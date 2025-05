Estas son las cantantes más escuchadas del 2018 en Spotify

Ariana ok

Si eres usuaria o usuario de Spotify, la plataforma de música vía streaming, esta noticia te interesará, sobre todo si andabas buscando material para armar una nueva lista o si querías seleccionar sólo voces femeninas.

Porque junto con anunciar al artista más descargado de 2018 -que fue el rapero, compositor y productor discográfico canadiense, Drake, con 8,2 billones de reproducciones- dio a conocer a las mujer más solicitadas en esta plataforma durante este año.

Y quien encabezó la lista fue Ariana Grande, y su último éxito Thank u, next, consiguió más de 220 million de streams.

Entre las que le siguieron están Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift y Camila Cabello, de las que puedes escuchar acá las canciones que las lanzaron a la fama.

1.Ariana Grande

Foto: @billboard

Nacida en Florida, EE.UU., esta joven de 25 años se hizo conocida por sus canciones ultrabailables, en clave pop y R&B contemporáneo, con características de hip hop.

Empezó su carrera muy joven, a los 15 años en un musical de Broadway (Trece) y luego saltó al canal Nickelodeon, como actriz de algunas series.

Pero su éxito vino con el single de su primer álbum publicado en 2013, The Way, porque la canción entró en las listas de varias países y se posicionó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100.

Desde entonces su éxito no paró, sobre todo en el Reino Unido.

Su último sencillo fue lanzado en 2018, No Tears Left to Cry, inspirado en el ataque del Arena de Manchester, donde ella iba a cantar el día del ataque terrorista que mató a varias de sus fans.



2. Dua Lipa

Foto: Instagram @dualipa

Hija de inmigrantes albanokosovares, esta cantante, compositora y modelo británica despegó en 2016 su carrera musical.

Había partido a los 14 años -cuando comenzó a hacer cover de artistas de YouTube- y en 2015 lanzó su carrera a nivel internacional con el single Be the One, con el que ingresó a las primeras 20 posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia.

De estilo synthpop, R&B, y dream pop, tiene una voz privilegiada y carisma.

3. Cardi B

Foto: Instagram @iamcardib

Conocida por haber surgido del Bronx neoyorkino como rapera, compositora y actriz, fue durante un breve período de su vida una striper y luego participar en algunos realities, se lanzó al canto.

Su fama empezó en 2017, cuando debutó con su single Bodak Yellow, número 1 en el Billboard Hot 100, en EE.UU., canción por la que recibió cuatro platino de la RIAA por vender más de cuatro millones de unidades en EE.UU.

Su rap es ha sido catalogado como "agresivo".

5. Taylor Swift

https://www.instagram.com/p/BovLs1FnU4_/

Un poco más grandecita que las demás, esta popular cantante norteamericana empezó en 2006 su carrera como cantante de música country.

Elogiada por componer sola, en 2008 recibió una nominación como la mejor artista nueva en los Premios Grammy.

Su quinto álbum, 1989, lo lanzó en 2014 y estuvo más centrado en el pop con canciones como la famosa Shake It Off, que ocupó el número 1 en el Billboard Hot 100 y que la llevó a ser conocida hasta en el último rincón de la Tierra.

Sus canciones hablan más bien de experiencias personales, las que narra en ritmo muy pop.

¿Quieres saber cuáles son los 10 temas más reproducidos de Swift?

6. Camila Cabello

Foto: Instagram @camila_cabello

Esta cantante cubana de pop y R&Bestá influenciada por la música latina, incorporando en sus canciones estilos como el reggaeton, hip hop y dancehall, sobre todo en su primer álbum.

Su último álbum es Camila, que debutó en el número 1 en Canadá y en el Billboard 200 en Estados Unidos.

Acá sus 10 temas más descargados en la plataforma de streaming. Seguro que Havana la habrás escuchado más de alguna vez.