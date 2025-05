12 restaurantes veganos que debes probar en Santiago

Valshi Restaurante & Bar

Valshi-7-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Valshi Restaurante & Bar lo encuentras en una casona de la década del 70', en la calle Príncipe de Gales, justo detrás de la Torre Entel.

Y, se trata de un restaurante vegano, donde de lunes a viernes puedes probar su menú de almuerzo ($ 5.900), bien casero, con entrada, fondo y postre.

Valshi-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Aunque, si hablamos de experiencias que de seguro te llamarán la atención, entonces planifícate y reserva, porque en Valshi, puedes vivir la experiencia fungi. Sucede que en el mismo local, hay un sector donde se cultivan distintas clases de hongos, como Ostra, Melena de León o Shiitake, que es uno de los comestibles más populares del mundo.

Y, cuando reservas, se cultivan especialmente para ti, en un proceso que dura cerca de diez días.

Es decir, tu reservas por medio de su Instagram y te avisarán el día sábado que tu honguito esté listo para consumirlo. Ese día, se corta, te lo muestran, y ti eliges la preparación en que lo quieras probar. Los 50 gramos de hongos cuestan $ 20.000 y alcanza para dos platos.

Valshi-6.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Es más, todos los platos que se hacen con tu hongo elegido, son veganos. Puedes probarlo en una trilogía de ceviche por ejemplo, con pasta casera o al pilpil, con ajo.

También tempura, con un rebozado muy fino y crujiente para no interferir con su sabor; o simplemente salteados, con pesto y tomate.

Wabi Sabi

Wabi-Sabi-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Wabi Sabi es una joyita y un lugar al que tendrás que reservar para poder ir. Te hablamos de la cocina de Pony, diseñadore, quien abrió este izakaya o picada japonesa, en la que fue la casa de sus papás en un barrio residencial de Estación Central.

Y, que se trata de una cocina escondida, un espacio seguro, queer, vegano y pet friendly, al que como te contábamos, sólo puedes asistir si haces la reserva en fechas que se anuncian a través de su Instagram.

Wabi-sabi-10-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

¡Y vale la pena la espera! No sólo por su preciosa terraza, también por que podrás visitar un pequeño almacén de productos asiáticos, mangas, e ilustraciones de Pony.

Es más, la comida, de seguro te hará querer volver, todo se hace ahí mismo, con un cuidado y detalle que es puro lujo. Prueba Gyozas ($ 5.000 las seis), que son salteadas y al vapor, rellenas de shiitake, tofu, pak choi, espinaca, repollo y aliños. ¡Deliciosas!

Wabi-Sabi-12-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También los Bao ($ 3.500 las dos unidades), que son de harina integral, rellenos de repollo, zanahoria, soya texturizada, shiitake y oreja de madera.

Y, si vas en grupo, alguna de las Bento Box, como la Ginko ($ 13.000), que trae gyosas, edamame, bao, musubi (seis), que es arroz al vapor, con tofu macerado y horneado. Recuerda, es secreto, no ponemos la dirección, porque todo el detalle te lo dará Waleska, su hermane de Pony, cuando reserves por su Instagram.

Fuente Rica Rica

Fuente-Rica-Rica.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Fuente Rica Rica, tiene dos locales, uno en Vicuña Mackenna y otro en Av. Irarrázaval, a pasos de Plaza Ñuñoa.

Y, ambas, siguen la línea de una clásica fuente de soda, con cervezas de a litro, completos, chorrillanas y sándwiches, pero todo hecho en base a plantas. Es decir, una carta 100% vegana. Más un ambiente ambiente LGBTQ+, y playlist , que incluye desde los clásicos de Zalo Reyes hasta los mejores tracks de techno under.

Fuente-Rica-Rica-Ñuñoa-9-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Es más, prueba alguno de sus completos, en pan artesanal, como la Vienesa Italiana ($ 4.200), con tomate, palta, mayonesa.

También alguna de sus versiones de chorrillanas, especiales para compartir, como Like a Virgin ($ 15.800), con papas fritas, salsa de queso, cebolla caramelizada, champiñones y tofu.

Casa Sanz

Casa-Sanz-grisanti-.jpg la-tercera

Foto: Eco Boutique Hotel Bidasoa

Ojo, que Casa Sanz, sólo abre en las tardes, de lunes a sábado de 7 PM a 12 PM.

Y, se trata, del precioso restaurante, con gran terraza pet friendly y barra, que encuentras en el Eco Boutique Hotel Bidasoa, uno de los más sustentables de Latinoamérica.

Además de una cocina que se define como intuitiva y de alta vibración, completamente basada en plantas.

Casa-Sanz-1-listo-cv-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, ahí puedes probar el Tataki Mari ($13.900), de tofu hecho a mano con porotos de soya local, nada de transgénicos, que se hace a la plancha y corta en láminas finitas con palta, cebollín, jengibre, mango y furikake. Todo en salsa ponzu, acompañado con arroz gohan.

También los Tacos del futuro ($ 14.900), que son de alga nori crocante, relleno de arroz gohan, carnita de champiñón eryngii, ostras en salsa barbacoa, guacamole, teriyaki picante y caviar de sriracha. Perfectos para acompañar de un Margarita Spicy ($ 7.900), con Tequila triple sec, jugo de limón y jalapeño.

Es más, otro imperdible, es el Poema 20 ($9.900), clásico completo veggie, italiano, acompañado de papas trufadas y chucrut casero.

Indian Box

IndianBox-15-listo-.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Indian Box es el restaurante que abrió en 2019 en Providencia, específicamente Av. Santa Isabel, muy cerca de Manuel Montt y que de seguro llamará tu atención por su estética parecida a un palacio.

También por que se trata de un lugar donde la carta, cocina de la India, es 100% basada en plantas.

Y, donde puedes partir por opciones para compartir, como los Bollitos rellenos en salsa tikka ($ 8.000), que son de maíz, rellenos con un pino al comino y salsa tikka, en base a tomate, cebolla y pimentón con garam masala, el mix de 12 especias.

IndianBox-16-listo-.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

También fondos, como Amritsari Chana Masala ($ 9.500), que son garbanzos en salsa curry con clavo de olor, laurel, cilantro y comino; o Shahi Malai Kofta ($ 9.500), croquetas de vegetales y No-paneer, que vienen en una salsa de castañas de cajú.

Poga

Poga-1-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

¿Un heladito? Poga es la heladería que encuentras en Av. Alonso de Córdova, en el sector que se conoce como Barrio Europeo y que se trata de una heladería boutique, donde los helados plant based y sin azúcar añadida, los hace Felipe Grez, en un taller ubicado justo detrás de la heladería.

De hecho, en esta heladería pet frendly, la mayoría de los helados se hacen con productos locales, a excepción del pistacho por ejemplo, por lo que además de saludables, son sustentables.

Poga-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, cuestan desde $ 3.800. Prueba alguno de los sabores de temporada, como sandía, o el de melón, con todo el sabor de la fruta. Además del de frutilla, el de plátano o el de mango maracuyá.

También puedes pedir para llevar, como el Chocolate Lover ($ 8.000 el frasco de 450 cc con dos conitos), que tiene 85% de cacao; o el de mantequilla de maní, que encuentras en el mismo formato.

Verde Sazón

6R7A9032-e1667529632164.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Verde Sazón, es el restaurante veggie, donde si bien no todos los platos son veganos, si la mayoría de ellos pueden adaptarse.

De hecho, te hablamos del local que partió en 2016 en barrio Italia, y que en 2022 se trasladó a Miguel Claro, y que cuenta con una amplia terraza interior, pet frendly y donde puedes partir por probar alguno de sus cocteles, como Epifanía ($ 6.900), con gin, té de berries, licor de sauco, kombucha y lavanda.

Verde Sazón la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, si se trata de las opciones veganas, probar los Gado Gado ($ 13.400), que son tallarines de arroz, con cebolla morada, pimentón, zanahoria y zucchini. Todo cubierto en una salsa de maní, pesto de cilantro y salsa kombu.

También el Curry verde ($ 13.500), que es en base a leche de coco, brócoli, zanahoria, zucchini, mango, cebolla morada, pimentón, piña asada, camote crocante, pesto y almendras tostadas. Todo sobre arroz negro.

Otra opción, son los Kinoko Sama ($ 12.800), que son unos fideos bien picantes, hechos con caldo de setas como portobello y ostra, más un toque de sésamo. Más cebollín, cilantro, puerro frito y nabo encurtido. El picor va dado por un aceite picante asiático que viene encima, lo puedes pedir sin, pero es donde se concentra el sabor.

Kambo Sushi

Kambo-Sushi.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Kambo Sushi tiene un local en Maipú para sólo delivery y retiro, además de una combi en Girardi 1365, barrio Italia.

Es más, en el local de barrio Italia, de martes a jueves de 4 PM a 9 PM, hay All You Can Eat, puedes probar todo el sushi que quieras por ($ 13.990), ojo, que los bebestibles no están incluidos.

Y, lo que distingue a este sushi vegano, es la calidad, rico, bien hecho y con combinaciones muy originales. Prueba el Acevichado Parrillero ($ 6.500), con Vegadelphia, champiñón furai, ciboulette envuelto en palta, cubierto con palta o queso crema flambeado bañado, en salsa acevichada parrillera vegana.

Además, lo puedes pedir con salsa honey, dulce de mostaza; de soya; o sublime, con leche de soya y condimentos japoneses por ejemplo.

Kambo-sushi-1-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Otra opción es el Special Almond ($ 5.200), con palta, almendra, vegadelphia cubierto con salsa unagui vegana; o el Green Roll ($ 6.700), con palmito, palta, pepino, cebollín, vegadelphia cubierto con salsa acevichada de cilantro.

Es más, aquí también puedes probar el Canchita Roll ($ 6.700), que viene envuelto en palta con relleno de tofu, pimentón tempura, cebollín, palta y canchita. Bañado en salsa de cúrcuma y betarraga acevichada con hilos de camote. ¡Delicioso!.

El Huerto

El-Huerto-7-listo-.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

El Huerto es todo un hito de la cocina veggie en Chile. Te hablamos del restaurante de la calle Orrego Luco, en Providencia, que partió en 1980 como uno vegetariano con Pepe Acevedo en la cocina.

Y, que con el tiempo ha ido evolucionando hacia un estilo con sabores de la cocina del mundo, con deliciosas opciones veganas y el puesto foco en pequeños productores, en su mayoría orgánicos.

El-huerto-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: El huerto

Es más, ahí puedes probar su carta de desayunos y brunch que parte a las 9 AM y tiene un Desayuno vegano ($ 9.900), que incluye un jugo natural, más una ensalada de frutas dela temporada; pan integral de masa madre, hummus, palta con semillas de sésamo y mermelada casera.

También un queque de zanahoria y semillas de amapola, té o café.

Además de opciones de almuerzo o picoteo, como el Bowl Marroquí ($10.500), con cous cous, hummus con semillas de sésamo, kale salteado, palta, lentejas con menta y perejil, aceitunas, zapallo italiano asado, cranberries, verduras encurtidas y tofu. Más un aderezo de menta, perejil y tahíne.

El-Huerto-14-listo-.jpg la-tercera

Foto: Finde

Otra opción es la Tabla para compartir vegana ($14.500), con hummus, guacamole, ceviche de algas y un salteado de champiñones con tofu, sésamo y jengibre, que viene con chips de maíz, pan pita y ramitas de zanahoria.

Y, que puedes acompañar de un Cynar Julep ($ 6.500), con Cynar el licor de alcachofas, pomelo y menta fresca; o un Vermú con soda ($ 5.500), que es el de Pobre vermut.

Apolo

Apolo-7-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

De seguro, si vas caminando por la vereda sur de Av. Providencia, a la altura de Av. Los Leones, te llamará la atención la fachada de color amarillo flúor de Apolo la heladería 100% vegana.

Y, que se trata de una de helados artesanales y que son 100% plant based, es decir, sin ningún ingrediente de origen animal. También libres de colorantes, saborizantes, preservantes y lácteos, y se elaboran en base a agua, frutas de la estación y bebidas vegetales en base a avena, coco, almendra y soya.

Apolo-3-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Es más, ahí puedes probar las opciones simples ($ 3.000) o dobles ($ 4.000), de sabores como flor de hibisco con frambuesa; o piña cúrcuma.

También de chocolate, mango maracuyá, vainilla almendra o avellana chocolate. Otro imperdible es el de almendra matcha. ¡Ponle toppings! Como palomitas de maíz, crumble casero y merenguitos.

Y, ten en cuenta que se trata de una heladería artesanal, por lo que los sabores van cambiando de acuerdo a la temporada.

El Completo Feliz

El-Completo-feliz-32-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

El Completo Feliz es el food truck que desde hace 16 años, se instala a la salida del Metro Patronato, en Santa Filomena con Recoleta, de lunes a viernes.

Y, lo que ahí encuentras, son maravillosos completos, hecho con ingredientes de primera y un pan de buena corteza, que les hornean especialmente en la Panificadora Colo Colo, de Conchalí.

eL-cOMPLETO-FELIZ-17-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, si bien hay tradicionales, este local se ha hecho famoso por sus más de 12 variedades de completos veganos. Como el vegano italiano chilote ($ 3.300), con churrasco vegano (seitán), papa chilota, cebolla caramelizada, tártara de ajo chilote, mayonesa y queso vegano, más tomate, palta y dos aderezos extras que elijas.

También el Palestina libre ($ 3.400), de zapallo italiano relleno, cubierto con salsa de carne vegetal y ajo, tártara de queso, tomate y palta, más los dos agregados que elijas, que puede ser cebolla morada, pimentones o semillas de sésamo, por ejemplo.

Alma-3-1-1.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

No te imagines un gran restaurante, al menos no en términos de espacio. Y es que Alma Vegan Food es uno pequeño, que encuentras en el nivel -2 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

El nuevo recinto de Las Condes que apuesta por convertirse en un polo gastronómico.

La gracia de Alma Vegan Food es que ahí encuentras una propuesta vegana, inspirada en la cocina callejera de distintas partes del mundo, pero con ingredientes de temporada y sin perder el foco de un producto artesanal, totalmente casero.

Así, puedes tentarte con completos veganos ($ 4.000), como el italiano, con tomate, palta y mayo; o el Mexicano, con guacamole, choclo, salsa picante y mayo.

Además de hamburguesas en base a legumbres y hongos, como la Alma Vegana ($ 6.990), con salsa de la casa, salsa de pepinillos encurtidos, rúcula y tomate; o la Greenga ($ 6.900), con aros de cebolla frita, salsa barbecue vegana, lechuga, salsa de queso y mostaza.

También hay platos, como el pastel de choclo ($ 8.500) con pino de seitán; o el Seitán saltado ($ 8.900), una delicia al estilo del lomo saltado, el tradicional plato peruano, con papas fritas, arroz, cebolla morada, cebollín y tomate salteado.