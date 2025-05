Dónde celebrar Saint Patrick's Day 2025 en Santiago

Lo malo de la globalización es que muchas identidades y costumbres locales son aplastadas por la cultura más poderosa —casi siempre estadounidense—, que impone sus códigos a punta de un agresivo márketing. Pero lo bueno es que nos entrega más excusas para pasarlo bien durante el año. Es el caso el Saint Patrick’s Day, o Día de San Patricio.

Esta fiesta de origen irlandés, que recuerda la muerte del santo patrono de la isla de Irlanda, fue durante muchos siglos una celebración religiosa exclusiva de ese país. Se dice que Patricio, para explicar la Santísima Trinidad a algunos fieles, ocupó un trébol verde como ejemplo, y desde entonces el shamrock se volvió el principal símbolo patrio.

Cada 17 de marzo es feriado en Irlanda e Irlanda del Norte en honor a San Patricio, aunque la fiesta, con la fuerte migración durante el siglo XIX y XX, se hizo más masiva fuera de sus fronteras. En especial en la costa este de Estados Unidos, donde llegaron cientos de miles de irlandeses. Allí se masificó como un festejo lleno de música típica, bailes y cerveza, la bebida más popular de ese país.

Ahora no hace falta tener antepasados de esa isla ni haber leído a James Joyce para aprovechar la efeméride y celebrar el día de San Patricio o Saint Patrick’s Day. En Santiago y la Región Metropolitana habrá muchos lugares teñidos de verde y con diversas actividades, donde por un rato podremos sentirnos en Dublín y brindar gritando sláinte!

Acá una guía con algunos bares y festivales por Saint Patrick’s Day.

Festival de St. Patrick’s Day Tübinger

ST_PATRICK_029.jpg la-tercera

Saint Patrick's Day en Tübinger. Foto: Tübinger.

En Pirque, como ya es una tradición, la cervecería artesanal Tübinger organizará su Festival de St. Patrick’s Day. En esa comuna al sur de Santiago, donde tienen su propio taproom, recibirán al público el sábado 16 y el domingo 16 de marzo, con música en vivo, juegos infantiles y, obviamente, mucha cerveza.

Habrán bandas tributo —como una de Oasis y otra de The Cranberries—, gaiteros y música tradicional irlandesa, y un menú gastronómico ideal para maridar con las cervezas Tübinger. En total serán diez las variedades: además de las clásicas —como la irish red ale o la IPA— tendrán versiones experimentales elaboradas en exclusiva para esta fiesta.

El evento es pet friendly y la entrada por día, si se compra online, cuesta 10 mil pesos. En la puerta, el ticket valdrá 12 mil pesos. Ambas incluyen un schop de la famosa cerveza verde Tübinger.

Saint Patrick’s Beerfest 2025

Saint-Patricks-Beerfest-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Saint Patrick's Beerfest

Al suroeste de la capital, en la zona de Malloco, comuna de Peñaflor, también se repetirá un tradicional festejo de San Patricio. Es el clásico Saint Patrick’s Beerfest, que cada año se organiza en el Centro de Eventos Múnich (Av. Balmaceda 2933, Malloco, Peñaflor), a solo 40 minutos del centro de Santiago.

Durante dos días, el sábado 15 y domingo 16 de marzo, este gran espacio verde se volverá más verde aún, pues contará con una ambientación llena de duendes, tréboles y hadas. De fondo sonará música tradicional irlandesa, folk escocés y celta, además de obras de teatro con relatos míticos de Irlanda.

También habrá concursos, juegos, charlas sobre mitología celta, talleres de artesanía y presentaciones de la compañía Dancing Clovers, especialistas en danza irlandesa.

Saint-Patricks-Beerfest-9-ok.jpg la-tercera

Foto: Saint Patrick's Beerfest.

Pero como lo dice el nombre del evento, la principal protagonista de este festival es la cerveza. Con ocho cervecerías invitadas, además de Erdinger Weissbrau, la famosa empresa de cerveza de trigo alemana, en total habrá más de cien variedades distintas para probar.

Lo precios van desde los 10 mil pesos por día o 14 mil para todo el fin de semana. Hay estacionamientos, que cuestan 6 mil pesos y cuya recaudación será destinada al Cuerpo de Bomberos de Malloco.

Las entradas puedes comprarlas acá.

Cine irlandés en Matucana 100

oro-de-irlanda_cabecera-1920x600px.jpg la-tercera

Imagen: Matucana 100.

Pero no caigamos en estereotipos: la cultura irlandesa no se trata solo de beber sin descanso ni de bailar hasta el desmayo. De esa isla han salido tótems culturales como Joyce y Beckett, U2 y Sinéad O’Connor, Oscar Wilde y Sally Rooney, The Cranberries y Van Morrison.

Irlanda es un nido de infinita creatividad, cuyos artistas han influido enormemente en el panorama mundial. Por eso, una manera muy apropiada de celebrar el Día de San Patricio es con películas de ese país.

Oro de Irlanda se llama la muestra que estará en Matucana 100 entre el 19 y el 23 de marzo. Serán seis películas, todas ellas gratis —debes retirar tu ticket online acá— y relativamente recientes.

El ciclo comenzará con North Circular (2022), un documental/road-movie de Lukas McManus que se mueve por la North Circular Road, carretera que atraviesa Dublín. Allí McManus intercala música folklórica con entrevistas individuales, reflejando los contrastes entre los barrios de la capital. Esta función inaugural será el miércoles 19 a las 8 PM, en la explanada de Matucana 100.

El jueves 20, a las 6 PM y en la sala de cine de M100, se proyectará el documental Young Plato (2021), sobre el director de un colegio de escasos recursos en Belfast y su sueño de empoderar a los niños para que salgan de las carencias del barrio.

Al día siguiente, el viernes 21, también a las 6 PM, es el turno de otro documental. I Must Away (2023), de Dennis Harvey, un realizador que viaja por el mundo y se encuentra con cuatro migrantes arrancados de sus hogares. A continuación se exhibirá The Building and Burning of a Refugee Camp (2024), un corto documental del mismo Harvey, esta vez sobre extranjeros que llegan a Irlanda buscando asilo, pero se encuentran con un ambiente hostil.

El sábado 22, siempre a las 6 PM, llega la ficción con Michael Inside (2017), película de Frank Berry. ¿Sinopsis? Un dublinés de 18 años es detenido por posesión de drogas cuando ayudaba a un amigo de su hermano y es sentenciado a tres meses de cárcel. Acá el tráiler.

El ciclo cierra el domingo 23, a las 6 PM, con una comedia negra: Redemption of a Rogue (2020), de Philip Doherty, sobre un hijo pródigo que regresa a casa para encontrar la redención a sus pecados. Este es su tráiler.

Danza irlandesa en Las Condes

sandra-claren-t-grupo-tara_20240306-1024x667.jpg la-tercera

Danza irlandesa. Foto: Municipalidad de Las Condes.

Donde también se ha vuelto una tradición celebrar Saint Patrick’s Day es en Las Condes. Por tercer año consecutivo, su centro cultural tendrá una fiesta enfocada en la danza y la música tradicional irlandesa.

El sábado 15 de marzo, desde las 6 PM, se presentará en el anfiteatro del Centro Cultural el espectáculo de danza de la Sandra Claren School of Irish Dance. Esta reconocida academia chilena, la más prestigiosa de su tipo en el país, obtuvo el primer lugar en una categoría del mundial de danza irlandesa 2024.

Serán treinta bailarines en escena, quienes antes de su show darán una clase a los asistentes. La entrada es liberada y solo hay que inscribirse previamente —a contar del viernes 7 de marzo— en la web de Cultura de Las Condes.

Saint Patrick's Day en un pub irlandés

Flannerys-2.jpg la-tercera

La misteriosa cerveza verde. Foto: Flannery's

Para que la experiencia sea lo más genuina posible, y no haga falta salir de la ciudad ni disfrazarse de duende, una gran alternativa es ir a un pub de estilo irlandés, pedirse una cerveza stout bien cremosa y escuchar música en vivo mientras pasan repeticiones de rugby en la tele.

Eso ocurrirá entre el viernes 14 y el lunes 17 de marzo en Flannery's Beer House, el popular pub ubicado en Tobalaba, bien cerca de la estación de metro del mismo nombre.

Cada día tendrá una cartelera diferente, siempre con DJs, un conjunto de gaiteros, algunas jornadas habrá karaoke, y bandas tributo. Habrá grupos de covers de Coldplay, The Cranberries y Bon Jovi, además de grupos de danza celta, shows de hologramas y un box fotográfico.

WhatsApp-Image-2025-03-03-at-15.48.14.jpeg la-tercera

Programación de Saint Patrick's Day en Flannery's.

El viernes 14 y el sábado 15, el programa comienza a las 6 PM y la entrada cuesta 5 mil pesos. El domingo la fiesta parte a las 3 PM y entrar sale $4.500, mientras que el lunes, el Día de San Patricio, la actividad empieza a las 6 PM y el acceso tendrá un valor de 6 mil pesos. Las entradas se pueden adquirir coordinándose por WhatsApp (‪+56 9 4426 6349‬) y todas incluyen un schop de cerveza verde de la casa.

Una opción todavía más auténtica es visitar el otro Flannery's: el Geo Irish Pub. En realidad se trata del local original, abierto en los noventas y ubicado a solo cuatro cuadras del Beer House, en la calle Encomenderos.

Acá también se realizarán cuatro días de fiesta, comenzando el viernes 14 en la tarde y finalizando el lunes 17, el mismo Día de San Patricio, por la noche.

El viernes ($6.000), el festejo se abre con un show de gaiteros, luego un grupo de danza celta y termina todo con un karaoke. El sábado ($4.500), además de los gaiteros, se presenta la Escuela de Danza de Carla Alfaro, especializada en bailes irlandeses, y el plato fuerte es una banda tributo a Bon Jovi. El domingo ($4.500) también hay gaiteros y danza celta, además de Yellow, el conocido grupo que tributa a Coldplay. Y el lunes ($6.000), el Saint Patrick's Day lo cierra The Shamrock, banda chilena de música tradicional irlandesa.

Al igual que en el Beerhouse, las entradas para el Día de San Patricio en el Flannery's Irish Geo Pub se adquieren vía WhatsApp: ‪+56 9 9672 3511‬.

Fiesta irlandesa en el Barrio Brasil

Donde también hay un pub irlandés muy popular es en la calle Cumming, en pleno Barrio Brasil. Con su fachada completamente verde, a una cuadra de la plaza, y a una y media del metro Cumming de la Línea 5, está el bar St Patrick's Day. Con ese nombre, era imposible que no se festejara acá el Día de San Patricio.

Cada día, entre el viernes 14 y el lunes 17 de marzo, habrá una actividad diferente. Desde presentaciones de folk irlandés —como la banda Luan— hasta tributos a leyendas del rock clásico, como AC/DC y Guns N' Roses. Pero además del show, en todas las jornadas se realizarán sorteos: el St. Patrick's Day regalará cervezas gratis cada hora, además de un barril de cerveza importada al día y premios de hasta 100 mil pesos en consumo.

SPD-2.jpg la-tercera

El pub irlandés St. Patrick's Day.

El viernes y el sábado la fiesta comienza a las 2 PM y termina a las 1 AM. El domingo también empieza a las 2 PM pero termina a las 9 PM. Durante estos tres días la entrada será gratuita. El lunes 17, que es el Día de San Patricio, la celebración parte a las 3:30 PM y se extiende hasta la medianoche. El ingreso costará $6.000 e incluye una pinta de 450 ml de cerveza verde y un vaso oficial de St. Patrick's Day.