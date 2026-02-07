Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

ExpoArte Santo Domingo

Dirección: Colegio Helen Lee Lassen (Av. El Golf, al lado de parroquia)

Horario: Sábado y domingo, 11:00 a 21:00

Entrada: Gratuita

Con obras de siete premios nacionales, -como Roser Bru o Alejandro “Mono” González- entre otros, la exposición costera es descrita como “un viaje sensorial frente al océano”. Entre la abstracción de Gustavo Poblete y el pop art surrealista de Germán Arestizábal, ExpoArte cuenta con una importante selección de obras, a lo que se suman los aportes del país invitado: España.

Jazz al atardecer en Vitacura

Dirección: Lo Matta Cultural (Av. Kennedy 9350)

Horario: 11, 18 y 25 de febrero, 19:30

Entrada: Gratuita

Tres tardes de verano en Vitacura serán musicalizadas por destacados artistas de la escena nacional de jazz. El miércoles 11 se presentará Banjology, una agrupación que reúne tres tipos de banjos distintos, y Giovanni Cultrera Cuarteto. Al atardecer del miércoles 18 será el turno de Carla Vargas Cuarteto, con su jazz vocal, y de Alhué Jazz Band. El miércoles 25, Sebastián Jordán Quinteto y Santiago Stompers Jazz Band cerrarán el ciclo.

Chayanne: bailemos otra vez

Dirección: Estadio Ester Roa, Concepción.

Horario: Sábado, 21:00

Entrada: Ticketmaster

El cantante puertorriqueño regresa al país en el marco del mismo tour que lo llevó a agotar ocho fechas en agosto y septiembre de 2025 en el Movistar Arena. Esta vez, Concepción inaugura el trío de presentaciones del compositor de Dejaría todo, mientras se prepara para recibir su show el Estadio Sausalito en Viña del Mar y el Estadio Nacional de Santiago.

Día de la piscola: Kross Bar y MalPaso

Dirección: Sucursales de Kross Bar (excepto aeropuerto de Antofagasta)

Horario: Sábado y Domingo

Entrada: Gratuita

Para la celebración anual del combinado, este fin de semana las sucursales de Kross Bar contarán con una promoción 2x1 de MalPaso, la pisquera originaria del Valle del Limarí. Esta opción estará disponible en todas las sucursales a lo largo del país -exceptuando la del aeropuerto de Antofagasta- con una activación especial en Factoría Italia, donde el sábado partir de las 19:00 habrá un DJ y otras sorpresas.

Fiesta costumbrista de Ocoa

feria-costumbrista-14-ok.jpg la-tercera

Dirección: Medialuna de Rabuco (Hijuelas, Valparaíso)

Horario: Sábado, 12:00 a 21:30

Entrada: Gratuita

El Valle de Ocoa celebra las tradiciones y actividades típicas del país con una nueva feria costumbrista, que contará con artesanías, juegos criollos, comida casera y cerveza artesanal. En cuanto a la música, Los Paltones de la Cueca y Compañía Tropikal estarán encargados de ambientar el festival.

Los Auténticos Decadentes

Dirección: Movistar Arena (Av. Beaucheff 1204)

Horario: Sábado, 21:00

Entrada: Puntoticket

En conmemoración de los 30 años de Mi vida loca, la banda de Gustavo “Cucho” Parisi regresa a Chile luego de presentarse en Uruguay, Argentina, Perú, Paraguay y México, en el marco de una gira que comenzó a mediados de 2025 en Montevideo. La agrupación interpretará su cuarto disco de estudio, que contiene éxitos como La Guitarra, Corazón y El Murguero.

Perreolandia: reggaetón del 2000

Dirección: Club Hípico (Av. Blanco Encalada 2540)

Horario: Sábado, 14:00 a 00:00

Entrada: Passline

Con artistas como Jowell & Randy, Wisin, Lennox y Baby Rasta & Gringo, el reggaetón clásico vuelve a Santiago para mover el Club Hípico con una selección de éxitos de los 2000. El evento vuelve a la capital solo meses después de su versión de invierno, realizada en octubre de 2025 en Espacio Riesco.

Feria de artes y oficios en Rengo

Dirección: Av. Bisquertt (entre Colo Colo y Daniel M.)

Horario: Sábado, 14:00 a 00:00

Entrada: Gratuita

Con bandas tributo a The Beatles, Los Tres y Pink Floyd, la Agrupación Barrio Bisquertt y el Colectivo Pinche Feria ofrecen una jornada de artesanía, comida y música en vivo. Con manualidades, talleres infantiles y cuentacuentos, el evento promete once horas de entretenimiento para todo público. Esta primera versión de la feria fue financiada por el Gobierno Regional de O’Higgins.

Click Feria: arte, ilustración y diseño

Dirección: Fundación Veta (Santo Domingo 1060)

Horario: Sábado y domingo, 11:00 a 19:00

Entrada: Gratuita

50 artistas nacionales relacionados a las artes gráficas conforman los invitados a la tercera edición de Click Feria en el centro de Santiago. Las primeras dos versiones del evento se realizaron en el GAM. En esta oportunidad, el evento se trasladó a la galería de la Fundación Veta, que está ubicada en la antigua residencia de Carlos Ibáñez del Campo, para albergar una mayor cantidad de ilustradores.

Devendra Banhart en Frutillar

Dirección: Teatro del Lago (Av. Philippi 1000)

Horario: Sábado, 20:00

Entrada: Puntoticket

Después de su paso por Lima, Perú, y antes de presentarse en Argentina, el músico y artista visual estadounidense realizará su show en las cercanías del lago Llanquihue. La propuesta indie del cantautor originario de Venezuela inició con Oh Me Oh My, su álbum debut en 2003. Y, recientemente, amplió su discografía con un LP titulado Flying Wig, que publicó en 2023.