    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    El evento contará con instancias de conversación con destacados referentes nacionales e internacionales, mientras que también habrá talleres para niños y adultos, zonas temáticas, experiencias outdoor, gastronomía, exposiciones y música en vivo. Artistas como Ana Tijoux y Gepe son parte del cartel.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025. Foto: archivo.

    Este fin de semana se desarrollará en Santiago el Festival Ladera Sur, el encuentro de naturaleza más grande de Chile y Latinoamérica que celebrará su cuarta edición.

    El evento, a realizarse por tres días en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, reunirá nuevamente una serie de propuestas sobre medioambiente, cultura, ciencia y vida el aire, en lo que promete ser una experiencia única y familiar.

    La instancia contará con charlas y paneles con destacados referentes nacionales e internacionales, mientras que también habrá talleres para niños y adultos, zonas temáticas, experiencias outdoor, gastronomía, exposiciones y música en vivo.

    Entre los artistas que son parte del cartel del Festival Ladera Sur 2025 se encuentran nombres como Ana Tijoux, Gepe, Quique Neira, Mazapán y Nova Materia, por solo mencionar un par.

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025. Foto: archivo.

    Cuándo es el Festival Ladera Sur 2025 y dónde comprar las entradas

    El Festival Ladera Sur 2025 se desarrollará en el Parque Santa Rosa de Apoquindo desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster, la única plataforma oficial de venta de tickets para este evento.

    El pase para dos días (sábado y domingo) tiene un valor de $28.000, mientras que para asistir los tres días tiene un valor de $35.000

    El valor de la entrada general para el viernes 28 es de $8.000. Sin embargo, en esta jornada se podrá entrar gratis hasta las 13:00, según detallan los organizadores.

    Para el sábado 29, la entrada general tiene un valor de $16.000. El mismo precio aplica para el domingo 30.

    También se ofrece la posibilidad de comprar —para el sábado o el domingo— un pack de 4 entradas por $52.000. El pack de 6 entradas tiene un valor de $78.000

    Junto con ello, desde la producción precisan lo siguiente sobre los descuentos en la venta de entradas y el acceso al festival:

    • 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito y débito Bci, a excepción de Líder Bci y MACHBANK.
    • 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Bci Visa Signature, Visa Infinite y Mastercard Black.
    • 10% de descuento Vecinos Las Condes.
    • Máximo 2 entradas por cliente Bci y vecino Las Condes.
    • Niños hasta los 12 años entran gratis todos los días.
    • Entrada Gratuita el día viernes hasta las 13 hrs.
    • Precio especial para Estudiantes y 3era Edad solo en boletería.
    • Tarifas sujetas a fechas de venta o límite de stock.
    • Descuentos no acumulables entre sí.
    • No se permite entrar con mascotas al evento, a excepción de las personas que cuenten con carnet de mascota de acompañamiento.

    Conoce más detalles sobre el programa, los horarios y las actividades del Festival Ladera Sur 2025 haciendo clic en este enlace.

    Más sobre:CulturaMedioambienteFestival Ladera SurFestival Ladera Sur 2025Ladera SurAna TijouxGepeMúsicaConciertoConciertos

