BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Santiago será la primera parada de la gira Return to South America & Mexico, tour que luego seguirá en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México. Se presentará con banda completa e interpretará un repertorio que reúne canciones de sus más de 20 años de carrera.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber. Foto: archivo.

    El cantante y compositor estadounidense, Jason Mraz, anunció su primera gira por Sudamérica en una década para principios de 2026.

    La serie de conciertos, que también lo llevará a México, incluye un espectáculo en Chile, lo que marcará su regreso al país tras las anteriores visitas de 2013 y 2015.

    El Teatro Caupolicán, en Santiago, será la primera parada de la gira Return to South America & Mexico, tour que luego seguirá en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México.

    Según anticipan los organizadores, Mraz interpretará un repertorio retrospectivo de canciones de sus más de 20 años de carrera, acompañado por una banda completa.

    “Es una alegría y un verdadero privilegio volver a Sudamérica y México después de tantos años”, declaró la voz de I’m Yours y ganador de dos premios Grammy en un comunicado.

    “Mis fans de estas regiones siempre han compartido sus corazones y sus voces con tanta pasión. ¡He escuchado y aceptado su invitación para volver! Me siento profundamente honrado de poder llevarles mi música de nuevo y celebrar nuestras vidas juntos una vez más”.

    Cuándo es el concierto de Jason Mraz en Chile y dónde comprar las entradas

    El concierto de Jason Mraz en Chile está agendado para el 25 de febrero de 2026 y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.

    La preventa exclusiva para clientes que paguen con tarjeta Santander comenzará el martes 25 de noviembre. La venta general comenzará el jueves 27 de noviembre.

    A continuación encontrarás los precios de las entradas en venta general, incluido el cargo por servicio:

    • Diamante: $117.750
    • Platinum: $105.975
    • Palcos: $94.200
    • Golden: $82.425
    • Silver: $70.650
    • Platea Baja Central: $64.763
    • Platea Baja Lateral: $58.875
    • Platea Alta: $52.988
    • Movilidad Reducida: $52.988

    Quienes paguen con tarjeta Santander en el marco de la preventa exclusiva tendrán un 20% de descuento, hasta que se acabe la preventa o se agote el stock de tickets disponibles con este beneficio.

    Puedes revisar todas las fechas de la gira Return to South America & Mexico haciendo clic en este enlace.

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber.

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaJason MrazConciertosConciertoJason Mraz Return to South America & MexicoTeatro CaupolicánLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine
    Chile

    Fiscalía de Magallanes cita a declarar al director ejecutivo de Conaf y a guardaparques por tragedia en Torres del Paine

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile
    Negocios

    Generadora Metropolitana inicia la construcción de uno de los proyectos de almacenamiento más grandes de Chile

    Sernac alerta sobre “sexismo sutil” y “violencia estética” en publicidad de redes sociales

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases
    El Deportivo

    Polémica en el fútbol argentino: la AFA declara campeón a Rosario Central de un título que no estaba en las bases

    Sao Paulo busca la permanencia definitiva de Gonzalo Tapia: “Queremos que se quede aquí”

    Entradas a mil pesos y bajas importantes: Limache y Unión Española juegan una final por evitar el descenso

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores