojeda.jpg la-tercera

Foto: Daniel Ojeda

El Bar Loreto fue testigo del desarrollo de Astro desde sus comienzos.

Con cada show que daban, más gente iba y mejores fiestas se armaban. Así se entabló un lazo de amistad con la banda.

Si bien su show de despedida, en julio de 2006, puede haberse hecho en un lugar mucho mas grande, ellos decidieron hacerlo en su casa.

Fue un concierto emotivo, con el bar totalmente colapsado de fans y amigos.

Alain Johannes

Alain-Johannes-Juan-Pablo-Morales.jpg la-tercera

Foto: Juan Pablo Morales

Alain ha sido otro artista que ha tocado en varias ocasiones en un nuestro escenario.

Para lo grande y respetado que es a nivel global, podría ser alguien muy exigente. Pero es todo lo contrario, muy amable y cercano con su público.

Un gran gran músico que si bien puede tocar en lugares más grandes, nos ha dicho que se siente muy cómodo acá.

Es todo un honor recibirlo

Los Peyotes

Los-Coyotes.jpg la-tercera

¡Garage o muerte! Estos transandinos de sonido sesentero, pero con gran actitud rock, son una de nuestras bandas favoritas.

Se han presentado en un par ocasiones en Bar Loreto y sus conciertos son muy entretenidos.

Recuerdo muy bien el último, el de 2013. El final fue todo un caos sonoro, con toda la banda revolcándose en el piso y el público vuelto loco.

El baterista Pablo Bam Bam, incluso, se bajó del escenario y abrazó y besó una fan, y luego siguió tocando.

Rock and roll en su máximo esplendor .

A Place To Bury Strangers

A-Place-To-Bury-Strangers-Ignacio-Echeverría.jpg la-tercera

Foto: Ignacio Echeverría

Creo que es el show con mayor cantidad de decibeles que se ha escuchado en Bar Loreto.

En 2016, los new yorkers se presentaron por segunda vez en nuestro escenario, con lleno total, en el contexto de los sideshows de la primera edición del festival En Órbita.

Esa vez, demostraron que el indie rock, el shoegaze y la experimentación musical, tienen una buena cantidad de seguidores.

Además, la mitad del show de esta increíble banda la realizaron tocando entre el publico. ¡Pura actitd punk!

Jorge González

Setlist-Jorge-González.jpg la-tercera

El setlist del show de Jorge González

Nunca tuve la suerte de ver en vivo a Los Prisioneros.

Sin embargo, tuvimos el honor para el quinto aniversario del bar, en octubre de 2015, de tener a Jorge González y su banda, con Pedropiedra en batería, Jorge Delaselva en bajo y Gonzalo Yáñez en guitarra.

¡Fue un show increíble y una noche difícil de olvidar!

Tocó todos los clásicos de Los Prisoneros y poco después se anunciaba que irían al Festival de Viña.

El setlist de ese día lo tenemos enmarcado en nuestra oficina.

Atom

Atom-Francisco-Valdés.jpg la-tercera

Foto: Francisco Valdés

Uwe Schmidt, más conocido a nivel mundial como Señor Coconut, se ha presentado en varias ocasiones en el bar.

Como bien se sabe, es de los mejores exponentes de la electrónica a nivel goblal y da increíbles conciertos, donde literalmente puedes sentir que el piso se mueve, debido a sus graves frecuencias.

¡It's not only rock and roll!

Dos Sonic Youth: Kim y Steve

Riviera-Gaz-Wida-Farías.jpg la-tercera

Foto: Wilda Farías

Hemos tenido entre nuestras visitas a dos Sonic Youth.

La segunda vez que la banda de New York tocó en Chile, Kim Gordon vino de público y vio a los desaparecidos Mostro.

Y este año, Steve Shelley estuvo tocando con uno de sus proyecto, Riviera Gaz.

El bar se repletó y Steve demostró claramente por qué es el motor rítmico de unas las bandas más grandes del indie de los 90s.

Martin Atkins (Nine Inch Nails/Ministry)

Martin Atkins, el rubio a la derecha

Baterista eximio de grandes bandas, como Ministry, NIN o PIL, Martin Atkins estaba en Chile para ser parte conferencias de la edición pasada del festival En Órbita, en 2017.

Con otros delegados vino al Bar Loreto, a escuchar a las jóvenes bandas que se presentaban ese día.

Si bien una de los grupos -Radio Ukrania creo- se había acercado a conversar con él, nunca pensaron que Martin se subiría al escenario a tocar con ellos la bateria en una canción.

Momentos como ese son totalmente gratificantes y te dan ganas y fuerzas para seguir adelante y seguir aportando a la música.

Primal Scream

Si bien la banda inglesa no se prenstó en el bar -¡eso sería un sueño!- en su primera visita a Chile gran parte del plantel vino a carretear, como se dice en buen chileno.

Tomaron, bailaron y se divirtieron.y amablemente se tomaron fotos con la gente.

Cuenta la leyenda que se llevaron un buen recuerdo de esa noche: una buena resaca de piscola.

Foto principal: María Ignacia Concha