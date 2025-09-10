Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Para unir esa ética alimenticia con un buen panorama que incluya música, bebestibles y otras diversiones, acá hay algunos de los mejores eventos dieciocheros sin alimentos de origen animal.
No es un misterio que cada septiembre las ventas y el consumo de carne se disparan en Chile. El rito del asado como imperativo celebratorio se mantiene más que vigente, con el protagonismo de lomos, malayas, longanizas y trutros en la parrilla. Y si no se hacen en casa, se disfrutan en fondas y ramas. ¿Pero qué pasa con quienes no comen alimentos de origen animal? ¿Hay refugio para veganos y vegetarianos durante Fiestas Patrias?
Aproximadamente, un nueve o diez por ciento de la población chilena no come carne. Y otro diez se identifica como “flexitariano”, una manera sofisticada de decir que comen carne, pero poca. Eso significa que no poca gente evitará los choripanes, costillares y prietas, y preferirá parrilladas de vegetales o sucedáneos sin animales de por medio.
Para unir esa ética alimenticia con un buen panorama que incluya música, bebestibles y otras diversiones, cada vez hay más fondas veganas, espacios para celebrar el Dieciocho sin que se haya sacrificado a ningún ser sintiente. Veganuary, una organización internacional que promueve la dieta sin animales, identificó 34 de ellas en las principales ciudades de Chile.
Fiestas Patrias 2025: fondas veganas en Chile
Antofagasta
- Dirección: Homero Ávila 1095, Antofagasta
- Horarios: Desde las 11:00 hasta las 21:00 hrs.
- Días: De 16 al 21 de septiembre
Coquimbo
La UFO Fonda
- Dirección: Wenceslao Vergara 990, Coquimbo
- Días: De 16 al 20 de septiembre
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
- Precios: Entrada liberada
Viña del Mar
La Vegan Fonda
- Dirección: Horarios: 1 Norte 191C, Viña del Mar
- Días: 16 al 19 de septiembre
- Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
- Precios: Entrada liberada
Limache
- Dirección: Pasaje Torres del Maqui, Limache
- Días: 19 y 20 de septiembre
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 18:00 hrs.
- Precios: $5.000; menores de 5 años, gratis
Santiago
Fonda Vegan Tasty
- Dirección: Ricardo Cumming 56 – B, Santiago
- Días: 17 al 21 de septiembre
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 21:00 hrs.
- Precios: Entrada liberada
Festival Santiago Vegan
- Dirección: Centro Cultural Perrera Arte, Parque de los Reyes, Santiago
- Días: 18 y 19 de septiembre
- Horarios: desde las 12:00 hasta las 19:30 hrs.
- Precios: $3.000
Providencia
La Gran Fonda Katako Vegan
- Dirección: Seminario 130, Providencia
- Días: 17 al 20 de septiembre
- Horarios: miércoles, desde las 13:00 hasta las 00:00 hrs; jueves, viernes y sábado, hasta las 02:00
- Entrada: $8.000 (incluye empanada o trago). Reservas al +56972066355 o un DM en Instagram
Ñuñoa
Antifonda Tierra Libre
- Dirección: Miguel Claro 2220, Ñuñoa
- Horarios: desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs.
- Días: 16 y 17 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Rancagua
La Ramada Verdeveg
- Dirección: Plaza Rancagua Norte (Av. Grecia 604, Rancagua)
- Días: 19 y 20 de septiembre
- Horarios: Desde las 12:00 hasta las 21:00 hrs.
- Precios: Entrada Liberada
Talca
Fonda Vegana
- Dirección: Horarios: Casona de las Artes (2 Oriente 884, Talca)
- Días: 20 de septiembre
- Desde las 13:00 hasta las 00:00 hrs.
- Precios: Entrada Liberada
Concepción
Fondita del Biovío
- Dirección: Tucapel 345, Mantra Rubera, Concepción
- Días: 17 y 18 de septiembre
- Horarios: Desde las 12:00 hasta las 22:00 hrs.
- Precios: $3.500 por un día (+ cargo) / $6.000 ambos días (+ cargo). Incluye cover
Puerto Montt
La Terrivle Feria Vegana
- Dirección: Arturo Prat 444, Puerto Montt
- Días: 18 de septiembre
- Horarios: Desde las 15:00 hasta las 22:00 hrs.
- Precios: Entrada Liberada
