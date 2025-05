Club Ringo, el gimnasio al aire libre que se instaló en pleno Parque Araucano

Hace un par de años que el actor Gonzalo Valenzuela se puso los guantes de box, y decidió no sacárselos más. A tal punto que abrió una escuela de entrenamientos llamada Club Ringo, en 2016.

Está en el nivel -2 de la cúpula del Parque Araucano, y como todos los gimnasios del país, no ha podido abrir desde que comenzó la pandemia.

Eso hasta ahora, porque sacó el ring a la calle. Se instaló en una terraza de 250 m2, en el Centro Parque (al lado de KidZania), la explanada que está en medio de este pulmón verde, y que se luce con una bonita vista a la ciudad y a los árboles del lugar.

Desde este viernes 6 podrás sumarte (previa inscripción en www.clubringo.cl) a algunas de sus clases que se realizan en bloques de mañana (7 AM a 8.45 AM) y de tarde (6 PM a 8.45 PM). Además de una los sábados, a las 11 AM.

Box y parque en Club Ringo

Ringo-3.jpg la-tercera

Foto: Andrés Sandoval.

Por supuesto que este gimnasio al aire libre cumple con todos los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud. De hecho, las clases sólo serán para 25 personas, las que estarán distribuidos en espacios determinados, que respetan la distancia necesaria para la práctica de ejercicios en el exterior.

Además, todos los implementos serán constantemente desinfectados, para que puedas ir con confianza, por ejemplo, a practicar Boxeo, esa que se enfoca en la preparación física, técnica y mental de esta disciplina. Ojo, tiene categorías: principiante, intermedio, avanzado y sparring, para los más expertos.

Otra buena idea es seguir la clase Funcional, que trabaja la potencia, velocidad, resistencia cardiovascular, fuerza y el equilibrio.

Ringo la-tercera

Foto: Andrés Sandoval

También podrás seguir la de cardio, de los sábados. Con esta ejercitarás la resistencia cardiovascular, la coordinación y tonificarás los músculos. ¿Cómo? Con entretenidos movimientos de boxeo al ritmo de la música.

Para participar tienes que elegir alguno de sus planes, que van desde los $ 7.500 plan mensual de una clase, hasta los $ 69.990, que son 24 sesiones al mes. Revisa acá todo el detalle.