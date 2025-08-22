Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Cuentacuentos chilote en Lo Contador

El pescador chilote

Este sábado, a pesar del frío, es el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. Aparte de los cientos de espacios emblemáticos que se abrirán gratuitamente, también se desarrollarán miles de actividades pensadas para la infancia. Como este cuentacuentos de El pescador chilote, un libro desplegable creado por un grupo de académicas y artistas, que incluye un muñeco de lana elaborado por una tejedora de Dalcahue.

Dirección

Campus Lo Contador PUC (El Comendador 1916, Providencia)

Horario

Sábado, 11:00

Entrada

Gratuita

185 artistas juntos en el GAM

Art Stgo 2025

El arte plástico contemporáneo, que durante el año se mantiene oculto del gran público en selectas galerías de Vitacura, consigue salir de su burbuja en ferias como Art Stgo: gratuita y en el centro de la ciudad, su principal virtud está en que las y los artistas —casi 200 en esta edición— se encuentran presentes junto a sus obras. Hay visitas guiadas, talleres, zona para niños y un espacio dedicado a esculturas.

Dirección

Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 20:00

Entrada

Gratuita

Tenemos que hablar del pan

Pan comido MUT

Chile, según unas misteriosas estadísticas, es el segundo país, después de Alemania, que más pan consume por persona en el mundo. ¿Tanto pan comen los alemanes? Porque para nosotros es la base de la civilización: al desayuno, al almuerzo, a la once, para el bajón o la colación: pan, pan y más pan. De todo eso se hablará (y se probará) en Pan Comido, un encuentro con charlas, talleres y muchos panaderos en el MUT.

Dirección

Mercado Urbano Tobalaba (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Gratuita

Richy Ahmed en el aniversario de La Feria

Richy Ahmed en La Feria

La Feria, icónico club de electrónica en Bellavista, celebra el enorme mérito, extraño en nuestra ciudad, de mantenerse abierto por 25 años. Hace unas semanas estuvo Fatboy Slim animando la fiesta y esta noche es el turno de otro DJ británico: Richy Ahmed, productor y creador del sello Four Thirty Two, habitué de las discos de Ibiza, estará con su house junto a la brasileña Kesia y el dúo alemán Tomi & Kesh.

Dirección

Centro Parque (Pdte Riesco 5330, Las Condes)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $40 mil en passline.com

Un thriller teatral en Zoco

El interrogatorio

El escenario es una sala de interrogatorios y la obra es un diálogo, en tiempo real, entre una joven detective (Fernanda Finsterbusch) y un conocido empresario (Julio Milostich), sospechoso de un asesinato. El interrogatorio, escrita por el británico Jamie Armitage, fue adaptada por Manuel Morgado, quien conserva las reflexiones sobre el poder y la verdad. Suscriptores de LA TERCERA tienen 30% de descuento.

Dirección

Centro Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea)

Horario

Domingo, 18:00

Entrada

Desde $11.500 en puntoticket.com

Cenar dentro de un iglú trasparente

Igloo Lounge de The Ritz-Carlton Santiago

Porque no es suficiente comer rico ni tampoco comer rico en un ambiente íntimo ni mucho menos comer rico en un ambiente íntimo con una vista imperial, el hotel Ritz-Carlton creó una cúpula transparente y calefaccionada en su azotea (Igloo Lounge, le llaman) donde hasta el 30 de septiembre ofrecerán cenas privadas, para entre 5 y 8 personas, que se cocinan ahí mismo junto a un maridaje premium.

Dirección

The Ritz-Carlton Santiago (El Alcalde 15, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 20 a 23:00

Entrada

$85 mil por persona (reserva con 24 horas de anticipación acá)

Roberto Matta en Viña del Mar

Roberto Matta en Viña del Mar

El 2025 no se cumple ningún aniversario especial relacionado con Roberto Matta —nació en 1911 y murió el 2002— pero algo pasa que su vida y obra están recobrando un nuevo interés. En Viña, por ejemplo, hay una exposición simultánea en la Quinta Vergara, el Palacio Rioja y el Artequín, misma ciudad en la que estarán Justo Pastor Mellado y Rafael Gumucio, que acaba de publicar un libro sobre el artista, conversando de su historia.

Dirección

Sala Viña (Arlegui 683, Viña del Mar)

Horario

Sábado, 12:00

Entrada

Gratuita

Una serie que sabe observar

How to with John Wilson.

Hoy vemos demasiado más de lo que podemos procesar, un tsunami de estímulos visuales que amenaza nuestra capacidad de mirar con atención lo que nos rodea. Por suerte John Wilson, creador de la serie documental How to (tres temporadas en HBO Max), no la ha perdido: cada capítulo comienza como un tutorial —“cómo dividir la cuenta”— que luego se convierte en una clase maestra de la observación humana.

Dirección

HBO Max (hbomax.com/cl/es)

Entrada

Desde $4.158 al mes

La cerveza IPA tiene festival

Santiago IPA Fest

La IPA es un tipo de cerveza que, como el piure o las películas de Tarkovski, funciona como frontera del gusto: su intensa complejidad, entre la amargura y la frutalidad, resulta un desafío para paladares incautos y, por eso mismo, también una bandera para bebedores sofisticados. En Franklin, este fin de semana, en el Santiago IPA Fest, se juntarán 17 cervecerías, con catas guiadas, música en vivo y muchos lúpulos.

Dirección

Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

$10.350 en eventrid.cl