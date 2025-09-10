SUSCRÍBETE
Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Para unir esa ética alimenticia con un buen panorama que incluya música, bebestibles y otras diversiones, acá hay algunos de los mejores eventos dieciocheros sin alimentos de origen animal.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Foto: Veganuary

No es un misterio que cada septiembre las ventas y el consumo de carne se disparan en Chile. El rito del asado como imperativo celebratorio se mantiene más que vigente, con el protagonismo de lomos, malayas, longanizas y trutros en la parrilla. Y si no se hacen en casa, se disfrutan en fondas y ramas. ¿Pero qué pasa con quienes no comen alimentos de origen animal? ¿Hay refugio para veganos y vegetarianos durante Fiestas Patrias?

Aproximadamente, un nueve o diez por ciento de la población chilena no come carne. Y otro diez se identifica como “flexitariano”, una manera sofisticada de decir que comen carne, pero poca. Eso significa que no poca gente evitará los choripanes, costillares y prietas, y preferirá parrilladas de vegetales o sucedáneos sin animales de por medio.

Foto: Hari Nandakumar.

Para unir esa ética alimenticia con un buen panorama que incluya música, bebestibles y otras diversiones, cada vez hay más fondas veganas, espacios para celebrar el Dieciocho sin que se haya sacrificado a ningún ser sintiente. Veganuary, una organización internacional que promueve la dieta sin animales, identificó 34 de ellas en las principales ciudades de Chile.

La lista completa está acá, pero nosotros seleccionamos las más grandes

Fiestas Patrias 2025: fondas veganas en Chile

Antofagasta

Hari Dham Modo Septiembre

  • Dirección: Homero Ávila 1095, Antofagasta
  • Horarios: Desde las 11:00 hasta las 21:00 hrs.
  • Días: De 16 al 21 de septiembre

Coquimbo

La UFO Fonda

  • Dirección: Wenceslao Vergara 990, Coquimbo
  • Días: De 16 al 20 de septiembre
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
  • Precios: Entrada liberada

Viña del Mar

La Vegan Fonda

  • Dirección: Horarios: 1 Norte 191C, Viña del Mar
  • Días: 16 al 19 de septiembre
  • Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
  • Precios: Entrada liberada

Limache

Fonda Clafira

  • Dirección: Pasaje Torres del Maqui, Limache
  • Días: 19 y 20 de septiembre
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 18:00 hrs.
  • Precios: $5.000; menores de 5 años, gratis

Santiago

Fonda Vegan Tasty

  • Dirección: Ricardo Cumming 56 – B, Santiago
  • Días: 17 al 21 de septiembre
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 21:00 hrs.
  • Precios: Entrada liberada

Festival Santiago Vegan

  • Dirección: Centro Cultural Perrera Arte, Parque de los Reyes, Santiago
  • Días: 18 y 19 de septiembre
  • Horarios: desde las 12:00 hasta las 19:30 hrs.
  • Precios: $3.000

Providencia

La Gran Fonda Katako Vegan

  • Dirección: Seminario 130, Providencia
  • Días: 17 al 20 de septiembre
  • Horarios: miércoles, desde las 13:00 hasta las 00:00 hrs; jueves, viernes y sábado, hasta las 02:00
  • Entrada: $8.000 (incluye empanada o trago). Reservas al +56972066355 o un DM en Instagram

Ñuñoa

Antifonda Tierra Libre

  • Dirección: Miguel Claro 2220, Ñuñoa
  • Horarios: desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs.
  • Días: 16 y 17 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Rancagua

La Ramada Verdeveg

  • Dirección: Plaza Rancagua Norte (Av. Grecia 604, Rancagua)
  • Días: 19 y 20 de septiembre
  • Horarios: Desde las 12:00 hasta las 21:00 hrs.
  • Precios: Entrada Liberada

Talca

Fonda Vegana

  • Dirección: Horarios: Casona de las Artes (2 Oriente 884, Talca)
  • Días: 20 de septiembre
  • Desde las 13:00 hasta las 00:00 hrs.
  • Precios: Entrada Liberada

Concepción

Fondita del Biovío

  • Dirección: Tucapel 345, Mantra Rubera, Concepción
  • Días: 17 y 18 de septiembre
  • Horarios: Desde las 12:00 hasta las 22:00 hrs.
  • Precios: $3.500 por un día (+ cargo) / $6.000 ambos días (+ cargo). Incluye cover

Puerto Montt

La Terrivle Feria Vegana

  • Dirección: Arturo Prat 444, Puerto Montt
  • Días: 18 de septiembre
  • Horarios: Desde las 15:00 hasta las 22:00 hrs.
  • Precios: Entrada Liberada
Más sobre:Fiestas PatriasVeganoVeganismoVeganDieciochoFondasSeptiembreAsado

