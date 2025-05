Alerta de spoiler: Prima Bar llegó a CV Galería

Prima Bar es un lugar que de seguro conoces si te gusta la buena coctelería.

Te hablamos del bar ubicado en la calle General Flores, en Providencia, donde la materia prima es la protagonista, desde la factura del hielo hasta los licores macerados, e incluso el vermú de la casa.

Prima-Bar-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además se trata de uno de los lugares que The World's 50 Best destacó en su lista 50 Best Discovery.

Un bar con el sello de Kurt Schmidt, el mismo chef detrás del premiado 99 Restaurante, que incluso figuró entre los mejores de Latinoamérica y que se prepara para reabrir pronto en la misma CV Galería.

Y también detrás una de las nuevas aperturas del lugar, Tomata Pizza.

Prima-Bar-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Ahí ahora aterrizó también Prima Bar con su segundo local y bajo la misma ética que lo caracteriza. Es decir, el cuidado por la materia prima y la elaboración propia de todo lo que probarás ahí, como la charcutería, que es la misma que se usa en las pizzas de Tomata.

Y advertimos spoiler, porque si bien comparten esencia con el bar de origen, hay ciertos detalles que sólo encontrarás en este lugar, como una carta de cocteles distintos, que próximamente estará disponible.

Lo que sí te podemos contar

Prima-Bar-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de una carta que, tal como sucede en Tomata, tiene el sello de Luis Aurelio Garay.

Y en la que puedes probar, por ejemplo, 10 tipos de completos, más pequeños, con un pan de papa hecho en el lugar y una salchicha artesanal que elijas, que puede ser de prieta, cerdo o pollo.

Como el choclo ($ 4.900), de choclo fundido con queso mantecoso, ciboulette, aliolí de ajo fermentado en miel y choclo tostado.

Prima-Bar-7-1.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También el coreano ($ 4.900), con kimchi y algas; o el de pichanga ($ 4.900), con un mix de charcutería de la casa, queso mantecoso, coliflor, encurtido, pepinillo dill y salsa de queso.

Otra alternativa es que pruebes el Fish & chips ($ 8.900), de congrio negro, papas souflé y mayonesa de algas cítricas; o el ceviche de plátano ($ 7.100), un plato vegano, de plátano verdes asados, cochayuyo, camote crocante, cebolla morada, leche de tigre veggie, maíz peruano, cilantro y pasta de ají amarillo.

Prima-Bar-11-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

También la Chorrillana Prima ($ 9.900), que es todo un hit, con cola de buey, papas al estilo Prima, paté de camote y cebolla encurtida.

O los hongos ($ 8.500), otro plato vegano, con hummus verde, de arvejas, y hongos portobellos y champiñones ostras grillados, paté de hongos y polvo de pinos.

En la barra de Prima Bar

Prima-Bar-5-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Como te contábamos, la propuesta de barra aún no está lista, por eso la alerta de spoiler, aunque sí hay hay opciones que son parte de la esencia de este lugar.

Como el vermú de la casa, que se hace a partir del vino que Don Modesto y su familia hacen en San Nicolás, en el Valle de Itata.

Uno que se elabora sin intervención, pisoteando la Uva País y que se deja reposar en tinajas de greda sin filtrar. Al vino, se le suma una combinación de hierbas que es parte de la receta de este lugar, como clavo de olor, ajenjo, hinojo y pimienta.

Prima-ok-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además, lo puedes probar en la sangría ($ 6.200), que lleva el vino Don Modesto, pisco doble destilado, mix cítricos, syrup hecho en el lugar y bebida fermentada de manzana; o el tradicional Negroni ($ 7.200), con gin, Campari y el vermú rosso de Prima.

Otra alternativa es que pruebes el Deshuesado ($7.200), con pisco, mix de jugo de huesillo y maracuyá, más un toque de limón; o el Flower Frizz ($ 8.500), con gin, vermú rosso de Prima, syrup de té chai, un toque de limón y ginger beer, que también se hace en el lugar.