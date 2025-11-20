Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber. Foto: archivo.

El cantante y compositor estadounidense, Jason Mraz, anunció su primera gira por Sudamérica en una década para principios de 2026.

La serie de conciertos, que también lo llevará a México, incluye un espectáculo en Chile, lo que marcará su regreso al país tras las anteriores visitas de 2013 y 2015.

El Teatro Caupolicán , en Santiago , será la primera parada de la gira Return to South America & Mexico , tour que luego seguirá en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México.

Según anticipan los organizadores, Mraz interpretará un repertorio retrospectivo de canciones de sus más de 20 años de carrera, acompañado por una banda completa.

“Es una alegría y un verdadero privilegio volver a Sudamérica y México después de tantos años”, declaró la voz de I’m Yours y ganador de dos premios Grammy en un comunicado.

“Mis fans de estas regiones siempre han compartido sus corazones y sus voces con tanta pasión. ¡He escuchado y aceptado su invitación para volver! Me siento profundamente honrado de poder llevarles mi música de nuevo y celebrar nuestras vidas juntos una vez más”.

Cuándo es el concierto de Jason Mraz en Chile y dónde comprar las entradas

El concierto de Jason Mraz en Chile está agendado para el 25 de febrero de 2026 y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket .

La preventa exclusiva para clientes que paguen con tarjeta Santander comenzará el martes 25 de noviembre. La venta general comenzará el jueves 27 de noviembre.

A continuación encontrarás los precios de las entradas en venta general, incluido el cargo por servicio:

Diamante: $117.750

Platinum: $105.975

Palcos: $94.200

Golden: $82.425

Silver: $70.650

Platea Baja Central: $64.763

Platea Baja Lateral: $58.875

Platea Alta: $52.988

Movilidad Reducida: $52.988

Quienes paguen con tarjeta Santander en el marco de la preventa exclusiva tendrán un 20% de descuento , hasta que se acabe la preventa o se agote el stock de tickets disponibles con este beneficio.

Puedes revisar todas las fechas de la gira Return to South America & Mexico haciendo clic en este enlace.