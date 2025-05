Así nos ven, la nueva mini serie de Netflix necesaria para combatir el racismo

No hay nada más descarnado que encontrarse en la pantalla chica con casos de injusticias que de verdad pasaron. Eso sucede con Así nos ven (en inglés When They See Us), el nombre de la miniserie que acaba de estrenar Netflix.

En sólo cuatro capítulos -de una hora cada uno-, se muestran los hechos reales que sucedieron en Nueva York, EE.UU., desde el 19 de abril de 1989, cuando apareció una mujer blanca de 28 años moribunda en el sector norte del Central Park.

La banquera había sido golpeada y violeta y las posibilidades que recordara algo, si es que vivía, eran muy pocas.



Este horroroso caso coincidió con los disturbios que cometieron horas antes un grupo de adolescentes afrodescendientes y latinos, de entre 14 y 16 años, en una parte cercana de donde ocurrió el crimen.

Ellos (cerca de 30) salían al parque a asustar a los corredores o ciclistas que pasaban por el lugar. Y por lo mismo, los policías y jueces no dudaron en inculparlos e, incluso, apresarlos, a pesar que no tenían las pruebas necesarias. ¡Ni siquiera coincidía el ADN de ninguno de los cinco que terminaron detenidos!

Pero ese no es el único error. Los policías no sólo interrogaron a menores de edad sin la supervisión de sus padres, sino también los maltrataron, obligaron a mentir y asustaron a sus familias.

Trump, el rol del periodismo y de la justicia

Así nos ven la-tercera



Ava DuVernay (misma directora de la premiada película Selma) es quien dirigió este drama de TV que, lamentablemente, ocurrió tal como se muestra. De hecho, cuenta con la aprobación de los afectados y sus familiares.

Todo para contar, como dice la misma DuVarney, "que lo que se muestra en Así nos ven sigue sucediendo". Eso, a pesar que han pasado 30 años del caso y que los afectados lograron salir de la cárcel recién 10 años después, cuando otro hombre confesó ser el único autor del crimen y ¡oh, sorpresa! Las pruebas coincidieron.

Este imperdible de Netflix, también muestra el racismo de los medios de comunicación y de la justicia de la época. Además, del actual presidente de EE.UU., Donald Trumpo, solicitando -en los diarios del país- la pena de muerte para estos jóvenes.

Ojo con los actores: en su mayoría son debutantes, pero hay uno, Jharrel Jerome, a quien ya vimos en la película de 2015 que ganó un Premio Oscar a Mejor Cinta, Moonlight.

También aparece Vera Farmiga (La Monja y Annabelle) y Michael K. Williams (Los Sopranos y Ley y orden).

