Amazon Prime Video: cómo acceder a la plataforma de streaming que está pegando en Chile

Seguro que has oído hablar de Amazon Prime Video, el servicio de streaming que la compañía de comercio electrónico fundó en 2006, y que en los últimos años se ha vuelto más popular que nunca en países en distintos países.

Con un catálogo de películas bastante amplio y series originales muy aplaudidas, esta plataforma se está posicionando con fuerza.

Nos dimos el tiempo para conocerlo y preguntarnos cómo suscribirse a esta plataforma que empieza a sonar fuerte en Chile.

Aspectos generales

tv-netflix-streaming-amazon.jpg la-tercera

Foto: Pexels.com

Lo primero es aclarar que, al igual que Netflix, Amazon Prime Video ofrece un catálogo de películas y series distinto según la zona geográfica en la que se haga la suscripción.

En el caso de Latinoamérica, la oferta de contenido es bastante menor que en la versión de EE.UU., sobre todo porque aún no existe la posibilidad de acceder al catálogo de producciones originales de cadenas como HBO o FX en este lado del mundo.

Además, en el último tiempo esta empresa le ha "levantado" varias películas clásicas a Netflix, plataforma que hoy se enfoca más en sus sus propias realizaciones.

De todas formas -y al igual que Netflix- últimamente se está dedicando, también, a las producciones originales, las que nada tienen que envidiar en calidad a la competencia.

De hecho, algunas series ya consiguieron codiciados premios de la industria.

Series

The Marvelous Mrs. Maisel serie recomendada Amazon Prime la-tercera

The Marvelous Mrs. Maisel | Amazon Prime Video

El catálogo de series es uno de los puntos más altos de Amazon Prime Video en Latinoamérica.

En primer lugar están las producciones originales, entre las que destacan The Marvelous Mrs.Maisel, que ganó el Emmy a Mejor Comedia en 2018, y Homecoming, el drama protagonizado por Julia Roberts que recibió tres nominaciones a los Globos de Oro 2019.

Otra producción que ha arrasado es Fleabag, la fantástica comedia negra de Phoebe Waller-Bridge, que ganó como Mejor comedia en los Emmy 2019 y Mejor serie de comedia o musical en los Globos de Oro 2020.

Eso, además de series como The Boys, Mozart in the Jungle, The Tick (en español: La Garrapata), The Romanoffs y The Grand Tour, Hunters y El Presidente. Todas disponibles en 4k.

El catálogo de series no originales también es atractivo. Ahí se encuentran títulos como The Big Bang Theory, Seinfeld, Dr. House,Mr. Roboty Community, solo por mencionar algunas de las más conocidas.

Ahora debemos destacar que algunas series, y películas también, se encuentran sin subtitulo al español, por lo cual solo te quedará verla doblada o en su idioma original sin subtítulos.

Películas

Interstellar.jpg la-tercera

Foto: Interstellar

Otro razón de peso para contratar Amazon Prime Video en Latinoamérica es su catálogo de películas.

Ahí, aunque no hay producciones originales aún, hay una oferta de filmes más o menos recientes bastante interesante.

Avengers: EndGame, Wonder y la trilogia de John Wick son algunas de las más destacadas del catálogo, donde también figuran otras cintas clásicas como la trilogía de Volver al Futuro, Grease y las tres de El Padrino.

Precio

payment-pexels.jpg la-tercera

Pexels.com

Uno de los mayores atractivos para contratar Amazon Prime Video en Latinoamerica es su tarifa, algo más económica que la de Netflix: $ 3.500 mensual.

Sin embargo, a partir del 15 de julio de este año el precio se reajustará con el 19% del IVA, como indicó la Reforma Tributaria publicada en febrero en el Diario Oficial. De esta manera, la cuota mensual con el impuesto incluido será de $ 4.165.

Ojo, que las únicas formas de contratarlo son con tarjeta de crédito o cuenta Paypal. Y si usas tarjeta de prepago MACH o de débito BancoEstado, se aplicarán cargos adicionales.

Sin duda, Amazon Prime Video es un buen complemento para quienes desean ver todas esas series que otros aplicaciones no tienen en su catálogo.

¿Quieres saber más sobre el catálogo? Revisa acá su web oficial.