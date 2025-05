El impresionante Museo de la Luna llega por primera vez a Chile

Lugares como la Catedral de Lincoln, en Reino Unido, el Ayuntamiento de Burgos, en España, y la Cathédrale St Front à Périgueux, en Francia, han sido escenarios del Museo de la Luna.

Una instalación artística donde la protagonista es una impresionante réplica exacta de la Luna y que está itinerando por diversos lugares del mundo.

Y este año, tras exhibirse en Canadá y EE.UU., el Museo de la Luna llega por primera vez a Chile con su fascinante espectáculo, que mezcla arte, ciencia, luces y música.

Museo-de-la-luna-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo de la Luna

¿Dónde se podrá ver? En el Parque El Bohío del hotel Sheraton Santiago, en Providencia, a los pies del cerro San Cristóbal, donde se presentará durante tres días, entre el domingo 26 y el martes 28 de marzo.

Hasta ahí llegará esta instalación del artista británico Luke Jerram, conocido por sus intervenciones de gran formato que lleva a distintos espacios, como cuando montó una orquesta aérea sobre globos aerosáticos.

Y una de sus más exitosas creaciones es el Museo de Luna, que ahora llega a Chile luego de montarse en más de 100 lugares, en países como Reino Unido, Italia, España, Asutría, Islandia, China y Japón, entre otros.

La Luna en 3D y a escala real

Museo-de-la-luna-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo de la Luna

Ahí, la que se roba la atención es una réplica exacta en 3D de la Luna, de siete metros de diámetro y a una escala de 1:500.000, lo que implica que cada centímetro de ésta representa unos 5 km reales del satélite natural.

De hecho, se creó a partir de fotografías precisas de la Luna tomadas por el Centro de Ciencias de Astrogeología de la NASA y por eso ofrece una observación detallada de su superficie, cráteres, montañas y valles.

Así, presenta una fusión de imágenes y luces, a la que se suma el sonido, con una musicalización diseñadaespecialmente para la muestra a cargo del compositor Dan Jones, ganador del premio BAFTA.

Una impresionante instalación que en el Hotel Sheraton podrás ver desde las 7 PM, donde la Luna estará encendida y elevada sobre los tres metros de altura y como parte un espectáculo que también incluye música en vivo.

Eso, porque junto con el Museo de la Luna se presentará también Sebastián Anzaldo, artista tributo a Frank Sinatra y quien está detrás de espectáculos como el Legends in Concert, de Las Vegas.

Bajo la luz de la Luna de Luke Jerram, cantará clásicos de Sinatra, como el infaltable Fly me to the moon.

Las entradas para el Museo de la Luna se venden a través de Puntoticket e incluyen también degustación de vinos y un cóctel.