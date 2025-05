Festeja el Día de la Hamburguesa en tu casa con estos delivery desde $1.500

The Company 2 listo

Holy Moly

Holy Moly la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Holy Moly significa algo así como “¡Santo Cielo!” y es la exclamación que de seguro te saldrá cuando pruebes estas hamburguesas de estilo gringo, de carne delgada pero bien sabrosa y pan esponjoso.

Mejor si la pides por Uber Eats, aplicación que por el Día de la Hamburgesa está celebrando su Burger Fest, una promoción que incluye a Holy Moly, con descuentos dehasta 25%.

Prueba la Bacon Cheeseburger Regular ($ 4.867), una hamburguesa de 110 gramos con tocino crujiente, queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillo, mayo, ketchup, mostaza y un pan suave y ligeramente tostado.

O la Bacon BBQ Large ($ 7.490), que viene con dos hamburguesas tocino crujiente, queso americano, pepinillos, mayo y salsa BBQ.

Otra deliciosa es la "Cheese Jalapeño Large" ($ 7.790), con dos hamburguesas, mayonesa, lechuga, tomate, cebolla morada, jalapeño y queso fundido.

Pedro, Juan y Diego

Pedro-Juan-y-Diego-hamburguesa-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pedro, Juan y Diego

Pedro, Juan y Diego es la cadena de comida rápida que este año se sumó al Día de la Hamburguesa con promociones para este jueves.

Aquí podrás pedir la Hamburguesa Italiana, con palta, tomate, mayonesa por $ 1.500, valor que incluye una lata de bebida si lo pides a través de Pedidos Ya

Y si ya estás encargando a este lugar, puedes acompañarlo con papas fritas ($ 1.190) o del “papapleto” ($ 2.500), que combina empanadas de queso con aros de cebolla y papas fritas.

La Fuente Reina

Fuente-reina-hamburguesa-entrada.png la-tercera

Foto: Fuente Reina

La Fuente Reina es conocida por sus mega sándwiches de más de un kilo y es otro de los lugares que se suma con promoción para el Día de la Hamburguesa.

¿Cuál es? Que te llevas una porción de papas fritas gratis por cada hmaburguesa que pidas. Lo puedes hacer por por delivery, a través de PedidosYa

¿Qué probar? La Clásica ($5.490), de 250 gramos de carne, salsa burger, queso cheddar, tomate y lechuga, que viene en pan de papa pasado por la plancha para que quede crujiente.

O la "Rompe corazones" ($7.990), que viene con cebolla crispy, queso cheddar y salsa BBQ, además de tocino y el ingrediente secreto de la casa.

Canaima Burger

Canaima-Burger-General-listo-.jpg la-tercera

Foto: Canaima Burger

Canaima Burger es un nuevo local del centro de Santiago, donde encuentras una hamburguesas de 200 gramos, gruesas, sabrosas y sólo con un 4% de grasa, con sazón venezolana.

Prueba la "Ikabaru" ($ 6.990), que viene en un pan recién horneado, con una hamburguesa jugosa carne de vacuno artesanal, queso cheddar, cebolla caramelizada, salsa BBQ, lechuga, tomate. Más una porción de papas airfryer crocantes que en este caso no son fritas.

O la "Canaima" ($ 6.990) con queso llanero gratinado, tajada de plátano, salsa canaima, lechuga, tomate y pepinillos, más papitas.

Si buscas una opción vegana, la "Aponwao" ($ 6.990), con champiñones salteados, palta, salsa canaima, lechuga, tomate, pepinillos y su porción de papitas horneadas.

The Company Burger

The-Company-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Company Burger

The Company Burger abrió hace poco y la gracia es que son hamburguesas de carne 100% de wagyu, la raza de ganado de origen japonés, famosa por su sabor intenso y grasa infiltrada, marmoleada, lo que equivale a un golpe de sabor en boca.

Y ojo, que tiene delivery a través de su página web o de su Instagram@thecompanyburger, de martes a domingo, de 12.45 PM a 8 PM, pero sólo en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Además tiene promociones especialespor esta semana, como la Simple (dos por $ 9.300), que son hamburguesas de 100 gramos, con queso cheddar, tomate, lechuga, crispy de cebolla y la salsa de la casa que es ligeramente picante, en base a mayonesa y sriracha.

O la Doble (dos por $ 12.490), con doble hamburguesa, queso cheddar, tocino con un toque de miel de maple, para lograr un punto agridulce y la salsa de la casa.

Druds Burgers Co

hamburguesa-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Druds Burgers Co.

Si amas las hamburguesas, pero no confías en el delivery, es decir, no quieres arriesgarte a que tu hamburguesa llegue en malas condiciones, Druds Burgers Co puede ser tu solución.

Se trata de hamburguesas 100% artesanales, que llegan a tu casa congeladas, cosa de que no pierdan ni una pizca de sabor y textura.

Prueba la “Drudsbox Clásica” ($ 13.000), que es un pack con cuatro hamburguesas de carne, más cuatro panes brioche, queso cheddar, pepinillos y la salsa big Druds (con 20% de descuento este 28 de mayo)

¿Veggie? Está el pack “Drudsbox Veggie” ($ 13.000), que vienen con cuatro hamburguesas echa en base betarraga, legumbres, cebolla caramelizada y champiñones, hechas sin soya ni gluten y con un toque ahumado, más cuatro panes brioche levemente dulce, ocho rebanadas de queso cheddar, pepinillos y salsa de la casa.

Se piden a través de su Instagram @druds.cl o del Whatsapp +569 94495609, con 48 horas de anticipación.

Venice Party Box

Venice-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Venice Party Box

Venice Party Box es otra alternativa de packs de hamburguesas que llegan congeladas cosas de hacerlas en casa.

Se trata de la versión delivery de Venice, el food truck que probablemente conoces por sus hamburguesas, hot dogs y papas fritas bien gringas, incluso con opciones para vegetarianos, veganos y celíacos

Y que puedes revisar y pedir en el sitio web venicepartybox.com o de Pedidos Ya Prueba el “Classic Kit” ($ 14.990), que trae cuatro hamburguesas de 150 gramos, más cuatro panes de papa, cuatro láminas de queso americano laminado y 200 salsa de la casa Venice, que es en base a Not Mayo, la mayonesa que tiene el sabor y la textura de una tradicional, pero hecha 100% en base a plantas.