Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

El gigante hotelero de origen español, Meliá Hotels International, anunció la incorporación oficial del ahora llamado Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá.

El proyecto, que se integró al portafolio desde el 1 de enero de 2026 bajo el modelo de arrendamiento, representa un movimiento clave para la cadena, según afirma esta última a través de un comunicado.

“ Al sumarlo a la marca Affiliated by Meliá, el grupo busca elevar los estándares operativos y de distribución global de un activo ubicado en la emblemática Avenida El Sol, conectándolo directamente con su plataforma de lealtad y comercialización internacional”.

Con este nuevo anuncio, Meliá Hotels International consolida su presencia en Perú.

La firma ya estaba establecida en la capital del país a través de Meliá Lima e INNSiDE Lima Miraflores. Próximamente también estrenará el hotel boutique Casa de la Pila (Meliá Collection).

El Area Managing Director LATAM de la compañía, Victor Zafer Dönmez, declaró, refiriéndose al reciente anuncio: “Este establecimiento completa nuestra presencia en el circuito turístico más emblemático del país, Lima–Cusco”.

“Esta combinación nos permite comercializar tours y experiencias de manera más eficiente, capturando tanto el segmento de ocio como el corporativo que busca una experiencia integral en ambos destinos”.

También destacó que la nueva apertura es parte de un despliegue mayor.

“A lo largo de 2025, hemos sumado diez nuevos proyectos en América Latina y el Caribe. Esta estrategia reafirma nuestro compromiso con una oferta de alta calidad alineada con las expectativas del viajero internacional contemporáneo”, agregó Dönmez.

La representante de la propiedad, Carolina Morillas, manifestó que la alianza con Meliá permitirá posicionar el activo como un referente de calidad y sostenibilidad en Cusco.

La operadora española ha sido reconocida por S&P Global como una de las hoteleras más sostenibles del mundo .

Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá en Perú

Uno de los aspectos más relevantes del recinto es su ubicación, ya que se encuentra situado en la vía más importante de Cusco, en pleno centro histórico .

El Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá está a solo 10 minutos a pie de la Plaza de Armas y directamente frente al mercado de artesanías más grande de la reconocida ciudad peruana.

Aquello facilita que los visitantes puedan explorar con facilidad mercados como el de San Pedro y museos cercanos, así como realizar excursiones a caballo por Sacsayhuamán.

“El Hotel Cusco La Paccha encarna la esencia de la cascada urbana que le da nombre: Paccha Pumaq Chupan. Con una filosofía inspirada en el flujo de la vida y la naturaleza , la propiedad cuenta con 167 habitaciones totalmente equipadas, diseñadas para ofrecer el descanso ideal al viajero inquieto”, detallan desde la hotelera.

Sostienen que, “alineado con los valores globales de Meliá, el hotel de 4 estrellas destaca por su fuerte compromiso ambiental, operando con 200 paneles solares para garantizar una estancia responsable y sostenible” .

