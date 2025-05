6 panoramas gratis para el Día del Padre y festejar y ahorrar a la vez

Furia-del-Libro-5-ok.jpg la-tercera

Foto: La Furia del Libro

Entre los panoramas gratis para el Día del Padre 2023 está La Furia del Libro, ideal para los papás que aman la lectura.

La fiesta de las editoriales independientes vuelve con una nueva versión y con muchas novedades. De partida porque por primera vez el evento aterriza en Estación Mapocho, clásico recinto de las ferias de libros.

Y a ese lugar llegará en formato extendido, con nada menos que cinco días de duración, desde el miércoles 14 al domingo 18 de junio, y con entrada gratis.

Una edición recargada e invernal, donde participan más de 260 editoriales independientes, de diversos géneros y estilos, muchas de ellas provenientes de regiones, además de otras extranjeras, de países como Perú y España.

Además, su programación contempla más de 100 actividades para los distintos públicos, desplegadas por tres escenarios, desde charlas y conversatorios hasta exposiciones y talleres.

Concierto tributo a The Beatles

Los-Beetles-con-2-E-otra-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La Corporación Cultural de Las Condes preparó una celebración adelantada para el Día del Padre 2023.

Eso, porque se realizará el sábado 17 los jardínes de su sede de Av. Apoquindo se llenarán de actividades entre las 10 AM y 2 PM, todas con entrada gratis y sin reserva.

Entre ellas una exposición vintage y de autos clásicos, una zona de niños, food trucks y concursos, como un sorteo de pasajes a San Luis Argentina.

Además de música en vivo, con dos presentaciones de Los Beetles con 2 E, banda tributo a The Beatles que tocarán sus clásicos, desde I want to hold your hand hasta Yesterday.

También se presentará el Orfeón Santa Rosa.

Tour gratis por un observatorio

Observatorio-Manuel-Foster-12-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

El Observatorio Manuel Foster, que tiene casi 120 en la cima del cerro San Cristóbal, es un entretenido panorama para cualquier época del año.

Pero especialemente en días despejados, en que el cielo ofrece la posibilidad de observar con mayor claridad distintos objetos y fenómenos astronómicos.

Tal como sucederá este finde de semana del Día del Padre 2023, que el observatorio funcionará de 11 AM a 5 PM, con entrada gratis para los papás (entrada general $ 2.000, $ 1.000 menores de 18 años).

Así, podrán recorrer este histórico lugar a través de tours y también observar el cielo a través de telescopios y junto a astrónomos del lugar.

Además, el viernes 16 hay visitas nocturnas, a las 7 PM y 8 PM, también con entrada liberada para los padres (valor general $ 15.000).

Las inscripciones se realizan al mail observatoriofoster@gmail.com

Parque Pueblito de Las Vizcachas

Pueblito-Las-Vizcachas-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Parque Pueblito Las Vizcachas

Un económico y entretenido plan familiar para el Día del Padre 2023 es visitar el Parque Pueblito de las Vizcachas,tesosoro natural de la zona sur de Santiago.

Tiene entrada gratis todo el año y varios atractivos dentro, desde zonas de picnic hasta una granja educativa y un aviario.

También una laguna donde puedes navegar en kayak, actividad sin costo.

Además, para el domingo prepararon una serie de actividades para celebrar a los papás, desde las 11 AM, como clases de zumba, música en vivo y un campeonato de taca taca para padres e hijos.

Puedes ver acá todos los atractivos y detalles de lugar.

Fotografía-1.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Del 12 al 18 de junio en Parque Arauco te puedes encontrar conel Museo de la Camiseta Sansiro, una muestra que hace un recorrido por la historia de la camiseta y del fútbol.

Uns exposición que es el panorama perfecto para los papás más futboleros.

La exhibición cuenta con prendas exclusivas y originales que fueron usadas por leyendas del fútbol internacional y nacional.

Entre las mas preciadas se cuentan la de la selección argentina de Lionel Messi; la del Santos del “rey” Pelé; la mítica 10 deMaradona; y la brasileña del “Fenómeno”Ronaldo.

Además, podrás admirar las vestimentas de los grandes ídolos nacionales como la del mejor jugador chileno del siglo XX Elías Figueroa, o las de los bicampeones de América Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Feria de autos en miniatura

Auto-juguete-ok.jpg la-tercera

Foto: Pexels

La Factoría Franklin es un buen panorama para hacer con los papás en su día.

Se trata de la antigua fábrica de calle Franklin que se reconvirtió y hoy alberga a varios emprendedores creativos, que in situ elaboran encurtidos, gin, cervezas, chocolates, fiambrería y más.

Y lo entretenido es que todas esos talleres se abren los fines de semana para que el público los conozca y pueda probar sus productos.

Así, puedes ir de un lugar a otro probando cervezas, fiambres y quesos, por ejemplo.

Además, Factoría Franklin tiene un galpón donde siempre hay eventos, como Emporio Wheels, una feria de autos en miniatura que reunirá a coleccionistas que tendrán a la venta algunas de sus "joyitas".

La entrada a la feria es gratuita y la puedes recorrer el sábado y domingo de 11 AM a 6 PM.