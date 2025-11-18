Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

Del 20 al 23 de noviembre se realizará la tercera edición del Festival Nube, un evento único que reunirá a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a jugar, crear e imaginar juntos en el Parque Padre Hurtado.

El encuentro gratuito promueve el bienestar personal y social, uniendo arte, juego y creatividad en una experiencia abierta a todas las edades.

Arte, juego y creatividad en un solo lugar. El evento es organizado por Nube Lab, con el apoyo de Seguros SURA como uno de sus principales auspiciadores.

Durante cuatro días, el parque se transformará en un gran espacio de encuentro con siete esculturas diseñadas para jugar con y en ellas, invitando a pasar de la contemplación a la participación activa.

Además, el público podrá disfrutar de talleres artísticos, charlas, música en vivo y otras experiencias con invitados especiales, gastronomía local y espacios de descanso y ocio.

“En Nube creemos que cuando una persona se detiene a imaginar, cuando se entrega a una experiencia estética, algo profundo se transforma: florece el bienestar y la cohesión social. Por eso, invitamos a todas las personas a disfrutar de esta gran fiesta”, señaló Paula de Solminihac, directora ejecutiva de Nube Lab.

Nutrida cartelera

En la nutrida cartelera habrá eventos como el taller de compostaje de Casa Planeta, las visitas pedagógicas de Nube Lab, el Gran Bachillerato de agilidad verbal, el cuentacuentos de Fundación La CasaCuento, el bingo comunitario, y los conciertos íntimos de Y Vicente, Valentina Maza y Diego Lorenzini, entre otras actividades para todas las edades.

Diego Lorenzini.

Entre sus hitos destaca la Tarde de Profes, organizada junto a Elige Educar, una jornada especial para docentes de todas las disciplinas que busca reconectar con la imaginación y explorar nuevas formas sensibles y participativas de enseñar a través del arte.

“El arte tiene la capacidad única de hacernos ver el mundo con otros ojos. Este año llevamos el taller Nube a nuestras oficinas, donde nuestros colaboradores participaron diseñando parte del festival. Así, las esculturas-juego son el resultado de una creación compartida”, expresó Eliana Restrepo, vicepresidenta de Talento Humano, Seguros SURA.

A ello, Rafael Ortiz Correa, gerente de la Junta de Alcaldes, complementó:

“Para la Junta de Alcaldes es un orgullo albergar a Nube Lab y su Festival en el Parque Padre Hurtado, un espacio donde arte, juego y naturaleza se unen para inspirar creatividad y generar espacios de encuentro”

El festival pone en valor el arte como experiencia pública, colectiva y transformadora, promoviendo el bienestar y la cohesión social a través de la creatividad. Con dos ediciones anteriores que reunieron a más de 1.700 personas, este año espera convocar a más de 3.000 asistentes.