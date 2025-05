El Método Kominsky: Vuelve la premiada serie que trajo de vuelta a Michael Douglas

El Método Kominsky estrenó su primera temporada en Noviembre de 2018, y pasó casi inadvertida en Netflix, debido en parte a que justo en la misma fecha se estrenó Narcos: México, la serie que cuenta los inicios de la organización de narcotráfico más grande del mundo.

Como dato, Narcos: México no ganó premios, en cambio El método Kominsky obtuvo el Globo de Oro a Mejor Comedia y Michael Douglas el de Mejor Actor.

¿No la has visto? Ya se estrenó su segunda temporada y está tan buena como la primera.

De partida, porque está escrita y producida por Chuck Lorre, el mismo co creador de las exitosas sitcomThe Big Bang Theory, Two and a Half Men y Mom.

Humor no falta y el elenco es de lujo. A Michael Douglas, el ganador del Oscar a Mejor Actor Principal por Wall Street en 1987, que vuelve a la pantalla después de darle la pelea a un cáncer de garganta, se suma Alan Arkin, el mismo que ganó el Oscar como mejor actor de reparto por LittleMiss Sunshine.

El Método Kominsky: Más que una comedia

El-Método-Kominsky-listo-.jpg la-tercera

Foto: El método Komisnky

La historia es en apariencia simple. La segunda temporada de El método Kominsky sigue mostrando la relación de Sandy Kominsky (Douglas), un profesor de teatro y veterano actor, y Norman (Alan Arkin), su mejor amigo y representante.

Son ocho capítulos de no más de 30 minutos de duración en los que, si bien no falta el humor, la ironía y diálogos que hacen recordar a Charlie Sheen en Two and a Half Men, se construye un relato mucho más humano, profundo y franco.

La hilaridad no interrumpe el drama para abordar temas como el miedo, la vejez, la enfermedad y la muerte, desde una cotidianidad que logra un guión mucho más intenso que cualquiera que Chuck Lorre haya escrito antes.

Camaradería pura entre estos dos entrañables compañeros, que permite llevar penas y molestias de forma más llevadera y conectar con el espectador, sin importar la edad que éste tenga.

Ver la serie acá.