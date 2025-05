Colmado, el bar y cafe más prendido del barrio Lastarria

Colmado 1 ok

No importa el día que pases por el Colmado Coffee & Bar, porque siempre te encontrarás ahí con alguna actividad entretenida.

Puede ser un concierto de algún cantautor indie, una sesión de electrónica under o un encuentro de dibujantes.

Es que este café y bar se ha convertido poco a poco en una especie de epicentro cultural de calle Merced y hoy es uno de los locales más prendidos del barrio Lastarria.

Algo muy diferente a sus inicios, en 2013, cuando partió como Colmado Coffee & Bakery, un pequeño café donde podías tomarte un espresso, pero también comprar pan de masa madre y buenos quesos.

Con el tiempo fueron organizando diferentes actividades, como sesiones de jazz y paellas abiertas los domingos, y se transformaron también en bar, cuando se cambiaron a un espacio más amplio, aunque en la misma dirección de siempre.

Ahora, la cartelera es generosa y siempre va sumando nuevos eventos, los que comunican a través del Instagram del local.

¿Lo mejor? Es que casi todos son gratuitos.

Jazz, indie y beats

Colmado-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Tienes que subir hasta el segundo piso de Colmado, que ahí ocurren todas las actividades, desde las tocatas hasta los encuentros con dibujantes.

Lo que más se hace ahí son conciertos, que hay casi toda la semana y en formato íntimo, con los músicos tocando en un pequeño escenario a metros del público.

Hay algunos ciclos que son fijos, como el Gin & Jazz, todas las noches de jueves, que tiene lo que ofrece su nombre: sesiones de jazz con nombres como el del guitarrista Raimundo Santander (colaborador de Ana Tijoux) y descuentos de 20% en todos los gin macerados.

Otros ciclos son temporales, como el que habrá todo los lunes de noviembre organizado junto a Espacio Departamento.

No te lo pierdas si te gusta la electrónica más under, que ahí podrás escuchar gratis los beats de productores chilenos Aurelius 98, Premium Banana, Motivado, Raw C y Nabuconosor.

¿Algunas tocatas recomendadas para noviembre? La del martes 6, que juntará a las cantautoras Natisú y Florencia Lira, y el viernes 30, en las que tocarán Rulo (ex bajista de Los Tetas) y el premiado bachetero Vicente Cifuentes.

Tan prendidos son en Colmado, que incluso tienen un ciclo de tocatas en pleno Persa Biobío, en donde puedes escuchar -y gratis- a músicos como Diego Lorenzini, Niña Tormenta o Paz Court.

La cartelera se completa con las sesiones Dibujar y beber, donde te puedes juntar a armar un fanzine guiado por reconocidos ilustradores, y con Leer y beber, que una vez al mes reúne a editoriales y autores para hablar sobre un tema específico.

Café y bar

Colmado-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Ya sea durante una tocata o un encuentro con ilustradores, en Colmado siempre podrás pedir algo rico para comer.

Como es cafetería y bar al mismo tiempo, en su carta hay café de especialidad y cosas dulces, pero también piqueos y cócteles.

De hecho, los desayunos y los brunch los puedes pedir cualquier día de la semana, desde las 9 AM a las 8 PM.

Colmado-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Para los días soleados, muy recomendable es su brunch Summer ($ 10.500), que incluye un café o té frío o caliente; un jugo prensado del día; yogurt natural con muesli y mermelada casera; y tres brusquetas a elección, como la de berenjena ahumada con cebolla asada.

Si quieres probar algo más de bar, ricas son las croquetas de pollo o setas ($ 4.500) o el guacamole, que viene con crocantes de harina de garbanzos ($ 4.900).

Para beber tienes harto donde escoger, desde refrescantes jarras de sangría ($ 12.900) hasta shops de Alameda Beer Co, la cervecería de los mismos dueños de El Honesto Mike.