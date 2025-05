BTS monuments: beyond the star, la docuserie de Disney+ con la historia de la banda símbolo del k-pop

Mientras el fenómeno del k-pop continúa creciendo y dominando los rankings musicales en distintos rincones del planeta, llega a Disney+BTS monuments: beyond the star.

El documental centrado en BTS, una de las bandas que se ha convertido en símbolo de ese mismo movimiento nacido en Corea del Sur, que combina fanatismo y canciones.

La cual este 2023, mientras encara un receso, cumplió una década de vida, durante la cual se convirtió en símbolo del pop coreano y logró penetrar el complejo mercado estadounidense.

BTS monuments: beyond the star

BTS monuments: beyond the star | Disney+

Un hito presente en la biografía audiovisual realizada por la empresa de entretenimiento Hybe -que maneja la carrera del grupo- y que forma parte de su asociación con Disney.

Gracias a la que su plataforma de streaming se ha convertido en una verdadera vitrina de BTS, con títulos como SUGA: road to D-day, j-hope in the box e In the soop: Friendcation.

Para ahora sumar la docuserie que debuta con sus dos primeras emisiones -El comienzo y Adolescencia-, para luego ir estrenando dos más cada miércoles hasta completar ocho.

Cómo se gestó el fenómeno de BTS

BTS monuments: beyond the star

BTS monuments: beyond the star | Disney+

En la partida de un relato que combina entrevistas exclusivas e imágenes inéditas, para revelar detalles en torno a la trastienda de sus ensayos, grabaciones y presentaciones.

Donde son claves las opiniones y recuerdos de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, además de Bang Si-Hyuk, el presidente de Hybe y principal impulsor de BTS.

Quien rememora cuando fichó a RM como su primer miembro, para luego ir sumando a los otros integrantes que pronto enfrentarían agotadoras sesiones de ensayos.

BTS monuments: beyond the star

BTS monuments: beyond the star | Disney+

Como las que revelan imágenes de archivo con los adolescentes aprendiendo sus coreografías, al mismo tiempo que plasmaban sus vivencias juveniles en canciones.

Un esfuerzo que daría frutos y los llevaría a obtener reconocimientos como el Melon Music Awards en 2013, que premia a los mejores artistas coreanos a juicio de los fans y expertos.

Para algún tiempo después conseguir un premio Billboard, en la partida de su conquista del mercado estadounidense y sus visitas a Los Angeles, como se puede ver en la docuserie.

La que es claramente un imperdible para los fanático/as de la banda, conocido/as como ARMY, y todo quien quiera conocer de primera mano la historia de BTS y su fenómeno.

