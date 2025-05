Adrenalina y aventura para una buena maratón de películas de acción en Netflix

Las películas de acción Netflix son una de las favoritas del público, por su gran catálogo de historias. Desde aventuras, batallas, persecuciones y adrenalina pura, este género es un imperdible para maratonear.

Aquí te dejamos una lista con los mejores largometrajes del catálogo de Netflix que apuestan por la adrenalina y la acción.

El-hombre-gris-1.jpg la-tercera

El hombre gris | Netflix

Pasará a la historia de Netflix como la primera en que invierte US$ 200 millones en presupuesto. Una cifra extraordinaria si se piensa en los problemas de suscripción del servicio.

Aunque tampoco es de sorprender si detrás de ella están los hermanos Russo y su currículum como realizadores de títulos para Marvel como Avengers: Endgame, además de un elenco de estrellas, con Ryan Gosling y Chris Evans a la cabeza.

Y si a eso se suman locaciones en diferentes lugares de EE.UU. y Europa, además de los efectos especiales y decenas de dobles de acción, es fácil imaginar dónde se gastó todo el dinero.

Una inversión transformada en dos horas de adrenalina y saltos entre ciudades del mundo, junto a algunos viajes al pasado, con el centro de una ciudad convertido rápidamente en un campo de batalla.

Por lo que la narración se enfoca claramente en la acción más que en lo emocional, sacando el mayor partido a la capacidad física de sus actores. En especial de Gosling, quien junto a Evans dan vida a dos contrapuestos agentes en la sombra que se enfrentan, en el inicio de una saga de espías que ya confirmó su secuela.

Rebel-moon-6.jpg la-tercera

Rebel moon (parte 1): la niña del fuego | Netflix

Luego debutar en su plataforma con El ejército de los muertos (2021), Zack Snyder (Liga de la justicia) volvió a Netflix con un largometraje marcado por la fantasía y la acción.

El que claramente está inspirado por aventuras espaciales como Star Wars -su historia fue ideada por Snyder para ser parte de la saga- y el trabajo de Akira Kurosawa, entre otros.

Una misma profusión de fuentes y motivaciones que, mezclada con las ideas del cineasta, lleva a que el relato se sienta por varios momentos confuso y sobre-dramatizado.

Aunque claramente será del agrado de los seguidores de los filmes con su impronta, gracias a esa oscuridad y violencia que siempre ha sido parte de ellos, y una impactante visualidad.

El elemento principal de una trama centrada en la valiente Kora (Sofia Boutella) y su misión por formar un grupo de valientes para proteger a Veldt del tiránico imperio de Mundo Madre.

SDLP_20230307_Unit_01750-copia.jpg la-tercera

El salario del miedo | Netflix

El francés Alban Lenoir retorna a Netflix como protagonista de El salario del miedo, otra película del género que le ha dado fama: la acción, tras títulos como Bala perdida y Alias.

Pero ahora como el acompañante de Franck Gastambide, otro representante de la violencia fílmica con acento galo, en un original de la plataforma que reinterpreta un clásico del cine.

Ni más ni menos que al thriller homónimo de 1953, donde un grupo de europeos tenía la misión de transportar nitroglicerina en un camión por la selva latinoamericana.

Cuya esencia llega muy reformulada en la historia para el streaming, ya que acá el protagonismo central lo tiene la acción, dejando en segundo plano la tensión dramática.

Además de cambiar la ambientación a algún lugar del norte de África, donde dos hermanos deben transportar 200 kilos de nitroglicerina por 800 km a través del desierto.

Ladronas-10.jpg la-tercera

Ladronas | Netflix

En el último tiempo las mujeres se han tomado las películas de acción y lo continúan haciendo con Ladronas, la película dirigida y protagonizada por Mélanie Laurent.

Una cinta que se suma a Netflix llevando al subgénero un poco más allá, sumando comedia y un componente más dramático y sentimental, marcado por la relación entre sus personajes.

Ya que Ladronascontiene bastante adrenalina, sonrisas y unas cuotas de suspenso, junto al lazo fraternal, casi maternal, entre Carole (Laurent) y Alex (Adèle Exarchopoulos).

Dos criminales especializadas en robos de altura -joyas, arte- que llevan años como socias y amigas, con Carole como la planificadora y ejecutora, y Alex como la francotiradora.

Pero al llegar a su década de vida número cuatro, y saber que está embarazada, la veterana ladrona quiere retirarse del crimen. Sin embargo, su mafiosa jefa tiene otros planes.

Misión-Imposible-9.jpg la-tercera

Desde 1996, y a lo largo de seis películas, la saga inspirada en la serie de TV de los 60 ha ido creciendo en calidad y nivel de entretención, como lo reafirma Misión imposible: sentencia mortal.

La cinta número siete y la tercera bajo la dirección de Christopher McQuarrie, después de Misión imposible: nación secreta y Misión imposible: repercusión, una de las más aplaudidas.

Un último título que reafirmó el talento de McQuarrie como realizador y guionista, además de consagrar a Tom Cruise como una de las grandes figuras del género de la acción en pantalla.

Los elementos que también son claves y que hicieron de esta película, dividida en dos entregas, una de las mejores del 2023 en el apartado de acción.

Lo que consigue con el balance perfecto de acción, suspenso y drama, mientras su trama se mueve, como es habitual, entre diferentes escenarios y regiones del mundo, y donde una operación lleva al agente Ethan Hunt (Cruise) a encarar el peligro de una inteligencia artificial.

Godzilla-Minus-One-8.jpeg la-tercera

Aunque para algunos pasó desaparecibido, uno de los estrenos más destacados del año pasado en los cines fue Godzilla Minus One.

La película japonesa que suma un nuevo capítulo a la historia de la gigantesca criatura inspirada por el horror del desastre de la bomba nuclear.

Una producción dirigida por Takashi Yamazaki y que tras un exitoso pasó por los cines, llegó a Netflix con su historia que se ambienta en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La que muestra al legendario monstruo amenazando a los habitantes de Tokio, mientras un ex piloto se une a otros veteranos para combatirlo.

Código-8-renegados-7.jpg la-tercera

Código 8: renegados (parte II) | Netflix

Se tomó su tiempo, pero finalmente Código 8: renegados (parte II), la secuela de una de las películas más exitosas en el streaming a fines de 2023, llegó a Netflix.

Esto para conocer más sobre los personajes que son parte de un mundo donde existen algunas personas con dotes sobrehumanas, que son vigiladas por la fuerza policial.

Ya que tras ser desplazadas de sus trabajos se vieron obligadas a buscar otra forma de sobrevivir. Así algunas comenzaron a producir y traficar la droga Psyke.

El escenario por donde se movían Connor Reed (Robbie Amell), un veinteañero con poderes eléctricos, y Garrett Kelton (Stephen Amell), un criminal de poderes telequinéticos.

Los mismos que regresaron en la segunda parte, mezcla de acción, suspenso y ciencia ficción, donde Connor ya salió de la cárcel y Garrett es un capo del tráfico de Psyke.

Misión-de-rescate-2_2-1.jpeg Jasin Boland/Netflix

Misión de rescate 2 | Netflix

AGBO, la productora de los hermanos Russo, retorna a Netflix con la continuación de la película que debutó en 2020, ofreciendo una trama marcada por la acción y la presencia de Chris Hemsworth.

Quien se tomó la pantalla bajo la piel del mercenario australiano Tyler Rake cuando debió rescatar al hijo de un narcotraficante indio, exponiendo su fuerza y también sus sentimientos.

El mismo personaje que retorna en un incesante largometraje que se inicia minutos después del final del filme anterior: con Rake malherido después de que recibió varios disparos y cayó a un río.

Sin embargo, lograron salvarle la vida en un hospital de Dubai, para luego irse a una casa en Suiza y disfrutar de su retiro. Donde recibe la visita de un desconocido que le propone una nueva misión.

A la que el mercenario se niega en un primer momento, pero pronto accede a realizar cuando descubre que ésta involucra sacar a su ex cuñada y a sus hijos de una cárcel en Georgia.

Alias-2.jpg Nicolas Auproux

Alias | Netflix

Alban Lenoir, el protagonista de la saga de Bala perdida, retornó a Netflix con su tercera película para el servicio, donde sigue demostrando su capacidad para sostener una trama con mucha violencia.

Pero con la que también se atreve a explorar en su potencial para el suspenso y la tragedia, que consigue de manera efectiva en las más de dos horas de narración dirigidas por Morgan S. Dalibert.

Quien asume la realización de una cinta que engancha, apostando por el drama criminal; aunque su feroz inicio muestra a Adam Franco (Lenoir) empuñando armas en una misión en Sudán.

Pero rápidamente este agente de operaciones especiales vuelve a París para hallar a Moktar Al Tayeb (Kevin Layne), el caudillo sudanés que habría estado detrás del atentado terrorista en un hotel.

Una misión que lo lleva a infiltrarse en la casa y en el grupo de confianza del mafioso Victor Pastore (Eric Cantona), un viejo amigo de Al Tayeb que claramente sabe dónde este último se esconde.

Boksoon-debe-morir.jpg No Ju-han/Netflix

Boksoon debe morir | Netflix

Para los seguidores de los k-dramas de Netflix, Jeon Do-yeon es la cálida protagonista de Curso intensivo de amor, un rol que deja bastante atrás con su actuación en Boksoon debe morir.

La cinta de acción dirigida por Byun Sung-hyun donde Jeon mantiene el componente maternal que luce en la popular serie, añadiendo como elemento diferenciador una faceta mortal.

Ya que como su personaje en la película, Gil Bok-soon o simplemente Boksoon, la actriz se convierte en una asesina a sueldo de alto rango que está considerando dejar su peligroso “trabajo”.

El que realiza para la empresa MK, la más importante del crimen organizado, y oculta tras su fachada como ejecutiva de una compañía de entretenimiento y mamá de Jae-yeong (Kim Si-a).

Y es precisamente su faceta como madre la que pone su propia vida en peligro, después de que se niega a ejecutar una misión que involucra asesinar al hijo adolescente de un político local.

Turno-de-día.jpg PARRISH LEWIS/NETFLIX

Turno de día | Netflix

Jamie Foxx retorna a Netflix con la película donde el actor enfrenta por primera vez lo sobrenatural. Esto porque el largometraje dirigido por J. J. Perry tiene como figura antagónica al vampiro, aunque no en la clásica versión marcada por el terror, sino que como el adversario de una comedia de acción.

Casi dos horas de metraje, escenas plenas de violencia y coreografiados enfrentamientos entre humanos y vampiros, donde la figura central es Bud Jablonski (Foxx), un limpiador de piscinas del Valle de San Fernando, en Los Angeles, que realmente trabaja rastreando y eliminando “chupasangres”.

Un inusual trabajo que él realiza lejos del sindicato de cazadores de vampiros, tras ser expulsado de este, y que no le sirve para cubrir gastos como el colegio y la ortodoncia de su hija.

Para conseguir dinero recurre a su colega y amigo Big John Elliott (Snoop Dogg) para reingresar al sindicato, lo que logra pero estando a prueba por siete días y siendo acompañado por un colega.

Pero las cosas no serán fáciles para ellos ni la familia del protagonista cuando la poderosa vampira Audrey (Karla Souza) busque eliminarlo. En el corazón de un relato marcado por la acción y la violencia, a las que se suma la comedia.

Incompatibles-2_6.jpg emmanuel guimier

Incompatibles 2 | Netflix

Para las nuevas generaciones, el nombre del francés Omar Sy se conecta inmediatamente con Lupin, la exitosa serie de Netflix. Sin embargo, su currículo cuenta con una larga lista de películas, que hoy suma a Incompatibles 2.

La que debuta casi una década más tarde del estreno de la cinta original y donde replica el rol de Ousmane Diakité. El policía que en 2012 debió trabajar obligadamente junto a François Monge (Laurent Lafitte), un capitán de la división penal.

En el inicio de una cinta que unió a los opuestos agentes, como también el humor con la acción y el género policial. La misma combinación que es revisitada por la secuela en que un asesinato en una estación de trenes reconecta a los policías.

Así, Ousmane y François deben olvidar sus diferencias e iniciar una investigación que los lleva a los Alpes franceses, donde vivirán una peligrosa aventura marcada por las drogas y un grupo de supremacistas blancos.

En una versión 2.0 de la cinta original, donde se duplica el humor y la acción, y se repite la química entre Sy y Lafitte, haciendo de Incompatibles 2 un buen ejemplo de cómo una secuela puede ser mejor que la película que la antecedió.

El-Ejército-de-los-Muertos-7.jpeg CLAY ENOS/NETFLIX

El ejército de los muertos | Netflix

En su nueva película, Zack Snyder (300, La liga de la justicia) revisita subgénero del terror en el que ya había incursionado en 2004, cuando dirigió la renovada visión de uno de los clásicos de George A. Romero: El amanecer de los zombis.

Acá es la ciudad de Las Vegas la que se convierte en epicentro de una epidemia zombi, obligando a las autoridades a blindarla con containers para que nadie, o nada, salga de ahí.

Pero un grupo de mercenarios, liderados por Scott Ward (Dave Bautista), intentará llegar hasta con un objetivo: ingresar a uno de los principales casinos de la ciudad para rescatar la inmensa cantidad de dinero que esconde su bodega, mientras en el exterior circulan cientos de zombies.

Jundanto a vivos y no tan vivos, Snyder dibuja un relato que logra sorprender, asustar por momentos y, principalmente, entretener, a pesar de sus varios minutos de sobra. Una especie de La gran estafa en clave zombi, que revisita, aunque sin cambiar su historia, uno de los subgéneros del horror preferidos por el público.

Jung_E-5.jpg la-tercera

Jung_E | Netflix

Yeon Sang-ho, el reconocido realizador del filme ​​Estación zombie y la serie Rumbo al infierno, es el director de la cinta surcoreana que combina el drama con la ciencia ficción y la acción.

Donde Kim Hyun-joo (El tranvía) encarna a Yun Jung-yi, la heroína de las Fuerzas Aliadas que en el futuro combaten a la República Adrian, después de que ésta tratara de dominar a la humanidad.

La que sucedió luego de que los niveles del océano subieran e inundaran la Tierra, obligando a sus habitantes a irse a vivir a refugios en el espacio, quedando solo unos pocos en el planeta.

Pero hace 35 años la capitana quedó en coma y su información cerebral es ahora usada como inteligencia artificial en cyborgs de combate, bajo la supervisión de Yun Seo-hyun (Kang Soo-yeon).

La que es coincidentemente hija de Jung-yi, por lo que no es extraño que sus reacciones difieran de las de sus colegas ante los avances y retrocesos del proyecto robótico realizado por Kronoid.

Interceptor.jpg la-tercera

Interceptor | Netflix

Con su papel de la decidida policía Elena Neves en la saga de Rápidos y furiosos, quedó en claro que Elsa Pataky podía encarar roles encauzados por la acción. Un género al que vuelve de pleno en la cinta Interceptor.

Donde la actriz española interpreta a la capitana del ejército JJ Collins, la que después de ser removida de su trabajo en el Pentágono es reasignada a una base de interceptación de misiles nucleares en el océano Pacífico.

La cual recibe el nombre de SBX-1 y ya había sido destino laboral de Collins. Pero minutos después de su arribo comienza la emergencia, cuando se enteran del ataque al otro complejo de defensa antimisiles en Alaska.

A lo que se suma el robo de 16 misiles rusos que un grupo terrorista amenaza con disparar sobre la misma cantidad de ciudades estadounidenses y que la base SBX-1 sea atacada desde su interior por un grupo armado.

En el inicio de una película marcada por la resolución y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo de su protagonista, que se da tiempo para hablar de abuso de poder y acoso, y hace de Pataky toda una heroína del género.

Alerta-Roja-8.jpg Frank Masi

Alerta roja | Netflix

La hasta entonces película más cara en la historia de Netflix tiene como protagonistas a Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot y una historia que por momentos recuerda a cintas de aventuras como Indiana Jones o La leyenda del tesoro perdido.

Una aventura de policías y criminales cuyo eje son tres valiosos huevos enjoyados que pertenecieron a Cleopatra, los que se convirtieron en objeto de búsqueda y codicia por parte de cazadores de tesoros y coleccionistas.

Y es en el Museo Nacional del Castillo de Sant’Angelo en Roma que se encienden las alarmas luego que la Interpol recibe la noticia de que robarán el huevo que allí se exhibe. Por lo que la policía se hace presente en el lugar encabezada por la inspectora Das (Ritu Arya) y John Hartley (Johnson), el mejor perfilador criminal del FBI.

Detrás de ese plan están dos avezados ladrones internacionales (Reynolds y Gadot), con quienes el policía inicia una impensada colaboración que marca el relato, haciendo que el largometraje, que hasta el momento tenía acción, comedia y atracos, también incorpore el buddy film.

Una combinación que hace de Alerta roja una entretenida y ambiciosa cinta que lleva al espectador por diferentes géneros y lugares del mundo. Aunque la adrenalínica sucesión de persecuciones, engaños y planes criminales, que incluye un inesperado cara a cara con un toro, no contribuye para nada en conocer y profundizar las motivaciones de sus protagonistas, algo que le habría dado algo más de peso a la trama.

Me-llamo-venganza.jpg EMANUELA SCARPA/NETFLIX

Me llamo venganza | Netflix

Esta cinta original de Netflix, hecha en Italia, dirigida y escrita por Cosimo Gomez, se ambienta en el norte de la península itálica y desarrolla una trama marcada por la violencia.

Donde la acción y el suspenso marcan la historia centrada en Santo (Alessandro Gassmann), quien vive junto a su mujer Ingrid (Sinja Dieks) y su hija Sofia (Ginevra Francesconi) en Trieste.

Pero la calma y la rutina familiar se quiebran cuando el pasado que él oculta, de cuando trabajaba para la mafia calabresa -la ‘Ndrangheta-, lo alcanza para saldar deudas de la forma más cruel.

Lo que ocurre luego de que Sofia sube una fotografía de su papá a Instagram, que permite a dos criminales dar con su paradero para eliminarlo. Sin embargo, los asesinos matan a Ingrid y su hermano.

Lo que lleva a Santo y la adolescente a escapar y viajar a Milán donde vive quien desea eliminar a Santo o Domenico Franzé -su verdadero nombre-, el capo mafioso Don Angelo Lo Bianco (Remo Girone).

Tiburón

Tiburon-ok.jpg la-tercera

Tiburón, estrenada en 1975. Calificación de 8.0 en

Puede que la hayas visto más de una vez en el cable o en esas tardes de cine en la TV abierta. Pero es que uno nunca se cansa de la criatura más aterradora de los 70.

En 1975, Steven Spielberg inauguró la saga de Tiburón con esta cinta, que se convirtió en un blockbuster y en un clásico de las películas de terror y acción.

Inspirada en la novela homónima de Peter Benchley, ahonda en el miedo colectivo de este animal marino que acecha las costas y que es capaz de convertir unas plácidas vacaciones en un tragedia.

El de este filme es un tiburón blanco que causa el pánico entre los bañistas de la playa de Amity Island y que nos hace gritar de susto mientras suena la icónica música que creó John Williams.

Sweet-Girl-5.jpg CLAY ENOS/NETFLIX © 2021

Sweet girl | Netflix

La venganza ha sido eje de dramas, thrillers y películas de acción donde el protagonista busca hacer justicia con sus propias manos. Apartado al que, tras Keanu Reeves en John Wick o Liam Neeson en Búsqueda implacable, se suma Jason Momoa en Sweet girl.

La cinta de Netflix donde el actor hawaiano, famoso por Aquaman y Game of thrones, cumple el doble rol de productor y encargado de interpretar el papel principal de Ray Cooper, un hombre cuya vida cambia con el boicot a la farmaceútica que fabricaría el medicamente genérico que podría salvar a su esposa enferma de cáncer, Amanda (Adria Arjona).

Dolido, Cooper va tras los reponsables del boicot, en una búsqueda de venganza que deja varias muertes por el camino y una serie de personas que no son lo que parecen. En un “juego de identidades” que se transforma en el elemento clave para salvar a Sweet girl de su trama predecible y demasiado dilatada.

Escuadron-6-3.jpg Christian Black/Netflix

Escuadrón 6 | Netflix

Todo un derroche de adrenalina es esta película, que te mantiene pegado a la pantalla a punta de persecuciones en autos espectaculares y a toda velocidad, muchas explosiones, disparos al por mayor y un par de escotes salpicados por ahí.

Se estrenó a fines de 2019 y tiene como protagonista a Ryan Reynolds (Deadpool) y a Michael Bay (Transformers, Pearl Harbor) en la dirección.

Su historia presenta un nuevo tipo de héroe de acción. Son seis personas provenientes de distintos rincones del mundo que se reúnen en Italia y que son las mejores en lo que hacen.

Fueron elegidos precisamente por sus habilidades y su único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro, un grupo reunido por un enigmático líder (Reynolds), cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no pasen al olvido.

Kate-4.jpg Jasin Boland

Kate | Netflix

Aunque fue parte de películas como Proyecto Géminis y Aves de presa en adrenalínicos papeles, hasta el momento Mary Elizabeth Winstead no había encarnado a la figura principal de una película de acción.

Algo que cambia con este largometraje original de Netflix, dirigido por el francés Cedric Nicolas-Troyan (El cazador y la princesa de hielo), que lleva al espectador por un violento viaje que tiene como escenario Japón, donde la estadounidense Kate trabaja como asesina a sueldo.

La misma que toma la decisión de abandonar su trabajo y tratar de vivir como una persona normal, retiro que solo podrá concretar luego de matar a una importante capo de la yakuza, o mafia nipona.

Aunque antes tiene una apasionada cita con un desconocido, quien le ofrece una copa de vino al que agregó un peligroso químico. Un hecho que marca su sentencia de muerte, ya que le queda solo un día de vida.

Desde ese momento Kate inicia la búsqueda del desconocido cueste lo que cueste, en un juego del gato y el ratón por las calles de Tokio, donde también son protagonistas sangrientas escenas de acción.

Bajocero-5.jpg QUIM VIVES

Bajocero | Netflix

En una muy fría noche de invierno se sitúa esta nueva pelícicula, una mirada española al subgénero de cintas sobre traslados de presos, que tiene entre sus inolvidables ejemplos a Con air: riesgo en el aire.

Esa noche es el momento elegido por las autoridades penales para el traslado de media docena de convictos, entre los que se cuenta un capo mafioso rumano. Esta se realiza en un camión policial, acondicionado con celdas individuales, que escolta una auto patrulla.

Pero el viaje se empieza a complicar luego de que surge una espesa niebla y se dificulta la visibilidad del camino y pronto se transforma en una verdadera pesadilla, sobre todo después de que uno de los policías a cargo sale a investigar qué pasó con la patrulla y descubre qe todo sus ocupantes que todos murieron.

Mientras, se van revelando poco a poco las verdades sobre los personajes, en este convincente y atrapante thriller psicológico, marcado por la violencia, la acción y un solvente elenco de actores.

Zona-de-Riesgo-7.jpg Jonathan Prime / Netflix

Zona de riesgo | Netflix

Después de títulos como Misión de rescate y Proyecto power, Netflix vuelve a apostar por el género de la acción con esta película que situa su historia en un futuro cercano, cuando la tecnología se volvió esencial para los ejércitos y los planes de defensa.

Así su trama lleva hasta 2036, cuando una guerra civil afecta a Europa del Este, de la cual el despiadado jefe paramilitar Viktor Koval (Pilou Asbæk) sacó provecho, mientras soldados robots estadounidenses se unen a los humanos para mantener la paz.

En ese lugar, el joven soldado Thomas Harp (Damson Idris) debe experimentar por primera vez el combate cuerpo a cuerpo, bajo las órdenes del imperturbable Capitán Leo (Anthony Mackie).

Pero este último no es humano, sino un androide biotecnológico que el ejército norteamericano está probando y quien Harp debe acompañarlo en una peligrosa misión en zona de guerra. Una aventura donde el soldado biotecnológico dejará en claro su superioridad en fuerza y velocidad.

Mosul.jpg JOSE HARO

Mosul | Netflix

Luego de una década de carrera como guionista de cintas como Guerra mundial Z y El precio de la verdad, Matthew Michael Carnahan decidió dar el paso a la dirección cuando encontró la inspiración perfecta. La historia real detrás de su ópera prima Mosul.

Un drama de guerra que quedó plasmado en The desperate battle to destroy ISIS, artículo de The New Yorker que dio a conocer la experiencia de un grupo de policías enfocado en retomar esa ciudad iraquí.

El que ocurrió hace cuatro años, en uno de los sectores de Mosul más afectados desde 2014 por la ocupación del Estado Islámico -o Daesh, por sus siglas en árabe-, donde la unidad policiaca de elite de la provincia de Nínive luchó por liberarla por completo.

Una historia poco conocida y aquí se recrea con un relato conciso y crudo, ambientado en una sola jornada y donde también tiene un rol protagónico el asolado territorio en que se mueve este equipo, en el que los ataques del Estado Islámico han reducido los edificios de un sector de la segunda ciudad de Iraq a escombros.

Centinela-5.jpg la-tercera

Centinela | Netflix

Fue gracias a su papel de Chica Bond en Quantum of solace que Olga Kurylenko comenzó a hacerse de un nombre en el cine. Sin embargo, con el paso de los años, ha logrado roles más complejos, como su protagónico en esta nueva cinta francesa de Netflix.

Aquí interpreta a una soldado llamada Klara, quien tras sufrir un traumático episodio en Medio Oriente es enviada a su Niza natal, donde se une al equipo de soldados conocido como Centinela, que vigila y protege a sus connacionales de amenazas terroristas.

Pero el trauma que arrastra la hace caer en la adicción a la codeína. Todo empeora cuando a su hermana la encuentran en una playa golpeada y violada. Desde ese momento, Klara comienza una frenética búsqueda del culpable, en un temerario y violento juego, donde no le importará poner en riesgo su propia vida al enfrentar a matones rusos.

Su recorrido lleva al espectador desde el drama bélico, pasando por el trauma que enfrentan muchos soldados al dejar el frente de batalla, hasta la impotencia que deriva en varias escenas de acción, con disparos y peleas cuerpo a cuerpo. Una mezcla de géneros y conflictos que otorga a Centinela un carácter particular, diferente a otras cintas de acción y suspenso.

Xtremo-11.jpg la-tercera

Xtremo | Netflix

Acción pura es la que ofrece esta película española, dirigida por Daniel Benmayor y que tiene un guión escrito por Iván Ledesma en base a una historia creada por Teo García, quien además de actor es una figura de las artes marciales y acá también se reserva el papel principal.

Este es el rol de Máximo o Max, quien trabaja como sicario para el veterano jefe criminal llamado Ricardo (Juan Diego), quien lo considera un hijo más y lo quiere tanto como a su verdadero heredero, Lucero (Óscar Jaenada), o a su hija adoptiva, María (Andrea Duro).

Max está a punto de abandonar esa violenta vida, mudándose con su hijo adolescente Ander (Joel Bramona) lejos de Barcelona.

Sin embargo, Lucero tiene otros planes que involucran eliminar al capo colombiano de la droga local, como también a su padre y familia. Aunque no todo sale como se espera y dos años después el espectador descubre que Max sigue vivo y ahora busca vengar por las muertes de su hijo y de su paternal jefe criminal.

Un deseo de revancha que termina en lo esperado: peleas entre los principales personajes involucrados, donde no solo Teo García demuestra su habilidad con las artes marciales, sino cómo destornilladores y un martillo eléctrico también pueden ser armas mortales.

En una sucesión de peleas cuerpo a cuerpo que desde el inicio del relato se toman la mayor parte de las casi dos horas de Xtremo. Un hecho que deja muy en claro que en esta cinta los diálogos y momentos emotivos son solo el complemento de las escenas de acción.

Bala-perdida-2_3.jpg Photo Credit: Julien Goldstein

Bala perdida 2 | Netflix

En julio de 2020, Netflix sorprendió a los seguidores de la acción con la simple y efectiva Bala perdida, la película francesa que se convirtió a horas de su estreno en una favorita del público del servicio.

La cual ahora presenta una ágil secuela nuevamente centrada en Lino (Alban Lenoir), el mecánico que en la primera cinta fue reclutado por la policía por su habilidad para arreglar y manejar los automóviles.

El que seis meses después de lo sucedido en el final del anterior filme, solo tiene una idea: dar con el paradero del deshonesto oficial Areski (Nicolas Duvauchelle) para vengar a su hermano y a su mentor.

Para lo que es esencial hablar con el cómplice de Areski, el también policía Marco (Sébastien Lalanne), al que Lino había dejado esposado, pero escapó con la ayuda de alguien de su equipo.

Sin embargo, ahora el protagonista, junto a Julia (Stéfi Celma) y el español Álvaro (Diego Martín), deberá enfrentar un peligro mayor: los oficiales que trabajan para el corrupto jefe del Departamento Antinarcóticos.

Proyecto-Power-3.jpg SKIP BOLEN/NETFLIX

Proyecto Power | Netflix

En esta película de acción recién estrena en Netflix, una píldora produce superpoderes en quien la consume: desde correr a velocidades increíbles, pasando por convertirse en una antorcha humana, hasta recibir impactos de balas sin daño alguno. Pero ese efecto dura solamente cinco minutos y a veces con reacciones secundarias que pueden ser mortales.

Algunas semanas después, ya varios la consumen y entre sus vendedores se cuenta Robin (Dominique Fishback), jovencita que cobra US$500 por cada cápsula y tiene entre sus compradores y amigos al detective de la policía llamado Frank (Joseph Gordon-Levitt).

Pero hay una tercera e importante pieza en este intrincado puzzle: Art (Jamie Foxx), quien también se hace llamar El Mayor y hace unos años fue uno de los soldados en que se realizó la investigación genética de la que después nacería Power.

Tras un desencuentro inicial, el policía, el ex militar y la valiente Robin deberán unir fuerzas para ir contra quienes están detrás de lo que se denomina “la próxima evolución humana”, pero que en el camino dejó a varias víctimas inocentes.

De esta manera, a la consabida cuota de escenas de persecuciones, balaceras y peleas que toda película de acción requiere, la nueva cinta dirigida por Henry Joost y Ariel Schulman agrega grandes dosis de superpoderes y no siempre en buenas manos.

Instinto-peligroso-2.jpeg la-tercera

Instinto peligroso | Netflix

Después de una borrosa etapa personal y profesional, Mel Gibson retornó a la actuación con papeles tanto protagónicos como secundarios. Un último apartado al que pertenecen títulos como Instinto peligroso.

La cinta que muestra al actor y director como un personaje que, si bien no es principal, juega un rol clave en la trama: el Dr. Alderwood, un psiquiatra que trata a Dylan “D” Forrester (Scott Eastwood), un ex soldado y convicto.

El cual al inicio de la narración pasa sus días en un departamento del que sale solo para buscar el correo. Pero su reclusión vigilada por la CIA termina cuando recibe la noticia de que su hermano Sean murió repentinamente.

Ante la cual D viaja a la isla en que Sean vivía en los últimos años, un lugar que había servido como recinto militar. Pero también arriba el grupo de mercenarios encabezado por Cole (Kevin Durand), un viejo conocido del protagonista.

Un personaje tan peligroso como Forrester, que busca algo que estaría oculto bajo la superficie de la isla y se convierte en el antagonista de una cinta que logra captar la atención de los seguidores del suspenso y la acción.

El-Último-Mercenario-6.jpg Alois Maille

El último mercenario | Netflix

Al hablar de artes marciales en el cine, los primeros nombres que se vienen a la cabeza son los de Bruce Lee y Jackie Chan. Pero Europa, específicamente Bélgica, también aportó una estrella: Jean-Claude Van Damme, quien retorna a la pantalla en este filme hecho en Francia.

Bajo la dirección de David Charhon, Van Damme encarna a Richard Brumère, un ex agente del servicio secreto francés, también conocido como “La Brume” (la niebla), que hoy trabaja como mercenario, poniendo sus habilidades al servicio del mejor postor.

Su última misión es la más peligrosa e importante de todas: proteger a su hijo que nunca conoció y cuyo nombre usa el hijo del rey de Targistán para traficar armas, con la ayuda de un funcionario del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

Todo con una mezcla de espionaje y comedia, donde las persecuciones y escapes son tan ágiles como ridículos, y donde Van Damme demuestra que todavía es capaz de realizar sus patadas aéreas y splits, y dar vida a un buen personaje marcado por el humor.

Igor-Grom-contra-el-Doctor-Peste-2.jpeg la-tercera

Igor Grom contra el Doctor Peste | Netflix

Al hablar de historietas en Rusia, existe un nombre clave: Bubble Comics, la mayor casa editorial de ese tipo en el país, que organiza la versión rusa de la Comic-Con y además está detrás de este exitoso largometraje ruso de Netflix.

El que lleva a la pantalla el comic donde su protagonista, Igor Grom (Tikhon Zhiznevskiy), un decidido mayor de la policía de San Petersburgo, combate al Doctor Peste, un hombre ataviado por un traje y una capa negra, además de una máscara de cuervo, que tiene lanzallamas en sus brazos y que busca hacer justicia social.

Al mismo tiempo que a las calles de la ciudad las inunda una ola de crímenes perpetrados por quienes hablan de una nueva justicia, con sus propias manos, emulando al villano, de quien con el correr de la narración se conocerá un sorpresivo hecho.

En una película que, imitando muchos de los elementos del cine de héroes estadounidense, mezcla acción, aventura y algo de comedia, con un protagónico que no respeta ninguna regla.

Y aunque su metraje es un poco excesivo, posee una factura de primer nivel, bella fotografía y buenos efectos especiales, que por momentos cae en bastantes lugares comunes del género.

La fuerza de la naturaleza la-tercera

Los desastres naturales son fuente de inspiración, aunque no tan recurrente, para que productores de Hollywood den vida a películas donde el hombre se enfrenta a los elementos, como en el caso de este estreno de Netflix: La fuerza de la naturaleza.

Un largometraje que cuenta una historia que se desarrolla en el mismo momento en que a Costa Rica, el escenario de su trama, arriba un huracán que alcanzaría el nivel 5, la categoría más destructiva que un evento de este tipo puede lograr.

En ese contexto, Emile Hirsch y Mel Gibson, dos policías que tienen como misión rescatar a los habitantes de un edificio, se encuentran con peligrosos criminales.

Spenser-Confidential.jpg la-tercera

Spenser Confidential | Netflix

Una mezcla de suspenso, acción y algo de comedia da vida a Spenser Confidential, la cinta donde el actor Mark Wahlberg se pone nuevamente bajo la dirección de Peter Berg.

En esta el actor estadounidense es Spenser, un policía de Boston que tras atacar a su jefe, el Capitán John Boylan (Michael Gaston), termina en la cárcel.

Luego de algunos años preso, queda en libertad y se entera de una impactante muerte que lo insta a ir por la verdad.

La-vieja-guardia-2-ok.jpg la-tercera

La vieja guardia | Netflix

Con su participación en cintas como Mad Max: furia en el camino y Atómica, Charlize Theron sumó a sus reconocidas cualidades dramáticas una innegable habilidad para las escenas de acción. Aptitudes que reafirma en La vieja guardia.

Esta es una película con el sello de Netflix -que la actriz sudafricana protagoniza y produce-, donde se muestra la singular historia de un grupo de mercenarios inmortales, que en pleno siglo XXI continúa ofreciendo sus servicios a quien los pueda costear.

A pesar de tener como eje de su narración a los personajes de un cómic y sus aventuras, plenas de enfrentamientos, la cinta apuesta por dos elementos completamente diferenciadores: calidez y profundidad.

Se diferencia así de las películas de superhéroes a las que Hollywood nos tienen acostumbrados, presentándose como una imperdible alternativa dentro de este mundo de aventuras, héroes y fantasía.

Triple Frontera película Netflix la-tercera

Ben Affleck en Triple Frontera | Netflix

Esta producción de Netflix tiene a Ben Affleck, Oscar Isaac y al chileno Pedro Pascal, quienes traen acción pura y dura.

Estrenada el 2019 en el servicio de streaming, Triple Frontera cuenta sobre cinco veteranos de las fuerzas especiales que llegan a América del Sur.

Por primera vez en sus carreras realizarán una misión por su cuenta y no por su país.

Aquí tendrán que enfrentar a un peligroso cartel de droga, con ayuda de un infiltrado, pero debido a la codicia y ambiciones de este grupo la misión se pondrá en peligro.

Misión-de-rescate-3.jpg Jasin Boland

Misión de rescate | Netflix

Los creadores de éxitos de taquilla como Avengers: Endgame están detrás de esta película, que es todo un hit en Netflix y que es pura adrenalina para los amantes de la acción.

Es en las urbes de India y Bangladesh que se desarrolla la remozada aventura del mercenario, acá encarnado por Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), desde que es contactado en su natal australia por el equipo en las sombras para el que labora.

Su trabajo, si lo acepta, es rescatar al hijo de Ovi Mahajan (Pankaj Tripathi), un narcotraficante indio que se encuentra en la cárcel. Detrás del rapto del adolescente está el archienemigo del criminal: el bangladeshí Amir Asif (Priyanshu Painyuli).

Pero la misión será más complicada que las que el duro y desilusionado Rake ha confrontado, ya que Asif posee un despiadado grupo armado, conformado por jóvenes de las calles de Daca, y cuenta con la ayuda de la corrupta policía local.

Baby Driver

Baby-Driver-ok.jpg la-tercera

Es cierto, la comedia es el eje de las películas con que Edgar Wright se hizo conocido en su natal Inglaterra y el mundo, entre las que se cuentan El despertar de los muertos y Hot fuzz.

Pero el realizador británico también demostró su habilidad con las escenas de acción en algunos pasajes de las mencionadas cintas, pero en especial con Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños, donde llevó al cine la serie de novelas gráficas de Bryan Lee O’Malley.

Y en Baby Driver Wright se mete de lleno, y con mucha destreza, en el género de la acción con la historia de Baby (Ansel Elgort), un joven de Atlanta experto en la conducción de autos, que es obligado por el mafioso Doc (Kevin Spacey) a colaborar en los asaltos que planifica y donde el muchacho es el encargado de escapar del lugar del crimen a toda velocidad.

Pero cuando Baby cree que saldó su deuda con Doc y ya no trabaja más para él, este último lo obliga a ser parte de un millonario atraco a una céntrica oficina postal.

Bala-perdida-2.jpg Mickael Mongin

Bala perdida | Netflix

Simple pero efectiva es esta película de acción francesa, que tiene como personaje principal a Lino (Alban Lenoir), un hábil mecánico de Marsella que para ayudar a su protegido Quentin (Rod Paradot) usa uno de sus automóviles adaptados, un pequeño Renault Clio, para ingresar a una joyería estrellando el auto contra el local.

Y aunque el choque es más efectivo que lo que Quentin y Lino esperaban, no logran concretar el robo de los joyas y este último es tomado preso por la policía. Pero gracias a su habilidad como mecánico, es reclutado para colaborar con una de sus brigadas.

Por sus buenas escenas de persecución automovilística, algunos ya llaman a esta cinta la "Rápidos y furiosos francesa". Pero está bastante lejos de serlo.

Paskal película netflix la-tercera

Paskal | Netflix

No todas las películas de acción de esta lista vienen de Hollywood. Acá tienes que se produjo en Malasia y que, además, se convirtió en la cinta más cara de la historia cinematográfica de ese país.

Su nombre, Paskal, hace referencia directa a las Fuerzas Navales Especiales de Guerra (Pasukan Khas Laut) de Malasia, y su relato está inspirado en esta unidad militar.

Esta cuenta la historia de Arman Anwar (Hairul Azreen), uno de los mejores agentes de Paskal. Él, a través de excelentes y destructivas escenas de acción y tiroteos, deberá vivir una verdadera odisea para conseguir su objetivo y alcanzar la gloria convirtiéndose en un héroe.

Un largometraje que cumple muy bien con su objetivo de entretener.

A quemarropa point blank netflix la-tercera

A quemarropa (en inglés: Point Blank) es una película de acción con un elenco encabezado por Anthony Mackie y Frank Grillo.

Se trata de un remake de la aplaudida película francesa À bout portant(2010). Realizada casi 10 años después, esta versión no consigue superar a la original.

Eso sí, entretiene y mucho con la historia de un efermero que ve cómo un desconocido irrumpe en su hogar tomando como rehén a su esposa. El secuestrador sólo quiere una cosa: que Paul libere a su hermano (Frank Grillo), que está internado y bajo vigilancia policial en el hospital; si no lo hace, su esposa y su hijo próximo a nacer morirán.

Esto lleva a Paul a formar una alianza con el herido criminal –que es el principal sospechoso de un importante asesinato–, para salvar la vida de su familia. Así el dúo mantendrá sendas peleas con pandillas rivales y una corrupta red de policías mientras intentan sobrevivir y no ser capturados.

Los-ultimos-dias-del-crimen-1.jpg Marcos Cruz/Netflix

Los últimos días del crimen | Netflix

Una de las películas de acción más recientes en el catálogo de Netflix es esta, que dirige una director con una larga experiencia en el género, el francés Olivier Megaton.

Una apuesta que tiene como inspiración la homónima y no menos violenta novela gráfica de Rick Remender y Greg Tocchini que se ambienta en un futuro no muy lejano, donde el crimen se ha apoderado de las calles de EE.UU

Una situación que se replica en la película con la firma del director francés y para la cual el gobierno de ese país desarrolló una señal que altera la mente, haciendo imposible que alguien viole la ley luego de que ésta se transmita a lo largo y ancho de su territorio.

Entre quienes se verán afectados está Graham Bricke (Edgar Ramírez), criminal que perdió a su pandilla y a su hermano menor, y al que ahora se le presenta la posibilidad de efectuar un último atraco antes de la emisión de la denominada Iniciativa Estadounidense de Paz (IEP).

Los-hermanos-Santana-2.jpg la-tercera

Los hermanos Santana | Netflix

Acción, suspenso y también grandes cuotas de talento angoleño es lo que ofrece esta película que se hizo en Ciudad del Cabo, pero con actores y directores de Angola y Sudáfrica; entre los que se destacan sus dos protagonistas: Raul Rosario y Paulo Americano.

Ellos son los responsables de encarnar a Matias y Dias Santana, dos hermanos muy opuestos en personalidad y experiencias de vida, que fueron separados en la infancia luego de que a sus padres los asesinaran brutalmente en su propia casa.

35 años después de se crimen, y crecer en condiciones muy distintas, sus caminos se vuelven a unir para buscar al asesino de sus padres en una cinta simple, pero efectiva, donde son claves el suspenso y la compleja relación entre sus protagonistas, y que además abre las puertas a la desconocida cinematografía angoleña.

