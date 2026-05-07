Lo que debes saber de la exposición de fotos de Cámara lenta, el primer fotolibro de Valentina Palavecino

En el marco del lanzamiento de su primer fotolibro, titulado Cámara Lenta, la destacada fotógrafa y creativa chilena, Valentina Palavecino, realizará una exposición en la que se mostrarán fotografías incluidas en la publicación.

La exhibición se desarrollará en Citylab , en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) , luego de que se realice un evento de inauguración este martes 12 de mayo, el cual contará con la participación de nombres como Javiera Mena y Francisca Valenzuela.

Dicha instancia es con entrada liberada, inscripción previa e ingreso por orden de llegada, hasta completar la capacidad del recinto, según anticipan en sus redes sociales.

La muestra estará disponible hasta finales de este mes y reunirá capturas que recorren los diez años de trayectoria de Palavecino .

Cámara lenta incluye desde registros de artistas como Mon Laferte hasta de figuras vinculadas al mundo político, como el expresidente Gabriel Boric.

La autora, quien también es conocida como Val Palavecino, dijo en declaraciones rescatadas por 24 Horas: “Más que un registro de figuras públicas, este fotolibro invita a entrar en la trastienda de la música, la política y la cultura, con imágenes inéditas” .

“Es una experiencia cercana y humana, pensada como un diario de vida más que como un catálogo de superestrellas”.

Lo que debes saber de la exposición de fotos de Cámara lenta, el primer fotolibro de Valentina Palavecino Valentina Palavecino

Cuándo será la exposición de fotos de Cámara lenta, el primer fotolibro de Valentina Palavecino

La exposición a desarrollarse en Citylab, en el GAM, es abierta al público. Se desarrollará desde el 12 hasta el 24 de mayo, entre las 12:00 y las 18:00 , según rescata el citado medio.

El libro es publicado por la editorial Metalibro y financiado por el Fondart 2024 del Ministerio de las Culturas.