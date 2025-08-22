Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Una selección de panoramas para el sábado y domingo del 23 y 24 de agosto: obras, conciertos, ferias, fiestas, paseos y mucho más.
Cuentacuentos chilote en Lo Contador
Este sábado, a pesar del frío, es el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. Aparte de los cientos de espacios emblemáticos que se abrirán gratuitamente, también se desarrollarán miles de actividades pensadas para la infancia. Como este cuentacuentos de El pescador chilote, un libro desplegable creado por un grupo de académicas y artistas, que incluye un muñeco de lana elaborado por una tejedora de Dalcahue.
Dirección
Campus Lo Contador PUC (El Comendador 1916, Providencia)
Horario
Sábado, 11:00
Entrada
Gratuita
185 artistas juntos en el GAM
El arte plástico contemporáneo, que durante el año se mantiene oculto del gran público en selectas galerías de Vitacura, consigue salir de su burbuja en ferias como Art Stgo: gratuita y en el centro de la ciudad, su principal virtud está en que las y los artistas —casi 200 en esta edición— se encuentran presentes junto a sus obras. Hay visitas guiadas, talleres, zona para niños y un espacio dedicado a esculturas.
Dirección
Centro GAM (Alameda 227, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 20:00
Entrada
Gratuita
Tenemos que hablar del pan
Chile, según unas misteriosas estadísticas, es el segundo país, después de Alemania, que más pan consume por persona en el mundo. ¿Tanto pan comen los alemanes? Porque para nosotros es la base de la civilización: al desayuno, al almuerzo, a la once, para el bajón o la colación: pan, pan y más pan. De todo eso se hablará (y se probará) en Pan Comido, un encuentro con charlas, talleres y muchos panaderos en el MUT.
Dirección
Mercado Urbano Tobalaba (Apoquindo 2730, Las Condes)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 20:00
Entrada
Gratuita
Richy Ahmed en el aniversario de La Feria
La Feria, icónico club de electrónica en Bellavista, celebra el enorme mérito, extraño en nuestra ciudad, de mantenerse abierto por 25 años. Hace unas semanas estuvo Fatboy Slim animando la fiesta y esta noche es el turno de otro DJ británico: Richy Ahmed, productor y creador del sello Four Thirty Two, habitué de las discos de Ibiza, estará con su house junto a la brasileña Kesia y el dúo alemán Tomi & Kesh.
Dirección
Centro Parque (Pdte Riesco 5330, Las Condes)
Horario
Sábado, 21:00
Entrada
Desde $40 mil en passline.com
Un thriller teatral en Zoco
El escenario es una sala de interrogatorios y la obra es un diálogo, en tiempo real, entre una joven detective (Fernanda Finsterbusch) y un conocido empresario (Julio Milostich), sospechoso de un asesinato. El interrogatorio, escrita por el británico Jamie Armitage, fue adaptada por Manuel Morgado, quien conserva las reflexiones sobre el poder y la verdad. Suscriptores de LA TERCERA tienen 30% de descuento.
Dirección
Centro Zoco (Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea)
Horario
Domingo, 18:00
Entrada
Desde $11.500 en puntoticket.com
Cenar dentro de un iglú trasparente
Porque no es suficiente comer rico ni tampoco comer rico en un ambiente íntimo ni mucho menos comer rico en un ambiente íntimo con una vista imperial, el hotel Ritz-Carlton creó una cúpula transparente y calefaccionada en su azotea (Igloo Lounge, le llaman) donde hasta el 30 de septiembre ofrecerán cenas privadas, para entre 5 y 8 personas, que se cocinan ahí mismo junto a un maridaje premium.
Dirección
The Ritz-Carlton Santiago (El Alcalde 15, Las Condes)
Horario
Sábado y domingo, de 20 a 23:00
Entrada
$85 mil por persona (reserva con 24 horas de anticipación acá)
Roberto Matta en Viña del Mar
El 2025 no se cumple ningún aniversario especial relacionado con Roberto Matta —nació en 1911 y murió el 2002— pero algo pasa que su vida y obra están recobrando un nuevo interés. En Viña, por ejemplo, hay una exposición simultánea en la Quinta Vergara, el Palacio Rioja y el Artequín, misma ciudad en la que estarán Justo Pastor Mellado y Rafael Gumucio, que acaba de publicar un libro sobre el artista, conversando de su historia.
Dirección
Sala Viña (Arlegui 683, Viña del Mar)
Horario
Sábado, 12:00
Entrada
Gratuita
Una serie que sabe observar
Hoy vemos demasiado más de lo que podemos procesar, un tsunami de estímulos visuales que amenaza nuestra capacidad de mirar con atención lo que nos rodea. Por suerte John Wilson, creador de la serie documental How to (tres temporadas en HBO Max), no la ha perdido: cada capítulo comienza como un tutorial —“cómo dividir la cuenta”— que luego se convierte en una clase maestra de la observación humana.
Dirección
HBO Max (hbomax.com/cl/es)
Entrada
Desde $4.158 al mes
La cerveza IPA tiene festival
La IPA es un tipo de cerveza que, como el piure o las películas de Tarkovski, funciona como frontera del gusto: su intensa complejidad, entre la amargura y la frutalidad, resulta un desafío para paladares incautos y, por eso mismo, también una bandera para bebedores sofisticados. En Franklin, este fin de semana, en el Santiago IPA Fest, se juntarán 17 cervecerías, con catas guiadas, música en vivo y muchos lúpulos.
Dirección
Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 20:00
Entrada
$10.350 en eventrid.cl
