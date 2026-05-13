Barro a la Mesa: la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT

Durante cuatro días consecutivos, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) será la sede de Barro a la Mesa, instancia de exposición y venta de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas chilenos.

Los expositores llevarán más de 4.000 piezas hechas con distintos diseños, materiales y técnicas, las cuales buscan devolver la belleza al objeto cotidiano y posicionar a Chile como país alfarero.

El proyecto es desarrollado por las gestoras culturales María Jesús González y María Luisa Prado, junto a MUT.

Según anticipan, tiene el objetivo de “difundir y apoyar el desarrollo de la cerámica contemporánea chilena, entendida como una expresión cultural profundamente vinculada a la identidad del territorio”.

Prado declaró a través de un comunicado: “La belleza no se encuentra solamente en la naturaleza ni en las grandes obras de arte que albergan los museos. Vive también en los objetos sencillos que usamos cada día” .

“El plato, la taza, el jarro, el cuenco. Una belleza nacida del uso, de la honestidad con los materiales y con el oficio. Una belleza que no se contempla desde lejos, sino que se sostiene en la mano y se vuelve parte de la vida”.

Por su parte, González subrayó: “Incorporar piezas de cerámica en nuestra mesa nos cambia el ritmo, la mirada y la relación con las cosas que nos acompañan” .

Barro a la Mesa: la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT Cortesía

La muestra incluye tanto cerámica utilitaria como piezas decorativas vinculadas al acto de compartir en torno a la mesa, revalorizando los rituales diarios. Los expositores fueron elegidos en razón del oficio, diseño y técnica, afirman las organizadoras.

Barro a la Mesa también contará con una instalación, a cargo de la productora de fotografía Carolina Lagos, que representa 6 valores que emanan de este arte ancestral: conexión con la naturaleza, vida simple, vida familiar, autenticidad, diversidad y cultura.

Junto con ello, el recinto acogerá una muestra fotográfica a cargo de Alfredo Gildemeister y Antonia Larraín, quienes entregarán a través del lente una mirada propia del oficio.

La forma en que estos elementos dialogan es parte de la experiencia misma de Barro a la Mesa, dicen las organizadoras.

Sostienen que, más allá de la exhibición, la instancia se presenta como un proyecto cultural de largo alcance, que busca aportar a la cultura y construcción de identidad .

En palabras de González: “El proyecto se alinea con la visión del Mercado Urbano Tobalaba de promover una relación más consciente con la naturaleza, una vuelta a lo esencial y una revalorización de lo profundamente chileno”.

Barro a la Mesa: la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT Cortesía

Cuándo es Barro a la Mesa, la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT

La exhibición y venta de cerámica contemporánea se realizará desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, en el primer piso del MUT .

Los horarios son de 11:00 a 20:30, mientras que la entrada es liberada .

A continuación encontrarás la lista de expositores, junto a cómo encontrar sus perfiles en redes sociales.