60 minutos: la película alemana de Netflix donde la acción se toma literalmente la pantalla

Aunque su nombre no es reconocible de inmediato, el alemán Emilio Sakraya ya ha sido parte de producciones de Netflix y hoy retorna al servicio en la película 60 minutos.

Con lo que el actor suma a La Monja Guerrera (2020) y Tribus de Europa (2021), dos conocidos títulos de la plataforma, la realización donde encarna a Octavio Bergmann.

El protagonista de la cinta realizada en Alemania, dirigida y escrita por Oliver Kienle, donde la acción se suma al drama y una adrenalínica y peligrosa carrera contra el tiempo.

La que es el corazón de una narración ambientada en Berlín y que posee más peleas que diálogos, mientras combina la violencia con un padre en graves problemas.

Cuyo relato se inicia con Octavio, o simplemente Octa, a punto de enfrentar una importante pelea de artes marciales mixtas, que será clave para el futuro de su gimnasio.

Ya que gracias al dinero que obtenga con ella, él y su amigo y manejador, Paul (Dennis Mojen), podrán pagar a sus empleados y asegurar la continuidad del centro deportivo.

La carrera contra el tiempo de Octa

Sin embargo, ese no es el problema mayor para Octa: ese mismo día está de cumpleaños su hija Leonie (Morik Heydo) y le prometió que iría con un pastel y un regalo.

Un compromiso que al parecer no va a cumplir, por lo que su ex pareja amenazó con quitarle la custodia compartida de la niña si no llega a la fiesta en una hora.

Los 60 minutos del título de la película, que se convierten en una carrera a contrarreloj, después de que el joven luchador abandona el combate para llegar a tiempo con Leonie.

Pero no cuenta con que tras él irán los matones del mafioso que había arreglado la pelea, quienes lo perseguirán por las calles y rincones de Berlín para atraparlo a como dé lugar.

Al mismo tiempo que un desesperado Octa se comunica telefónicamente, gracias a un audífono inalámbrico y su celular, con la enojada madre de la pequeña y con Paul.

En una especie de revisión al filme clásico alemán Corre, Lola, corre, con menos ingenio y actuaciones no muy notables, pensado para los amantes del cine de acción menos elaborado.

