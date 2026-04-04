Primer año de programa ecológico en Las Condes cierra con más de 2 mil toneladas de residuos reciclados

Se evitó la emisión de 367 toneladas de dióxido de carbono (C02) mediante el Programa de Recolección Domiciliaria de Residuos Orgánicos de la comuna de Las Condes que, luego de un año operando, superó las 2 mil toneladas de residuos orgánicos reciclados.

Así lo indicó el primer balance de la iniciativa, que fue celebrado con la entrega de compost a los vecinos, encabezada por la alcaldesa Catalina San Martín.

“Este programa está cambiando la forma en que gestionamos nuestros desechos. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que también demuestra que es posible avanzar hacia una cultura de reciclaje con la participación activa de nuestros vecinos ”, destacó la jefa comunal.

Y es que la recolección mensual de residuos creció, desde 44 mil kilos en el primer mes del programa hasta 220 mil kilos al cabo de un año. 22 mil hogares de la comuna participan en la iniciativa, lo que se traduce en 66 mil vecinos que transforman sus residuos orgánicos en compost.

El programa funciona con tinetas que se entregan en los domicilios, en las que se depositan los residuos orgánicos. Estas son semanalmente retiradas por la empresa Local Compost, aliada de la iniciativa, para luego ser procesados en una planta de compostaje industrial.