50 historias true crime o crímenes reales para seguirles la pista en Netflix

El-caso-Fourniret-6.jpg Courtesy of Netflix

El caso Fourniret | Netflix

A casi dos años de su muerte, en mayo de 2021, el denominado Ogro de las Ardenas, uno de los peores asesinos seriales franceses, resurge en El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal.

La docuserie gala de Netflix que a través de cinco episodios recapitula el terrible accionar de Michel Fourniret, el psicópata que entre los 80 y la década del 2000 mató a niñas y jovencitas.

El cual las buscaba y eliminaba para saciar su obsesión con la pureza, amparado en la psicopatía que, como él aseguró, habría surgido por el abuso sexual al que fue sometido por su madre.

Sin embargo, el abrumador documental pone su foco en Fourniret y en su tercera esposa: Monique Olivier, la enfermera a la que conoció por cartas cuando cumplía varios años de prisión en 1987.

Por lo que el espacio examina el rol de Olivier en los asesinatos que su marido cometió cuando estaban juntos, tratando de dilucidar si fue obligada a ayudarlo o fue su cómplice e instigadora.

La-niña-de-la-foto-ok-ok.jpg la-tercera

La niña de la foto | Netflix

Este documental parte como varios otros largometrajes del subgénero true crime que también se han estrenado a través de Netflix. Eso, porque comienza con el cuerpo sin vida de una joven mujer, que un grupo de hombres encontró tirado junto a una carretera en Oklahoma City, una noche de abril de 1990.

Pronto se sabe que su nombre es Tonya Hughes, la bailarina de un club nocturno de la ciudad, de 20 años, que vivía con su esposo, Clarence Hughes, y su pequeño hijo de dos años, Michael.

Sin embargo, cuando tras su muerte su nombre apareció en la TV, una antigua compañera de la secundaria en Georgia aseguró que el nombre real de Tonya era Sharon Marshall y que el hombre que supuestamente era su marido era en realidad su padre.

Desde ahí La niña de la foto comienza a presentar una serie de escalofriantes revelaciones, cada una más asombrosa, convirtiendo al documental en una especie de caja de pandora llena de sorpresas y giros inesperados.

Una historia real trágica, que presenta las piezas de un puzzle policial, que poco a poco atrapa al espectador y no lo suelta hasta su final.

Guardarías-un-secreto.jpg la-tercera

¿Guardarías un secreto? | Netflix

Aunque parecería el título para una serie o película juvenil, detrás de ¿Guardarías un secreto? se oculta uno de los casos más recientes del ámbito criminal de Reino Unido.

Ya que este documental dirigido por Tash Gaunt da a conocer al mundo la historia del ciberacosador británico Matthew Hardy y cómo trastornó la vida de decenas de mujeres.

Lo que ofrece a través de dos capítulos realizados por la productora Mindhouse en asociación con el diario The Guardian, uno de los primeros en cubrir el incidente.

Los cuales ahora son parte de Netflix, y su apartado de true crime, con su intenso y completo relato que revive el caso de Hardy a través del testimonio de tres de sus víctimas.

Las jóvenes inglesas Abby, Zoe y Lia que con valentía encaran las cámaras para compartir con el público la verdadera pesadilla que comenzaron a vivir hace algunos años.

Laci-Peterson-4-ok.jpg la-tercera

American Murder: Laci Peterson | Netflix

Esta serie lleva a la pantalla un caso muy mediático en Estados Unidos y tiene detrás a una experta en este subgénero del documental true crime, la realizadora Skye Borgman.

La misma que anteriormente estrenó en Netflix otros documentales basados en escabrosos hechos reales, Abducted in plani sight (2017) y más recientemente La niña de la foto (2022).

Ahora vuelve a atrapar con otro trágico caso, el de Laci Peterson, la joven que desapareció de su casa en Modesto, California, en la víspera de la Nochebuena de 2002.

Tenía 27 años, una sonrisa contagiosa y en ese momento estaba embarazada de ocho meses de su primer hijo.

Durante meses no hubo rastros de Laci Peterson hasta que la policía encontró su cuerpo en la bahía y todas las pistas llevaban a un sólo culpable: su esposo, Scott Peterson.

El-caso-Asunta-5.jpg la-tercera

El caso Asunta | Netflix

La realización de cintas, series y documentales españoles para Netflix no se detiene, sumando ahora a El caso Asunta, el espacio que revive un caso criminal de la vida real.

El asesinato que inspira esta ficción de seis emisiones, donde una niña de Galicia fue eliminada por sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Dos habitantes de Santiago de Compostela que en 2013, por razones aún no claras, pusieron fin a la vida de Asunta, la niña de 12 años que habían adoptado en China.

Cuya historia llega al streaming con dramatización, pero manteniendo un estilo de narración emparentado con el documental y que se desarrolla con detalle y casi cronológicamente.

Así, su primer episodio se inicia el 21 de septiembre de 2013, cuando Rosario (Candela Peña) y Alfonso (Tristán Ulloa) concurren a la policía a denunciar la desaparición de su hija.

Pesadilla de un secuestro en California

Pesadilla-de-un-secuestro-en-California-3.jpg la-tercera

Pesadilla de un secuestro en California | Netflix

El documental de Felicity Morris y Bernadette Higgins, directora y productora de El estafador de Tinder, revive la impactante historia criminal que ocurrió en el tranquilo poblado californiano de Vallejo en 2015.

Donde la pareja conformada por Denise Huskins y Aaron Quinn se despertó en su cama abruptamente una noche de marzo de ese año, con una luz que los enceguecía y uno o más desconocidos en su cuarto, tras lo que Aaron fue amarrado y drogado, y Denise raptada.

Pero la policía local dudó desde un primer momento de la declaración de Quinn y trataron de inculparlo de asesinato, mientras no hacían ninguna indagación para dar con el paradero de la joven, como bien lo revive el primer episodio, de un total de tres, de la elocuente docuserie.

La que después muestra cómo a los pocos días Denise fue liberada por su captor, aunque por temor no quiso acudir de inmediato a la policía, siendo acusada por sus detectives y oficiales del FBI que se había involucrado en el caso, de haber fingido el rapto al estilo de Perdida.

La novela de Gillian Flynn, convertida en la película con Ben Affleck, que, como lo revela el documental, no tenía nada que ver con lo que realmente le había sucedido a la pareja de California. La que solo gracias a la intervención de una oficial de otra localidad dejó de vivir una pesadilla.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Monstruos-2-ok.jpg la-tercera

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez | Netflix

Después de darle el palo al gato con la historia del siniestro asesino en serie Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy lleva a la pantalla otro truculenento caso de la vida real.

El de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes la noche del el 20 de agosto de 1989, en su mansión en la lujosa ciudad de Beverly Hills, asesinaron a tiros a sus padres, José y Mary Louise «Kitty» Menéndez.

Un crimen a sangre fría que a fines de los 80 causó conmoción en California y que ahora revive en la serie de Netflix con el sello del creador de sucesos como American Horror Story, Pose y Ratched.

Y siguiendo los pasos de Dahmer: monstruo, vuelve a dar vida a otro atrapante relato con este impactante caso true crime, que se ambienta en la soleada y adinerada California.

Donde se ubica la mansión en que viven el magnate del entretenimiento José Menéndez (Javier Bardem) y su esposa Louise (Chloë Sevigny), junto a sus hijos Lyle (Nicholas Alexander Chavez) y Erik (Cooper Koch).

El lugar que se convierte en escena de este bullado parricidio y cuya investigación policial reveló una serie de dramáticos abusos físicos y sicológicos por parte de José hacia sus hijos, con la complicidad de la madre, poniendo en duda de quienes son los verdaderos monstruos de esta historia.

Antares-de-la-Luz-8.jpg la-tercera

Antares de la Luz: la secta del fin del mundo | Netflix

Desde hace unos años, las producciones chilenas ya se han hecho un lugar en el catálogo de Netflix, que ahora se reafirma con Antares de la Luz: la secta del fin del mundo.

Documental que viene a sumarse a títulos nacionales inspirados en crímenes, como Baby Bandito y 42 días en la oscuridad, pero desde la realidad y con su cara más oscura.

Ya que la realización revive el brutal caso de Ramón Castillo Gaete, o Antares de la Luz, el líder de la denominada secta de Colliguay que en 2013 asesinó a su propio hijo.

Un acto según él necesario para salvar al mundo, que al revelarse conmocionó a la opinión pública chilena, ya que hasta ese momento no se había conocido una situación similar.

Un homicidio del que también fueron parte los seguidores de Ramón, que la cinta revive de manera cronológica y con un testigo esencial: Pablo Undurraga, integrante clave del grupo.

Baraja-la-firma-del-asesino-6.jpeg la-tercera

Baraja: la firma del asesino | Netflix

En los últimos años el true crime se ha posicionado como uno de los géneros preferidos por los suscriptores de Netflix, tanto en series, películas o documentales como Baraja: la firma del asesino.

Un espacio que revive el caso ocurrido en Madrid hace 20 años, cuando Alfredo Galán se convirtió en otro asesino serial hispano, tras matar a seis personas e intentar asesinar a otras tres.

Quien como “tarjeta de presentación” dejaba cartas de copas del naipe español, tras disparar a sus víctimas, aunque, como lo expone el segundo de tres capítulos, no fue siempre así.

En una de las diferentes revelaciones que se van sumando a lo largo del documental y abriendo muchas dudas ante un caso que tal vez no habría tenido un culpable sin un hecho crucial.

El momento en que el propio Galán se presentó ante la policía de su pueblo natal, Puertollano, afirmando que él era culpable de la serie de crímenes que comenzó en febrero de 2003.

Baby-Bandito.jpg la-tercera

Casi dos años después de la llegada de 42 días en la oscuridad a Netflix, una nueva serie original hecha en Chile debutó en su plataforma: Baby Bandito.

La que vuelve a explorar en un caso criminal de la vida real, pero sumando varias cuotas de ficción a su trama para hacerla más dinámica y atractiva, además de muy violenta.

Ya que el espacio basado en el denominado Robo del Siglo, ocurrido en 2014, debe tener uno de los mayores promedios de muertes por episodio de la historia audiovisual nacional.

Una de las características de la realización que revive ese incidente policial teniendo como figura central a Kevin Tapia (Nicolás Contreras), la versión idealizada de Kevin Olguín.

Un integrante del grupo que sustrajo $ 6.700 millones de un camión ​​Brinks en el aeropuerto, que acá se convierte en el gestor del atraco tras descubrir el plan de una banda criminal.

Isabella: el caso Nardoni

Isabella-el-caso-Nardoni-2.jpg Courtesy of Netflix

Isabella: el caso Nardoni | Netflix

El 29 de marzo de 2008 los vecinos de un edificio residencial en Tucuruvi, un sector del norte de São Paulo, fueron testigos de un hecho que cambiaría para siempre sus vidas: una pequeña había caído desde una de las ventanas del sexto piso, luego de que se escuchó una discusión entre adultos.

La niña se llamaba Isabella y con solo cinco años fue la víctima de un crímen que conmovió a la opinión pública brasileña. Un caso que se convirtió en el eje del conmovedor documental de Netflix dirigido por Micael Langer y Cláudio Manoel que revive los hechos en torno a su fatal caída.

En especial los sucesos que llevaron a encontrar culpables de su muerte a su padre, Alexandre Alves Nardoni, por entonces de 29 años, y su segunda esposa, Anna Carolina Jatobá, de 24, con quienes la niña pasaba el fin de semana como ya era costumbre, junto a sus pequeños hermanos.

Una autoría que fue corroborada por la investigación llevada a cabo por la fiscalía y un grupo de peritos forenses que, como lo muestra la realización para el streaming, fue algo parcial. Los que además estuvieron siempre presionados por una opinión pública que ya había dictado sentencia.

Todo lo que se conoce en una reconstrucción del caso centrada en las opiniones de la familia de Isabella -en especial su madre, Ana Carolina Cunha de Oliveira, y su abuela-, los representantes de la justicia y la policía local, como también los periodistas que cubrieron la impactante noticia.}

Desaparecida-el-caso-Lucie-Blackman-10.jpeg la-tercera

Desaparecida: el caso Lucie Blackman | Netflix

Una vez más la realidad más macabra se convierte en el corazón de un espacio de Netflix en Desaparecida: el caso Lucie Blackman, el documental dirigido por Hyoe Yamamoto.

El que se enfoca en el caso ocurrido en el Tokio del 2000, cuando la joven británica Lucie Blackman se mudó a la capital japonesa por un año, pero al poco tiempo se perdió su pista.

En el inicio de una cinta que recurre a las imágenes de archivo y las entrevistas con sus principales involucrados, para revelar los detalles del crimen que estaba tras su desaparición.

Lo que realiza con los testimonios de su padre, policías y periodistas, y en forma cronológica, a diferencia de otras piezas de true crime que se mueven entre diferentes épocas.

En un relato que parte con Tim Blackman recordando cuando lo llamaron para decirle que su hija Lucie llevaba días sin comunicarse o ir a trabajar como anfitriona a un bar de Roppongi.

La-escuela-católica-12.jpeg la-tercera

La escuela católica | Netflix

Hace 47 años, específicamente la noche del 29 de septiembre de 1975, se cometió el crimen que inspiró al escritor, periodista, traductor y docente Edoardo Albinati para dar vida a La escuela católica

La novela de 2019 donde Albinati se refiere al delito cometido por tres jóvenes de la élite romana, quienes violaron y golpearon a dos jovencitas de clase baja, provocando la muerte de una de ellas.

Pero en su libro no sólo revive la denominada “masacre del Circeo”, sino que va más allá, mostrando el entorno en que crecieron los protagonistas, donde son claves la religión, la familia y la sociedad.

Los mismos puntos que son ejes de la película inspirada en la obra de Albinati, que revive una tragedia marcada por el clasismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres, a lo largo de un incompleto relato.

El que tiene como escenario principal el colegio al que acuden los chicos que cometerán el terrible hecho criminal, en una cinta que también aborda los conflictos familiares y de crecimiento de otros estudiantes.

Conversaciones-con-asesinos-las-cintas-de-Jeffrey-Dahmer.jpg la-tercera

Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer | Netflix

En solo dos semanas, la serie de Ryan Murphy sobre el Caníbal de Milwaukee se convirtió en un éxito para Netflix, además de preámbulo para Conversaciones con asesinos: las cintas de Jeffrey Dahmer.

La docuserie de tres capítulos que sigue a los anteriores documentales true crime con la firma de Joe Berlinger: Las cintas de Ted Bundy y Las cintas de John Wayne Gacy.

A las que ahora se suma el espacio centrado en Jeffrey Dahmer, el asesino serial que actuó impunemente por casi dos décadas.

Un historial de crímenes, que incluyeron desmembramiento y canibalismo, y que impacta todavía más cuando es la voz del propio homicida la que permite reconstruir su oscuro accionar, que cobró las vidas de 17 adolescentes y jóvenes.

La cual se registró en las 32 horas de conversaciones que sostuvo la entonces novata abogada Wendy Patrickus con Dahmer, entre julio y octubre de 1991, para preparar su defensa.

Abducted in plain sight

Aducted-in-plain-sight-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Foto: Promocional

Historias como las de Abducted in plain sight confirman que muchas veces la realidad puedes ser aun más inverosímil y chocante que la ficción.

Es que cuesta asimilar el historial de abusos que sufrió la protagonista de este documental de la realizadora Skye Borgman (La niña de la foto), que Netflix estrenó en 2017 y que ganó varios premios en festivales.

Ella es Jan Broberg, un mujer que creció junto a su familia en Idaho y que relató su drama en su libro Stolen Innocence: The Jan Broberg Story.

El que comenzó cuando era apenas una niña y su vecino el manipulador Robert Berchtold, se obsesionó tanto con ella que, incluso, la raptó en dos ocasiones.

Todo frente a sus negligentes padres, quienes también hablan en el documental, al igual que Jan contando en primera persona su escalofriante historia, que hasta incluyó supuestos seres del espacio exterior.

Hotel-Cecil-2-ok.jpg Netflix

Escena del crimen: desaparición en el hotel Cecil | Netflix

En febrero de 2013, un enigmático video se hizo viral y convirtió en detectives amateurs a miles de personas en todo el mundo y que mostraba a una joven que entraba y salía de un ascensor del Hotel Cecil, actuando extrañamante y como si alguien la estuviera siguiendo.

Esa joven era Elisa Lam, la estudiante canadiense de 21 años que, pocos días antes, había desaparecido sin dejar rastros mientras estaba de viaje en la ciudad de Los Angeles. Aunque su búsqueda ya había causado interés, la viralización de esa inquietante grabación no hizo más que multiplicar la atención sobre su caso.

Días después, encontraron su cuerpo en la azotea del hotel donde se hospedaba, el mismo que ya tenía un largo historial de hecho truculentas, que incluye asesinatos, suicidios y sobredosis y al que llaman "Hotel Muerte". Una fama siniestra que ahora Netflix repasa en Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil, su nueva serie documental.

Y lo hace de la mano de un experto en historias true crime, el director Joe Berlinger, el mismo que llevó dos veces a la pantalla al asesino en serie Ted Bundy, primero en la docuserie Las cintas de Ted Bundy y luego en la película Extremadamente cruel, malvado y perverso.

Sophie: un asesinato en Cork

Sophie-1-ok.jpg la-tercera

Sophie: asesinato en West Cork | Netflix

Entre el verde del campo y el azul del mar se ubica Schull, uno de varios de los pueblos que adornan el distrito de West Cork, al sur de Irlanda. Un poblado costero que hasta la mañana del 23 de diciembre de 1996 era famoso por su calma y seguridad, las que se vieron interrumpidas por un violento crimen.

El que se convierte en el eje de la docuserie Sophie: un asesinato en Cork y cobró la vida de Sophie Toscan du Plantier, una documentalista francesa que tenía una casa cerca de Schull. La cual fue encontrada con su camisón de dormir a metros de su hogar irlandés, donde falleció a causa de golpes en su cabeza.

Un asesinato que conmocionó a los habitantes del lugar y enfrentó a la Garda, la policía local, al primer caso de este tipo, obligándolos a buscar ayuda en colegas más experimentados de Dublín. Todos los que comenzaron una indagación que los llevó a interrogar a todos los pobladores del lugar.

Y cuando parecía que nunca darían con el culpable, una vecina hizo un llamado a la estación de policía asegurando haber visto esa misma noche a un hombre en un puente cercano al lugar del crimen. Una mujer que luego se reveló como Marie Farrell y dio más pistas que llevaron a un único sospechoso.

Este era Ian Bailey, quien trabajaba como periodista local y precisamente estaba cubriendo el asesinato, a quien la Garda buscaba acusar formalmente. En la complicada investigación que también involucró a la familia de Toscan du Plantier en Francia y que se revive en los tres capítulos que conforman la serie documental.

Los Murdaugh

Los-Murdaugh-2.jpg la-tercera

Los Murdaugh | Netflix

A inicios de marzo de 2023, un jurado de la ciudad de Walterboro, en Carolina del Sur, condenó a dos cadenas perpetuas consecutivas a Alex Murdaugh por el asesinato de su esposa y de su hijo menor. Una sentencia que vino tras meses de juicio al importante abogado del condado de Hampton.

El que aprovechándose del poder de su apellido también estafó y robó a sus clientes, en la serie de crímenes que involucró a su familia como lo revela el documental Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur, que es parte del catálogo de espacios de true crime de Netflix.

El que en tres capítulos muestra cómo el abogado y su entorno se vieron involucrados en la desaparición de varias personas, partiendo en febrero de 2019 con la muerte de Mallory Beach, luego de que el hijo menor de Alex, Paul, chocara la lancha que manejaba en estado de ebriedad.

Un accidente que la poderosa familia trató de vincular con otro joven que iba en el bote, para no enlodar su nombre. Pero dos años después, sin todavía concretarse el juicio por la muerte de Mallory, otro grave hecho remeció a los Murdaugh: los asesinatos de Paul y su madre Maggie.

A lo que se suma, como revela la docuserie, las muertes de un chico que habría tenido una relación con el hijo mayor de Alex, Buster, y de la ama de llaves de su casa, junto a la drogadicción del propio abogado y el robo de dinero que hizo al estudio jurídico fundado por su bisabuelo.

La-enfermera-12.jpg Photo Credit: Tine Harden/Netfli

La enfermera | Netflix

Las salas y pasillos de los hospitales son testigos de dramas, pérdidas y alegrías, pero también pueden ser escenario de casos criminales, como lo muestra la serie danesa La enfermera.

La producción de Netflix hecha en territorio nórdico que revive un caso real que se reveló en marzo de 2015, cuando una enfermera del hospital de Nykøbing, en Falster, llamó a la policía.

El mismo que fue replicado en la novela de Kristian Corfixen que sirve como base a la miniserie de cuatro emisiones que revive la inquietante historia de Pernille Kurzmann Larsen.

La figura que, gracias a la interpretación de Fanny Louise Bernth, se convierte en la pieza esencial de un relato marcado por el suspenso y el drama, que la muestra tras su llegada al hospital de Nykøbing.

Donde debe trabajar como enfermera en turnos de noche junto a Christina (Josephine Park), colega que comienza a sospechar que podría estar involucrada en las muertes de varios pacientes.

Cacería-implacable-5.jpg la-tercera

Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston | Netflix

A un mes del estreno de Waco: el apocalipsis texano, otra tragedia estadounidense se convierte en eje de una docuserie de Netflix con Cacería implacable: el atentado del maratón de Boston.

La serie documental que revisita la historia de los bombazos que en 2013 sacudieron a la fiesta deportiva que anualmente se efectúa en el Día del Patriota, reuniendo a maratonistas del mundo.

Sin embargo, su versión del 15 de abril de hace una década se convirtió en pesadilla, luego que dos bombas caseras, hechas con ollas a presión y metralla, estallaron cerca de la línea de meta.

Un pasaje de la historia reciente de Estados Unidos que revive en la docuserie dirigida por Floyd Russ y tres capítulos con un detallado relato de los hechos desde poco antes de su instante clave.

Los que tienen como su mayor fortaleza las imágenes que ayudan a recapitular los momentos que se vivieron luego de los bombazos causados por los hermanos Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev.

Acabo-de-matar-a-mi-padre-1-ok.jpg la-tercera

Acabo de matar mi padre | Netflix

Skye Borgman, la realizadora detrás de los elogiados La niña de la foto y Abducted in plan sight, revisitó nuevamente el subgénero de los documentales true crime con esta docuserie.

La que se inicia con un crimen, el que comete Anthony Templet, un joven de 17 años que la madrugada del 3 de junio de 2019 le disparó a su padre en su casa en un acomodado barrio de la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana.

Él mismo adolescente fue quien informó del hecho cuando llamó al 911 y le confesó a la operadora que, tras fuertes discusiones, tomó un arma y le dio tres disparos a su padre.

Pero su crimen escondía una trágica historia de abusos sostenidos que se exponen poco a poco a través de los tres capítulos de la serie documental.

Los que no solo afectaban su hijo, sino también hacia la madre del entonces menor, quien durante años fue víctima de maltratos físicos y psicológicos y quien le quitó la custodia de Anthony cuando era apenas un niño.

42-días-en-la-oscuridad-2.jpg la-tercera

42 días en la oscuridad | Netflix

La primera serie chilena de Netflix lleva a la pantalla uno de los casos policiales que más interés ha concitado en los últimos años: el asesinato de Viviana Haeger, la contadora que el 29 de junio de 2010 despareció de su casa en la ciudad sureña de Puerto Varas, donde vivía con su esposo y sus dos hijas.

Desaparición que tomó un escalofriante rumbo 42 días después, cuando el cadáver de la mujer fue encontrado en el entretecho de la misma propiedad, la que la policía inspeccionó en varias ocasiones.

Un crimen al que todavía rondan varias interrogantes y que inspira los seis capítulos de la serie, dirigida por Gaspar Antillo (Nadie sabe que estoy aquí) y Claudia Huaiquimilla (Mala junta), realizadora que también escribió el guión junto a Rodrigo Fluxá, autor del libro con la investigación que sirvió como base para el espacio.

Con un elenco que incluye a nombres como Aline Küppenheim, Daniel Alcaíno, Claudia Di Girolamo, Gloria Münchmeyer y Pablo Macaya, apuesta por un relato pausado que transita entre el suspenso policial y el drama familiar, reviviendo de forma interesante para los fanáticos el misterio un caso con muchos cabos sueltos.

El-ángel-de-la-muerte-7.jpg la-tercera

El ángel de la muerte | Netflix

El guionista y realizador danés Tobias Lindholm (Otra ronda) debuta en una realización en Hollywood con El ángel de la muerte, la cual dirige para Netflix teniendo como base el libro El ángel de la muerte, de Charles Graeber.

El periodista que revivió en su libro el caso real de Charles Cullen, el enfermero que durante 16 años provocó la muerte de cientos de pacientes, quien llega a la pantalla en un drama anclado en el suspenso y la realidad.

El que se centra en la última etapa del accionar de Cullen (Eddie Redmayne), desde que llega a trabajar al Parkfield Memorial, el hospital de Nueva Jersey donde en 2003 ya laboraba Amy Loughren (Jessica Chastain).

La enfermera de noche con una grave condición cardiaca que se convierte en su amiga, hasta que una muerte inesperada y la aparición de la policía la hacen sospechar de las verdaderas intenciones de su colega.

En el nudo dramático de una historia interesante, pero que queda un tanto al debe en su nivel de tensión y profundización de los personajes. Sin embargo, todo lo compensa el trabajo de Chastain y Redmayne en pantalla.

Ciberinfierno-4.jpeg la-tercera

Ciberinfierno | Netflix

Este impactante documental, subtitulado La investigación que destapó el horror, muestra los increíbles detalles en torno a la red criminal de explotación sexual en línea que funcionó entre 2018 y 2020 en Corea del Sur.

Un caso que tomó por asalto a la opinión pública surcoreana y que el documentalista Choi Jin-seong expone a través de una reveladora y en muchos momentos alarmante narración de casi dos horas de duración.

La que en sus segundos iniciales advierte que contiene recreaciones de imágenes perturbadoras relacionadas con adolescentes y que se han cambiado los nombres de las víctimas para proteger su identidad.

A lo que sigue la reconstrucción de cómo uno de los encargados de la red contactaba a chicas a través de Twitter y las obligaba a instalar en su teléfono Telegram, si querían evitar que revelara fotos comprometedoras.

En el inicio de un relato que muestra cómo gracias a periodistas y policías se dio con la identidad de los administradores de salas conocidos como Baksá y GodGod, quienes obligaban a sus víctimas a realizar misiones grotescas.

Yara-7.jpeg la-tercera

Yara | Netflix

Nuevamente la realidad y un trágico incidente son la inspiración de una película, la que revive el asesinato de Yara Gambirasio, una jovencita italiana hace el 26 de noviembre de 2010 en la localidad de Brembate di Sopra.

Una cinta dirigida por Marco Tullio Giordana que lleva a la pantalla uno de los casos más complejos de la historia policial de Italia, ya que el cuerpo de la chica apareció solo tres meses después de su desaparición y la búsqueda del culpable duró años.

La cual siempre estuvo encabezada por Letizia Ruggeri, fiscal y ex policía que había enfrentado ni más ni menos que a la Cosa Nostra en Sicilia. Ella es la piedra angular de un relato donde también se muestra su lado más íntimo, enfocándose en la relación de ella con su hija y cómo el ataque a Yara Gambirasio la hacen preocuparse aún más por su pequeña.

En una apuesta narrativa que combina el conflicto de Ruggeri y su investigación, con el drama familiar y el trabajo forense, policial y judicial, para revivir ante el público mundial uno de los casos criminales que más han conmovido a Italia en el último tiempo.

Los-hijos-de-Sam-2-ok.jpg la-tercera

Los hijos de Sam | Netflix

Desde la serie Mindunter hasta canciones de Tori Amos y Cypress Hill, son múltiples las referencias en la cultura pop a David Berkowitz, más conocido como El hijo de Sam, el asesino en serie que en la segunda mitad de los 70 sembró el terror en las calles de Nueva York.

Entre 1976 y 1977, mató a seis personas e hirió a otras siete, en su mayoría jóvenes parejas que durante en las noches conversaban dentro de sus autos en zonas alejadas del Bronx y Brooklyn.

Más de cuatro décadas, sus crímenes reviven en la nueva serie documental de Netflix siguiendo una tesis que, en su momento, muchos prefieron ignorar: la de que Berkowitz no actuó solo y que en realidad más que uno, los hijos de Sam fueron varios.

Esa es la teoría de Maury Terry, un periodista que sostuvo que detrás del asesino y sus crímenes habría un culto satánico, un grupo que se hacía llamar Los Niños.

Y son investigación y las pistas de Terry las que muestra esta docuserie que, a través de cuatro capítulos, lleva al espectador a un descenso a los infiernos -como reza su subtítulo- que fascinará a los fanáticos de las historias true crime y también los seguidores de las historias relacionados con el ocultismo y las sectas.

El-Caso-Wanninkhof-Carabantes-2.jpeg la-tercera

El Caso Wanninkhof - Carabantes | Netflix

Este documental de la realizadora y escritora catalana Tània Balló busca revelar los errores en torno al caso que conmocionó a España en 1999 y que llevó a una inocente a la cárcel.

Se trata del crimen de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años encontrada muerta en Málaga y por el que detuvieron y sindicaron como principal sospechosa a Dolores Vázquez, la ex pareja de Alicia Hornos, la madre de la chica.

Pero otro asesinato ocurrido en 2003 reveló que el verdadero culpable era el inglés Tony King, quien, bajo otro nombre, en los 80 estranguló a varias chicas en Londres. Y de quien se habían encontrado rastros de ADN en una colilla dejada en el sitio del crimen de Rocío.

Así, este largometraje deja en evidencia una serie de errores, serie de falsas acusaciones, mal uso de las evidencias y mucho de lesbofobia, la que dejaron ver la prensa y la televisión española, que comenzaron una verdadera campaña contra Vázquez, donde usaban su preferencia sexual como algo negativo.

La-Serpiente-6.jpg Roland Neveu

La Serpiente | Netflix

A comienzos de los 70, Charles Sobhraj ya tenía un largo historial como ladrón. Pero no sería hasta 1975 que comenzaría con las muertes que lo convertirían en La Serpiente, su apodo como psicópata y el mismo nombre de la nueva serie de Netflix.

Un espacio producido por la plataforma y la BBC que revive la figura de Sobhraj, quien pasó a la historia como el asesino serial que quitó la vida a una docena de los jóvenes que visitaban el sudeste asiático en plena época hippie.

Y cuyo primer capítulo, de un total de ocho, lleva al espectador hasta 1997, cuando un equipo periodístico logra entrevistarlo. Pero pronto retrocede al año 1976, cuando Sobhraj (Tahar Rahim) vive en Bangkok como el comerciante de piedras preciosas Alain Gautier, y donde comete sus fechorías.

La serie se luce con una buena ambientación de época y por un destacado elenco, encabezado por Rahim (Un profeta), quien muetra diferentes capas de Sobhraj, y Coleman (Victoria), como la temerosa y sometida Monique.

El-caso-Watts-1-ok.jpg la-tercera

El caso Watts: el padre homicida | Netflix

La madrugada del 13 de agosto de 2018, Shanann Watts y sus hijas de cuatro y tres años, Bella y Celeste, desaparecieron de su casa en Frederick, Colorado. Un hecho que tendría un desenlace trágico y que revive este documental, uno de los true crime más comentados del año pasado en Netflix.

Quizás el resto del mundo ni se enteró del hecho, pero en Estados Unidos causó conmoción porque pronto se sabría que en realidad Shanann y las pequeñas estaban muertas.

Fue el mismo asesinó quien lo confesó, pese a que en un comienzo negó todas las acusaciones. ¿Quién era? Como lo revela el nombre del documental, fue su esposo y padre de las niñas quien las mató, Chris Watts.

La documentalista Jenny Popplewell reconsruye esta espeluznante historia casi como un thriller perfecto, donde se mantiene el suspenso en todo momento y donde las piezas del puzzle encajan poco a poco. Un registro que, además, realizó solo con videos sin editar, la mayoría grabados por Shannan a lo largo de su matrimonio.

Escena del crimen: asesinato en Times Square

Escena-del-crimen-1-ok.jpg Courtesy of Netflix

Escena del crimen: asesinato en Times Square | Netflix

En la primera temporada de la serie documental Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil, Netflix fue tras las pistas de la misteriosa muerte de la joven Elisa Lam en un hotel de Los Angeles.

Mientras que en su segunda entrega, subtitulada Asesinato en Times Square, se traslada hasta Nueva York, especifícamente a esta zona de Manhattan que hoy es una de las más visitadas por los turistas.

Pero en los año 70 era una de las peligrosas de la ciudad, sobre todo despues de la proliferación de lugares donde se comercializaba el sexo en todas sus formas y fetiches.

Por lo mismo no era de extrañar que merodearan depredadores sexuales, como el que a fines de esa década y a comienzos de los 80 abordaba a trabajadoras sexuales en Times Square, para luego llevarlas a hoteles donde las violaba, mutilaba y asesinaba.

Escalofriantes crímenes del llamado "asesino de los torsos" que se muestran a lo largo de los tres episodios de la serie, en los que también se retrata el lado más oscuro del Nueva York de los años 70.

La desaparición de Madeleine McCann

Madaleine-McCann.jpg la-tercera

Madelaine McCann

En marzo de 2019 Netflix estrenó esta serie documental de ocho episodios que intenta explicar, explorando todas las aristas posibles, el misterioso caso sobre la desaparición de Madeleine McCann, una niña británicas de 3 años, mientras vacacionaba junto a sus padres en un lujoso resort al sur de Portugal.

¿Secuestro, encubrimiento o un error cometido por alguien? ¿Quién es el verdadero culpable de la desaparición de la pequeña Madeleine?

Una serie documental que los amantes de las historias policiales devorarán.

Por-qué-me-mataron-4-ok.jpg la-tercera

¿Por qué me mataron? | Netflix

¿Por qué me mataron? llega para sumarse a la larga lista de títulos de Netflix dedicados al true crime o crímenes reales. En este caso, el asesinato de Crystal Theobald, una joven de 24 de años que vivía en Riverside, una ciudad al sur de Los Angeles.

La noche del 24 de febrero de 2006, a la mujer le dispararon mientras iba en el auto junto a su novio y su hermano. Aparentemente, sus atacantes los habrían confundido con miembros de una pandilla rival.

El crimen marcó para siempre la vida de su familia, especialmente a su madre, Belinda Lane, a quién más le afectó la muerte de su única hija.

Aunque de inmediato partió la investigación policial, paralelamente la madre de Crystal también inició una investigación por su propia búsqueda de los responsables, motivada por los deseos de justicia, pero también por la venganza.

Para encontrarlos decide utilizar, con ayuda de sus sobrina adolescente, Jaimie, la red social más popular en ese entonces, MySpace, donde crean un perfil haciéndose pasar por la joven asesinada.

El-Caso-Wesphael-6.jpg la-tercera

El caso Wesphael | Netflix

El 1 de noviembre de 2013, Bernard Wesphael descubrió a su esposa muerta en el baño de la habitación de hotel que compartían. Poco después, este diputado belga sería el único sospechoso de su asesinato, como lo revela esta serie documental realizada por los periodistas Pascal Vrebos y Georges Huercano y que debuta mundialmente en Netflix.

Una historia en cinco capítulos que tiene como su eje a Wesphael, un reconocido político ecologista de izquierda, quien fue diputado por la circunscripción de Liège desde fines de los 90 y en 2013 estaba experimentando problemas en su matrimonio.

Su esposa era Véronique Pirotton, a quien conoció en mayo de 2012 y con la que solo tres meses después se casó en Italia. Pero su relación siempre estuvo marcada por peleas que la llevaban a los brazos de su anterior novio, un psicólogo llamado Oswald de Cock.

La docuserie revive el caso a través de testimonios inéditos, escenas que evocan la vida cotidiana de la pareja, imágenes exclusivas de interrogatorios y cámaras de vigilancia, y un ingrediente esencial: los recuerdos y experiencias entregadas por el propio Wesphael. Una producción completa y compleja, que termina dejando un manto de dudas sobre el crimen.

Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy

qué ver en Netflix la-tercera

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy | Netflix

Esta serie documental sigue la pista de uno de los asesinos más famosos de la historia de Estados Unidos.

Se trata de Ted Bundy, un hombre que en los 70 abusó y mató a más de 30 mujeres jóvenes. En cuatro capítulos,Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy cuenta detalles de su vida e intenta reconstruir las escenas del crimen que dejó el asesino.

La historia se arma con la propia voz de Ted Bundy, quien fue entrevistado en la cárcel durante meses por un periodista luego de ser arrestado.

Mientras conoces la historia, podrás escuchar las grabaciones reales del caso que se hizo mega conocido en todo el mundo por su nivel de violencia y astucia. Es más, con Bundy se usó por primera vez en la historia el término "asesino en serie".

Sin duda es un documental intrigante, que sorprende por la astucia del asesino que se mantuvo por cuatro años bajo las sombras burlando a la policía.

The Staircase

The-Staircase-Netflix-1.jpg la-tercera

The Staircase | Netflix

Un escritor estadounidense de cierta fama culpado por el asesinato de su esposa. Ese podría ser perfectamente el guión de una película, pero se trata del núcleo de esta interesante serie documental perfecta para los fanáticos de los thrillers y los true crime.

El 9 de diciembre de 2001, la ejecutiva Kathleen Peterson murió al pie de la escalera de su casa en Durham, Carolina del Norte. Para la policía no se trató de un accidente; lo catalogó como asesinato y acusó al esposo de la mujer, el novelista Michael Peterson, de su muerte.

El juicio de Peterson se transformó en un caso mediático y la opinión pública asumió un rol clave, lo que atrajo al director francés Jean Xavier de Lestrade, quien comenzó a filmar las audiencias, investigaciones y reacciones de los implicados.

El inculpado insiste en su inocencia, pero surgen elementos y flancos que inclinan la balanza hacia su culpabilidad, en una trama de 13 episodios incierta y enigmática.

Carmel-2-ok.jpg la-tercera

Carmel: ¿quién mató a María Marta?

La historia de María Marta García Belsunce tuvo enganchados a muchos en Netflix, tal como mantuvo atentos a los argentinos durante años.

Es que su caso tiene muchos ingredientes que alimentan el morbo, el de una mujer de clase acomodada que fue asesinada, en octubre de 2002, en su casa ubicada en el Carmel, un country -o barrio privado- en las afueras de Buenos Aires.

Al comienzo se pensó que había sufrido un accidente en el baño, pero pronto los orificios en su cabeza revelaron que se trató de un crimen en el que, según la fiscalía, estaría involucrada su familia.

Un historia que por más de una década acaparó portadas de diarios y progrmas de TV y que ahora se resume en esta adictiva miniserie documental de cuatro capítulos, tan atrapante como la mejor de las novelas policiales.

LG_Unit_15937.jpg Jessica Kourkounis

Chicas perdidas | Netflix

A lo largo de dos décadas, un sicópata atacó a varias jóvenes en la costa de Long Island, en Estados Unidos. Un caso que todavía no se ha cerrado del todo, ya que nunca se descubrió al autor, y que revive en Netflix con Chicas Perdidas.

Este drama original de la plataforma tiene como base la novela Lost Girls, del periodista Robert Kolker, y como eje de su relato a Mari Gilbert (Amy Ryan), quien al inicio de la cinta vive con sus dos hijas pequeñas en el poblado de Ellenville.

Una historia que llegó en 2019 a Netflix, bajo la dirección de la documentalista Liz Garbus (What happened, Miss Simone) con una mirada inquietante y algo sombría, que no dejará indiferente a nadie.

Justicia-para-el-pequeño-Gabriel.jpg la-tercera

Justicia para el pequeño Gabriel | Netflix

Este aterrador documental retrata lo sucedido en EE.UU. en 2013, donde un niño era torturado y asesinado por su madre y el novio de esta.

Brian Knappenberger, el mismo del documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, dirigió los seis capítulos –de una hora cada uno–, que se explaya en este true crime que reveló graves problemas en los sistemas protección, que no pudieron salvarlo.

La producción parte justamente el año de muerte de Gabriel Fernández, para luego mostrar los abusos a que fue sometido hasta los ocho años, a través de imágenes, audios y relatos estremecedores que se presentaron durante el juicio en Los Ángeles, como el de policías y paramédicos que vieron las condiciones del cuerpo en sus últimos momentos.

Victor-Jara-Netflix-1-ok.jpg la-tercera

ReMastered: Masacre en el estadio | Netflix

¿Quién mató a Víctor Jara? En este documental de Netflix se busca resolver uno de los crímenes más recordados de la historia chilena reciente.

Masacre en el estadio es el último episodio de ReMastered, una serie documental dedicada a casos nos resueltos del mundo de la música. En este caso, van tras las pistas del asesinato del cantautor y activista chileno, quien fue acribillado tras el Golpe Militar de septiembre de 1973.

Desde su viuda, Joan Jara, hasta quien es acusado como autor material del crimen, un exoficial del Ejército, hablan en este documental cargado de emotividad, muy necesario para entender una de las muertes más injustas y lloradas.

Acosador-Nocturno.jpg Netflix

Acosador nocturno | Netflix

A la caza de un asesino es el subtítulo de esta serie documental de Netflix, que explora en una de las figuras más oscuras del crimen en Estados Unidos en los años 80: Richard Ramirez, quien fue bautizado por los medios como The Night Stalker.

Un psicópata que causó terror entre los habitantes de la ciudad de Los Angeles con sus sorpresivas irrupciones a las casas durante la noche, ataques que incluían robos, violaciones, asesinatos y raptos de niños.

Este criminal tuvo a la policía local en una búsqueda que duró varios meses, en especial a dos miembros del Departamento de Homicidios: los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno.

Y lo más interesante de Acosador nocturno, docuserie de cuatro capítulos, es que ellos no son solo el referente de la investigación en torno a este psicópata, sino que son los elementos protagónicos alrededor de los cuales se desenvuelve su más que interesante relato.

Bikram-OK.jpg la-tercera

Bikram: Yogui, gurú, depredador | Netflix

Después de lanzar un documental que desenmascaró a Osho, gurú indio con millones de seguidores en el mundo, le llegó el turno a otroo dudoso líder espiritual.

Este es Bikram Choudhury, el creador de ese estilo de yoga que se hace en una sala a alta temperatura y que tiene miles de adeptos, sobre todo en EE.UU.

Aquí, un puñado de víctimas revela cómo este hombre construyó su imperio a costa del abuso mental y sexual que ejercía sobre sus alumnos, situación que lo hizo escapar de EE.UU. ante un par de acusaciones formales ante la justicia.

Un documental que retrata a este hombre con aires megalómanos que creó un tipo de yoga que, en todo caso, nadie cuestiona en su efectividad y beneficios.

Misterios sin resolver

Misterios-sin-resolver-2.jpg Courtesy of Netflix

Misterios sin resolver | Netflix13

Más de 30 años después de su creación, Misterios sin resolver -la serie que marcó un antes y un después para el suspenso en TV-, retornó de la mano de Netflix, buscando cautivar a las nuevas generaciones con su “clásica” mirada a indescifrables casos policiales y paranormales.

A diferencia de los capítulos de su transmisión original entre 1987 y 2010 que ofrecían cuatro, ahora cada episodio se centra en un solo caso.

Las desapariciones son el ingrediente princial en este revival, que tiene la firma John Cosgrove y Terry Dunn Meurer, creadores del Misterios sin resolver original, y Shawn Levy, productor de Stranger things.

Entre los casos que presentan sus dos temporadas se encuentran el de un ex asesor de la Casa Blanca, que apareció muerto en un vertedero, y otro de una mujer que despareció en un lago.

Quién-Mató-a-Malcolm-X_.jpg la-tercera

Quien mato a Malcolm X | Netflix

Tras cincuenta y cinco años del brutal asesinato de uno de los personajes más relevantes de la historia afroamericana del siglo pasado, ¿ Quién mató a Malcolm X ? viene hacer justicia a este enigmático crimen.

Con una deficiente investigación policial e intereses políticos ocultos, detrás de la muerte de Malcolm X hay grandes secretos que son revelados en este documental.

Con tres hombres condenados por esta muerte, la culpabilidad de dos de ellos es un misterio y tema de debate para diversos historiadores norteamericanos. ¿Cómo ellos dos podrían haber matado a Malcolm si ninguno estaba en la escena del crimen?

nisman-OK.jpg la-tercera

Nisman | Netflix

¿Te acuerdas del caso de Alberto Nisman, el fiscal argentino que estaba investigando el atentado a la AMIA y que apareció muerto en el baño de su departamento?

Esta mini serie documental trata de desenmarañar el misterio tras esa muerte y también el manto de dudas que después de 25 años sigue manteniéndose sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, un caso siniestro en que se ha visto involucrada incluso la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Un documental muy bien construido y atrapante como el mejor de los thrillers políticos de los últimos años.

El-destripador-de-Yorkshire-1-ok.jpg la-tercera

El destripador de Yorkshire | Netflix

A este lista de true crime o crímenes reales se sumó hace poco el Destripador de Yorkshire, que es como llamaban al asesino que durante varios años, entre fines de los 70 y comienzos de los 80, sembró el terror en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra.

Durante un período de cinco años, Peter Sutcliffe asesinó de manera brutal a 13 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas, y siempre con el mismo modus operandi: primero golpeándolas en la cabeza, luego apuñaládolas y por último mutilándolas.

Un pasaje oscuro que revive esta nueva miniserie documental, a través de cuatro capítulos que logran enganchar con el puzzle policial en torno a estos casos y que evitan ahondar en el morbo y los detalles de los crímenes.

Asesino serial con Piers Morgan

Asesinos-seriales-con-Piers-Morgan-1.jpg la-tercera

Asesino serial con Piers Morgan | Netflix

Piers Morgan es uno de los periodistas más famosos de Inglaterra y en esta serie documental presenta a diferentes asesinos seriales y sus historias.

En tres capítulos muestra tres casos -todos de condenados a cadena perpetua-, de esos que enganchan a los seguidores de las historias sangrientas.

Un asesino que se retractó de confesar sus 12 asesinatos, un estrangulador que nunca ha hablado de sus macabros actos y un psicópata declarado culpable que insiste en su inocencia, son los criminales que presenta Morgan.

Como un excelente trabajo periodístico y de gran interés en los crímenes, esta serie documental está plagada de conocimiento sobre asesinos seriales.

aaron-hernandez.jpg la-tercera

Aaron Hernandez | Netflix

Aaron Hernández es uno de los asesinos que llegó a la pantalla recientemente con este documental.

Causó conmoción en EE.UU porque escondía sus crímenes detrás de una fachada de jugador de fútbol americano. Y no uno cualquiera: Hernández fue un deportista idolatrado y con contratos millonarios en la NFL. Eso, hasta que se conocieron los crímenes en que estuvo involucrado.

Esta serie muestra todo ese proceso en tres capítulos, además de los problemas familiares que tenía y su homosexualidad reprimida.

Historia-de-un-Crimen.jpg la-tercera

Historia de un crimen: la búsqueda

Conocido es el caso de Paulette Gebara Farah, la niña de cuatro años que desapareció en marzo de 2010, mientras dormía en su casa. Al ser la sobrina del gobernador de Ciudad de México y provenir de un acomodado distrito, los medios de comunicación se volcaron en el caso, del que no se tenía ninguna pista más allá de los problemas de sus padres, quienes estaban por separarse.

Ese es el caso que llevó a la pantalla Historia de un crimen: la búsqueda, miniserie mexicana que llegó a Netflix con un hecho real cargado a la ironía.

Y es que era imposible hacerlo de otra manera, por la cantidad de errores que se cometieron en las pesquisas y los estereotipos que operaron mientras la policía investigaba.

En la mente criminal

En-la-mente-criminal.jpg la-tercera

En la mente criminal | Netflix

Saber cómo piensan y qué lleva a los asesinos seriales a hacer lo que hacen es una de las dudas e intereses más grandes del público de estas historias.

La serie documental En la mente criminal (2017) muestra precisamente, desde diferentes miradas, cómo actúan y nacen psicópatas y asesinos seriales.

En cuatro capítulos podemos ver, por ejemplo, a un equipo criminología del FBI explicando las motivaciones de los asesinos seriales.

Los secuestradores son otros de los temas que toca esta serie de asesinos Netflix, explicando lo que hacen y cómo se salen con la suya, ejemplificando con alguno de los secuestradores más crueles de Estados Unidos.

También podrás ver un capítulo sobre los cultos y las historias y el actuar de los capos de la mafia, como son Al Capone, El “Chapo” Guzmán y Pablo Escobar.

Cazar-Asesinos-6.jpg la-tercera

Cazar asesinos | Netflix

Gran parte de las docuseries que forman parte de la oferta de Netflix muestran lo peor del ser humano, centrándose en asesinos seriales que han impactado a la opinión pública. Muchos de los cuales han sido investigados y atrapados por los protagonistas de Cazar asesinos.

La nueva serie documental que se centra en los policías, investigadores y analistas que en sus cuatro capítulos, como la descripción oficial detalla, “revelan los desgarradores y escalofriantes detalles de sus extraordinarios esfuerzos”.

Ahí se exponen los pormenores de la búsqueda de figuras tristemente célebres en la historia policial estadounidense, desde el Asesino de Green River, pasando por Aileen Wuornos -quien inspiró la película Monster (2003)-, hasta el Asesino de la Cara Feliz.

