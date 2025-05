Con 90 películas y esperados estrenos Sanfic vuelve a las salas de cines

The card counter ok

A los amantes del cine les espera toda una semana para sentarse a disfrutar de buenas películas gracias a Sanfic 2022.

Y es que el Santiago Festival Internacional de Cine es uno los certámenes más importantes del país y por eso muchos esperan su versión anual.

Especialmente la de este año, la número 18, porque tras dos ediciones 100% online debido a pandemia, el festival regresa a las salas de cine, el formato tradicional con que se hizo conocido.

Aunque también mantendrá una modalidad online para que puedan disfrutar de su programación desde cualquier parte de Chile.

Con ese formato híbrido se desplegará Sanfic 2022, entre el domingo 14 y el domingo 21 de agosto.

Toda una semana para reencontrarse con el buen cine, el que en esta oportunidad tiene 90 películas en su programación, entre las que hay producciones nacionales y extranjeras y varios estrenos a nivel mundial, latinamericano y chileno.

Las novedades de Sanfic 2022

Mi-pais-imaginario-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Mi país imaginario

Una vez más, Sanfic 2022 aborda a través de su programación variadas temáticas, que van desde la contigencia actual hasta la realidad virtual, pasando por el medio ambiente y la migración, entre otras.

También el estallido social en Chile, el que retrata uno de los imperdibles del certamen, Mi país imaginario, el nuevo documental del realizador nacional Patricio Guzmán y que se estrena precisamente esta semana en el país, con su mirada a los cambios sociales y políticos recientes.

Además, Guzmán recibirá un reconocimiento a la trayectoria y tendra un Ciclo retrospectiva con algunos de sus documentales de los últimos años, como La cordillera de los sueños, El botón de Nácar y Nostalgia de la luz.

Otro chileno que también tendrá un reconocimiento y una retrospectiva en Sanfic 2022 es el actor Alfredo de Castro, de quien se exhibirán títulos que protagonizó, como Tengo miedo torero, Tony Manero, Algunas bestias y Blanco en blanco, entre otros.

Fire-Claire-Denis-ok.jpg la-tercera

Foto: Fire

¿Y qué otros directores destacados estarán presentes el el festival con sus largometrajes más recientes? Claire Denis con Fire, protagonizada por Juliette Binoche y Vincent Lindon; Paul Schrader con su thriller The card counter, con Oscar Isacc en el rol principal, y François Ozon con el drama Everything went fire.

Si quieres ver algunas de estas películas de forma presencial, las sales de exhibición serán el Cine Arte Alameda, Cinemark del Portal Ñuñoa y Cinemark del Alto Las Condes.

En tanto el visionado digital será a través de la web de Sanfic 2022, con boletos a $ 2.500 por película. Ahí, además puedes comprar las entradas y revisar la programación completa del festival.