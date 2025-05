Bierfest Santiago tendrá el último show al aire libre de Chancho en Piedra

Si eres fan de Chancho en Piedra y también de la cerveza, entonces no te vas a querer perder el Bierfest Santiago 2023.

La próxima edición de este festival que combina cervezas y rock y que en su regreso este otoño se marcará un tanto: el último concierto al aire libre de la popular banda chilena, emblema del funk.

Es que como ya debes saber, Chancho en Piedra anunció hace poco un receso indefinido y, al mismo tiempo, varias presentaciones de despedida.

Foto: Bierfest Santiago

Entre ellas, un gran concierto en Movistar Arena, llamado Voy y vuelvo, que se realizará el 16 de julio.

Antes de esa presentación, el grupo de Locura especial será parte del Bierfest Santiago 2023, que el sábado 20 de mayo vuelve a su escenario habitual, el Parque Padre Hurtado.

Desde el mediodía, ahí podrás disfrutar de una refrescante jornada con destacados nombres del rock nacional.

Rock y cervezas en el parque

Foto: Archivo

Line up que encabezan Chancho en Piedra, en uno de sus shows de despedida de los escenarios antes de su receso indefinido.

Así es que puedes ir a buscar desde ya tu Juanito para ir cantar fuerte canciones como Guach Perry, Eligiendo una reina y Sinfonía de cuna.

Además, en Bierfest Santiago 2023 tocarán Gufi, Los Mox! y las recomendables Frank's White Canvas (foto interior).

Foto: Promocional

También los grupos tributo Revive Soda recordando los clásicos de Soda Stereo, The Beast con las canciones de Iron Maiden y Nobody con sus covers de Rage Against The Machine.

Junto con la música en vivo, el otro gancho del evento son las cervezas artesanales, con cientos de variedades a cargo de distintas cervecerías.

Las entradas para Bierfest Santiago están a la venta en Ticketplus y cuestan desde $ 16.800 con cargo incluido.