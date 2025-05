Dumpling Factory: el nuevo local de cocina callejera china en Providencia

En Providencia hay un nuevo lugar para ir a probar cocina asiática: Dumpling Factory.

De hecho lo encuentras en calle Bucarest, donde antes estuvo el japonés Goemon Ramen, local donde ahora hay algunas mesas, aunque lo que manda es sentarse en la barra.

Ahí puedes probar su especialidad, los dumplings, que son un tipo de dim sumo bocadillo chino, al estilo de una empanadita, que pueden ser de masa de harina de trigo o de arroz, por ejemplo, hechas habitualmente al vapor.

Foto: Carolina Vargas

Y que en Dumpling Factory elaboran ahí mismo, en una cocina abierta, a partir de harina de trigo, con y sin levadura, y con diferente rellenos, incluidos algunosveganos.

Además, su carta incluye platos como los Street fried rice ($ 6.900), arroz salteado y acompañado de verduras, con katsudon, que es cerdo rebozado agridulce, y katsubushi, escamas de pescado ahumado.

Dumpling Factory: para comer al paso

Foto: Carolina Vargas

Por supuesto que tienes que pedir la estrella de Dumpling Factory, los dumpling, entre los que encuentras los Siu Mei ($ 6.490 los cinco), de una masa delgadita hecha al vapor, rellenos de camarón y cerdo.

Además de los Pork Bun ($ 6.590 los cuatro), rellenos de cerdo y especias chinas, que también puedes pedir de vacuno si prefieres; y los Guotie de pollo ($ 6.190), que son rellenas de pollo y pimienta sichuan.

Si buscas alternativas veggies, pide los Guotie ($ 5.990), rellenos de hongos, tofu, espinaca y especias; o los Guotie camote ($ 5.990), de camote dulce, con col china, rocoto y especias.

Foto: Carolina Vargas

También los Guotie aterciopelados ($ 5.990), de setas, con col morada y especias; o los Guotie de Karfiol ($ 5.990), de tofu, con acelga y especias.

Es más, si los quieres probar todos tienes la opción del Take it all ($ 11.900), que incluye nueve dumplings diferentes.

Igualmente en Dumpling Factory encuentras otros platos, como los Dandan Noodles ($ 6.890), que son tallarines de trigo, con tahíne, cerdo y aceite picante; y los Veggie noodles ($ 6.690), fideos de arroz y salsa de maní, con vegetales frescos, cebollín, mizo y salsa oriental.

Además los puedes disfrutar por delivery, pidiendo a través de su web.