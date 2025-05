El Taller, la heladería que sacó los sabores más chilenos para este "18"

Sabores de Chile. Así bautizó su nueva línea de helados El Taller, local que hace un par de meses fue reconocida como la tercera mejor heladería de Latinoamérica, según el concurso The World's 50 Best Ice Cream Parlors que hace todos los años la prestigiosa web The Daily Meal.

Son sabores que este local de Av. Providencia al llegar a Antonio Varas estrenó especialmente ahora que empieza la temporada dieciochera. Todos ellos nos remiten a lo más criollo, a esos gustos y aromas que los chilenos conocen desde la infancia.

Así es como están debutando helados bien originales, como el de Negrita, el de peras al vino tinto, el de chicha de manzana, el de chirimoya alegre y el de maní confitado, entre otros ($ 2.300 el simple, $ 2.900 el barquillo doble).

Si te gustan los sabores más refrescantes, pide el de chicha de manzana, nada de dulce y con la acidez justa. Ojo, que para hacerlo, en este lugar utilizan chicha que se compra en Las Pipas de Einstein, la chichería más prestigiosa de Santiago.

El-Taller-2.jpg la-tercera

Fotos: Diego Sandoval/El Taller

Los más dulceros tienen que probar el de Negrita, que tiene un sabor idéntico al de la famosa golosina. Arriba lleva trocitos de esa galleta, lo que de da una crocancia extra.

El helado de peras al vino tinto es todo un caso, porque remite directamente a la infancia. Es como viajar a esos plácidos almuerzos de domingo cuando se probaba ese postre hecho por las mamás o las abuelas.

Otro hit de esta temporada es el de maní confitado (foto principal), muy cremoso y de sabor suave, nada empalagoso, con trocitos de maní arriba para aportarle una consistencia más compleja.