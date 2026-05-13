Barro a la Mesa: la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT
Los expositores llevarán más de 4.000 piezas hechas con distintos diseños, materiales y técnicas, las cuales buscan devolver la belleza al objeto cotidiano y posicionar a Chile como país alfarero. La instancia también contará con una muestra fotográfica.
Durante cuatro días consecutivos, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) será la sede de Barro a la Mesa, instancia de exposición y venta de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas chilenos.
Los expositores llevarán más de 4.000 piezas hechas con distintos diseños, materiales y técnicas, las cuales buscan devolver la belleza al objeto cotidiano y posicionar a Chile como país alfarero.
El proyecto es desarrollado por las gestoras culturales María Jesús González y María Luisa Prado, junto a MUT.
Según anticipan, tiene el objetivo de “difundir y apoyar el desarrollo de la cerámica contemporánea chilena, entendida como una expresión cultural profundamente vinculada a la identidad del territorio”.
Prado declaró a través de un comunicado: “La belleza no se encuentra solamente en la naturaleza ni en las grandes obras de arte que albergan los museos. Vive también en los objetos sencillos que usamos cada día”.
“El plato, la taza, el jarro, el cuenco. Una belleza nacida del uso, de la honestidad con los materiales y con el oficio. Una belleza que no se contempla desde lejos, sino que se sostiene en la mano y se vuelve parte de la vida”.
Por su parte, González subrayó: “Incorporar piezas de cerámica en nuestra mesa nos cambia el ritmo, la mirada y la relación con las cosas que nos acompañan”.
La muestra incluye tanto cerámica utilitaria como piezas decorativas vinculadas al acto de compartir en torno a la mesa, revalorizando los rituales diarios. Los expositores fueron elegidos en razón del oficio, diseño y técnica, afirman las organizadoras.
Barro a la Mesa también contará con una instalación, a cargo de la productora de fotografía Carolina Lagos, que representa 6 valores que emanan de este arte ancestral: conexión con la naturaleza, vida simple, vida familiar, autenticidad, diversidad y cultura.
Junto con ello, el recinto acogerá una muestra fotográfica a cargo de Alfredo Gildemeister y Antonia Larraín, quienes entregarán a través del lente una mirada propia del oficio.
La forma en que estos elementos dialogan es parte de la experiencia misma de Barro a la Mesa, dicen las organizadoras.
Sostienen que, más allá de la exhibición, la instancia se presenta como un proyecto cultural de largo alcance, que busca aportar a la cultura y construcción de identidad.
En palabras de González: “El proyecto se alinea con la visión del Mercado Urbano Tobalaba de promover una relación más consciente con la naturaleza, una vuelta a lo esencial y una revalorización de lo profundamente chileno”.
Cuándo es Barro a la Mesa, la exposición de cerámica contemporánea que reunirá a más de 45 artistas en el MUT
La exhibición y venta de cerámica contemporánea se realizará desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, en el primer piso del MUT.
Los horarios son de 11:00 a 20:30, mientras que la entrada es liberada.
A continuación encontrarás la lista de expositores, junto a cómo encontrar sus perfiles en redes sociales.
- Florencia Aguirre: @kos_ceramicas
- Tatiana Amaral: @tati_ceramica
- Pilar Baranda: @pbaranda.ceramica
- Carli Boisjolie: @studio.sansracines
- Marcela Carcur: @mcaceramica
- Ivonne Castillo: @tallerbarbotina
- Carolina Castro: @taller_carolac
- Trinidad Correa: @trinicorrea.ceramicas
- María José Cortés: @mjcortes4329
- Carolina Cross: @carolinacrossarteyceramica
- Benjamín Díaz: @ikaceramicas
- Francisca Gaete: @frangaete_ceramicas
- Victorina Gallegos: @Victorina_gallegos.m
- Soledad Garate: @solegarate_ceramica
- Magdalena Gili: @magdalena_gili_ceramica
- Natalia Granella: @nataliagranellab
- Mirentxu Grau: @mirentxugrau
- Mónica Grez: @monicagrezceramica
- Carolina Grof: @ceramicasgrof
- Dominique Hughes: @dominique_h.m
- Josefina Irarrázaval: @josefina.irarrazaval.a
- Antonia Izquierdo: @antoniaizquierdo.studio
- Isabel Izquierdo: @isabelizquierdoart
- Tamara Jiménez: @taller.tamjimenez
- Isabel Klotz: @isabel_klotz
- Andrea Lallana: @andrealallana
- Ignacia López: @ignacialopezceramica
- Carolina Mena: @hu_manos_
- Sara Montt: @saramontt.taller
- Paulina Navarro: @paulina.navarro_ceramicas
- Gina Negroni: @ginanegroniceramista
- Isabel Padilla: @clay_art_micha
- Ignacia Phillips: @phruda.ceramicas
- Victoria Popelka: @popelkova_
- Magdalena Prieto: @ceramicas.mp
- Primeros Pueblos: @primerospueblos
- Saúl Quijada: @quijada.ceramicas
- Cristina Rabi: @cristinarabiceramica
- Romina Ricci: @roricci_ceramica
- Nicolás Romero: @proyeccion.mineral
- Patricia Salamovich: @ceramicaspattysalamovich
- Milena Vodanovic: @milenavodanovic
- Agrupación Widulafken: @widulafken
- Micaela Weiss: @michele.weiss.771
- Ana Wood: @skuichisaurio
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