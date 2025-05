Ejercicios en línea: Una guía con clases de yoga, box y zumba por streaming

Cada vez son más las clases con ejercicios en línea que se están realizando a través de sitios web o por Redes Sociales.

Por lo mismo, hicimos una guía donde te contamos de algunas de estas, para que liberes el estrés practicando yoga, bailando o moviéndote al ritmo del box.

Clases de yoga la-tercera

Foto: Pexel.

Desde el domingo 15 de marzo que la instructora Anais Sorensen, conocida en Instagram como Yoga Woman, está haciendo clases de yoga a través de su Instagram.

Son en vivo y parten a las 7 PM y se extienden por 40 minutos (al comienzo sólo duraban media hora). Es un imperdible, porque son gratuitas y porque es para todo público, es decir pueden participar niños y adultos, excepto embarazadas con menos de 14 semanas.

Lo único que necesitas es un mat, manta o toalla e instalarte en un lugar cómodo de tu casa, para seguir la rutina de vinyasa, una que sincroniza los movimientos con la respiración.

Ojo, las clases también se realizan los fines de semana, siempre a la misma hora.

I Live KO Chile la-tercera

Foto: Gentileza KO.

Para que no dejes de hacer ejercicios y logres eliminar el estrés de tu vida, podrás seguir las rutinas de KO Urban Detox a través de una plataforma web llamada I Live KO Chile.

En esta se suben a diario clases de los profesores de esta escuela, con entrenamientos de yoga y de box que mezclan con otras disciplinas, como las artes marciales.

Para seguirlas, sólo tienes que inscribirte y comenzar con las clases, que duran entre 30 y 50 minutos, a las que puedes hacerles comentarios.

Ingresa al link I Live KO Chile, para que te entrenes de una manera súper divertida

Yoga por IG-TV

Yoga-1.jpg la-tercera

Foto: Instagram Yoga Mandiram.

Por estos días, la academia Yoga Mandiram que está en calle Huelen, en Providencia, tendrá sus puertas cerradas, pero no por eso dejará de dar clases.

Al contrario, se les ocurrió realizar el Ciclo Gratuito Online, que partió este lunes 23 y que se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

En total son cuatro clases de 30 minutos a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo, en que enseñarán cómo sentarte correctamente a base de asanas; cómo moverte a través del vinyasa, la disciplina que sincroniza la respiración con los movimientos.

También aprenderás acerca de la respiración con pranayama, los ejercicios del yoga que conducen a la concentración. Todo terminará con una introducción al sankalpa, que es una oración simple y corta que se hace según necesidad personal y que siempre está en positivo.

Ojo: las clases se hacen en vivo entre las 12 PM y 12.30 PM.

Si te entusiasma pincha en el Instagram de Yoga Mandiram.

Zumba en casa

zumba-1.jpg la-tercera

Foto: Pexels

Lo primero que tienes que hacer para comenzar con estas clases de zumba, es abrir una cuenta en la red Zoom. Esto, porque desde ahí se transmitirán --de lunes a viernes, a las 7 PM--, este taller de baile que parte el 23 de marzo.

Lo segundo y aún más importante es que debes inscribirte con un mensaje al whatsapp +56996791861, y pagar sólo $ 1.000 por esta.

Con los pasos anteriores listos, podrás aprender entretenidas coreografías de zumba vía streaming, que hará la instructora Farah, de la academia de danza As you wish Chile.

La zumba es una disciplina que apareció en la década del 90 y que tiene como función fortalecer el cuerpo, a través de rutinas de baile con una serie de ejercicios aeróbicos que se realizan siguiendo el ritmo de música bien prendida.

Entérate de toda la información en el Instagram de As You Wish Chile.