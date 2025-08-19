4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Casi un centenar de películas tendrá en exhibición hasta el próximo 24 de agosto el Festival Internacional de Cine de Santiago, Sanfic.

Estos son algunos recomendados de la edición 2025, que arrancó con la muestra de It was just an accident, la premiada cinta del director iraní Jafar Panahi en Cannes.

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

Ganadora de una palma de oro en Cannes, la cinta del reconocido cineasta iraní Jafar Panahi (El globo blanco, Taxi Teherán) relata el drama de un grupo de personas que secuestran a un hombre que creen que los torturó en prisión. Panahi explora la justicia, la venganza, el castigo y la redención.

La ola (Sebastián Lelio)

La última película del ganador del Oscar Sebastián Lelio es un musical inspirado en las tomas feministas de 2018. La historia trata sobre una estudiante de música con recuerdos confusos de la noche que pasó con el ayudante de un ramo. Su memoria retorna en la medida que la protesta se toma su facultad, hasta convertirla en el corazón del movimiento.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés (Antón Álvarez)

“Me doy cuenta que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano”, dice Antón Álvarez, mejor conocido por su alias musical C Tangana, sobre el joven músico Yerai Cortés. Su debut en pantalla captura la grabación de un disco y una historia familiar.

Miss Carbón (Agustina Macri)

Inspirada en hechos reales, narra la historia de “Carlita” Rodríguez, la primera mujer trans que trabaja como minera en Río Turbio, una región argentina donde las supersticiones prohibían a las mujeres entrar a la mina por miedo a derrumbes. Protagonizada por Lux Pascal, la historia desafía prejuicios en un mundo históricamente masculino.

Para revisar la programación completa de Sanfic 2025, visita este enlace.