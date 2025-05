Estas son las 10 series de Netflix más vistas por los chilenos

Para los que se preguntan cuáles son las series de Netflix más vistas por los chilenos, la plataforma de streaming acaba de publicar un listado con 10 de ellas.

En esta selección tomó sólo los títulos internacionales, es decir, aquellos que no son de Chile ni de Estados Unidos. Para elegirlas, Netflix consideró el número de espectadores basado en los suscriptores que vieron al menos 70% de un episodio.

Este es el listado:

Sex-Education-OK.jpg la-tercera

Es la historia de un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, el chico es un reticente experto en el tema, que intenta ayudar a sus amigos en ese a veces embarazoso tópico.

2. The Rain (Dinamarca):

El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes y, juntos, se embarcan en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida.

En 1984, un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica y, en el proceso, comienza a cuestionarse la realidad. El autor del libro no tuvo un final feliz. Él tiene que elegir su propia aventura.

Arenas-movedizas-OK.jpg la-tercera

Hanna Ardéhn en Arenas Movedizas | Netflix

Una estudiante ejemplar es la principal sospechosa de una matanza escolar. Poco a poco, la oscuridad empieza a resquebrajar la fachada encandilante de un mundo perfecto.

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.

6. The Protector (Turquía):

The_Protector_07.jpg Yigit Eken/Netflix

The Protector | Netflix

La serie narra las épicas aventuras de Hakan, un joven zapatero que, tras descubrir su conexión a una antigua orden secreta, debe dejar su mundo moderno atrás para convertirse en el protector de Estambul.

Una saga familiar con un giro sobrenatural se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Esta historia, narrada en 10 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, pero en 1986.

The-End-of-the-F-OK.jpg Courtesy of Netflix

The End of the F***ing World | Netflix

Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por la carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica del mismo nombre.

Guardaespaldas-1.jpg la-tercera

Richard Madden en Guardaespaldas | Netflix

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.

10. The Innocents (Reino Unido):

Los adolescentes Harry y June se sienten asfixiados en sus hogares y deciden escapar juntos, pero no tardan en descubrir algo que sacude sus planes: ella tiene la habilidad de cambiar de forma. Ese poder nuevo y extraño parece incontrolable, hasta que un profesor enigmático revela que June no está sola y hay otros como ella.

Además, promete curarla y reunirla con su madre, que la dejó tres años atrás. Sin embargo, a medida que la aventura se vuelve más y más peligrosa, los enamorados deben someter su pasión a la prueba más dura: o bien mantener su sueño inocente y romántico, o bien aceptar que ya no son los mismos y arriesgarlo todo.