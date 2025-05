Combatir el frío con chocolate caliente

Brussels Heart of Chocolate

chocolate caliente en Brussels Heart of Chocolate la-tercera

Hace casi un año que este bar de chocolate lleva siendo un hit en la esquina de Santa Magdalena, principalmente por su chocolate caliente que viene en un tazón de 350 cc ($ 3.500).

Además de tener todo tipo de preparaciones con cacao ahí –desde fondue hasta bollería- la bebida caliente se vende en tres versiones: con chocolate blanco, amargo y de leche.

Por eso, dependiendo del que pida, se siente en mayor o menor intensidad la cantidad de cacao: el blanco tiene un 22,8% de éste; el de leche, un 33,6 %; y el bitter, un 68,5%.

Y hay algo que debe tener en cuenta: la base de la bebida caliente ahí es el ganache, una mezcla de crema con chocolate derretido a la que le agregan leche texturizada.

Por eso, resulta tan cremoso y su sabor tan puro.

¿Los recomendados para estos días tan fríos? El “Sydney”, con chocolate blanco y caramelo salado, que realza el sabor dulce de la preparación. Ese y el “chocolate caliente americano”, con mini marshmellows encima, los que se ablandan cuando se mezclan con el líquido hirviendo ($ 3.700).

Pero entre los hombres, el más pedido es el “chocolate caliente escocés”, con un toque de brandy. Como se sirve caliente, el alcohol se evapora bastante.

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 10 PM. Sá. y do., 9 AM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. en Av. Providencia 2185, $ 2.100 la hora.

Patagonia Schokoland

chocolat caliente en Patagonia Schokoland la-tercera

El paraíso del chocolate caliente está en el barrio El Golf, más exactamente en el 106 de la calle Carmencita.

Ahí, se instaló este año Patagonia Schokoland, un lugar donde no sólo puede probar delicias dulces preparadas con auténticas recetas sureñas, sino también el chocolate en distintos formatos.

El formato ideal para estos días es dentro de una taza humeante. Refugiése del frío aquí, que ofrecen más de 50 tipos de chocolate caliente.

Pida un tazón de "submarino" -ese de leche con una barra de chocolate derritiéndose dentro- como a usted se le antoje: con chocolate bitter 80% cacao o blanco; y leche entera, descremada o vegetal (de soya o almendra, por ejemplo). Cuesta desde $ 2.600.

Otra buena opción son los chocolates calientes especiales, como el "espeso" ($ 2.600), para comer con cuchara, o el de chocolate orgánico con leche de alpiste, si es que busca algo más saludable ($ 3.400).

¿Con que acompañar su taza humeante? Con una porción de churros ($ 2.500 los seis) o una de calzones rotos con azúcar flor encima.

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 8.30 PM. Sá y do., 10 AM a 8.30 PM.

Café del 10

chocolate caliente en el café del 10 la-tercera

Si trabaja o vive en el centro, no deje de ir al Café del 10, el local que está hace más de dos años en la calle Morandé, a unas cuadras de La Moneda.

Ahí, en su abrigador segundo piso, podrá tomar desde las 7.30 AM y hasta las 7.45 PM, una de estas bebidas calientes, la que podrá elegir en tres versiones: líquida, intermedio y espesa, esta última se toma casi que a cucharadas. Una delicia.

Otro rasgo característico del Café del 10, es que sólo usan chocolate belga con 60% de cacao y con el toque preciso de dulzura (para que no hostigue).

Además, podrá pedirlo con distintos tipos de leche, como entera, descremada, sin lactosa, de almendra y soya.

¿Lo mejor? El precio va desde los $ 2.450 a los $ 3.250, dependiendo del tamaño del vaso que elija. Este se selecciona por talla, igual que la ropa: S (200 cl), M (300 cl), L (400 cl) y XL (500 cl).

Sepa que por $ 100 más podrá pedir un chocolate con avellanas u otro llamado "after eight" que lleva menta.

Para acompañar no deje de probar sus croissant que se untan en salsa de chocolate o caramelo ($ 1.500).

Ojo, hace sólo un par de meses Café del 10 abrió una segunda sucursal en Apoquindo 3039, donde también puede encontrar este bebestible.

HORARIO: Lu. a vi., 7.30 AM a 7.45 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. por Teatinos casi al llegar a la Alameda, $ 2.820 la hora.

Xoco por ti

chocolate caliente en xoco por ti la-tercera

Hace cinco años que en una galería de barrio Italia, se instaló el primer “bar de chocolate”.

A cargo de Olivier Lomazzi, el economista suizo que actualmente ofrece nueve versiones de éstos adictivas bebidas calientes.

Son cinco de origen, es decir, de cacao traído de países como Ecuador, Perú y Brasil.

Más otros cuatro que son creaciones propias, es decir con ingredientes extra, como caramelo y avellanas.

Como “bullet and target” ($ 2.700), que es una densa bebida hecha con chocolate al 70%y crocante de avellanas.

Otro buenísimo, es el “Billie Jean” ($ 2.800) que es chocolate de origen de Ecuador, de sabor suave y frutal.

Si le gustan los sabores más fuertes, pida el “paintit black” ($ 3.000) que es un de 85%, traído de Bolivia que tiene un toque a frutas negras y café.

Puede pedirlos con leche normal, descremada o vegetal si es intolerante a la lactosa.

HORARIO: Ma.do., 11-30 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina