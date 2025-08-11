SUSCRÍBETE
Culto

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

El interrogatorio, es la nueva producción del Centro para las Artes Zoco debuta el 21 de agosto en su sala de Lo Barnechea. Las entradas ya están disponibles en Punto Ticket.

Por 
Equipo de Culto

La tensión comienza a correr desde el primer segundo: Un interrogatorio sucede en exactamente 72 minutos, el mismo tiempo que tienen sus personajes para intentar esclarecer la muerte de una mujer y la desaparición de otra, Joanna, quien lleva 72 horas sin rastro.

Cada palabra, cada silencio y cada mirada pueden inclinar la balanza entre la verdad y la mentira. Esa es la gran particularidad de este thriller psicológico en tiempo real escrito por Jamie Armitage, uno de los dramaturgos británicos más destacados de la nueva escena internacional, que se estrenará el 21 de agosto en el Teatro Zoco.

“Ese factor del tiempo real lo condiciona todo: el ritmo del texto, el estilo de actuación y la urgencia interna de los personajes. No hay pausas innecesarias ni espacio para lo superfluo; es como un juego mental muy despierto, donde la tensión va creciendo con cada respuesta y cada silencio”, comenta el director Manuel Morgado sobre el montaje que estará en cartelera hasta el 5 de octubre.

La acción transcurre íntegramente en el claustrofóbico espacio de una sala de interrogatorios y se apoya en la solvencia de un trío actoral de primer nivel. Julio Milostich encarna a un carismático empresario detenido bajo sospecha; Fernanda Finsterbusch interpreta a la joven detective Ruth Palmer, decidida a seguir su intuición pese a la ausencia de pruebas concluyentes; mientras que Jaime Omeñaca asume el rol de John, un policía veterano que, desde el otro lado del vidrio, observa y manipula el curso de la conversación con calculada frialdad.

Estrenada en el Hampstead Theatre Downstairs de Londres en enero de 2025, tras una exitosa temporada con entradas agotadas en el Festival de Edimburgo 2023, la ópera prima de Jamie Armitage se inspira en una entrevista real entre un detective de Ontario y el coronel Russell Williams, un alto oficial canadiense acusado de múltiples crímenes.

“Vi horas de grabaciones de esos interrogatorios, fascinado por la asombrosa transformación de un comandante de la fuerza aérea, altamente respetado, en un asesino serial”, ha contado el autor sobre el origen de la obra. A partir de ese material, el dramaturgo creó un thriller psicológico que explora el poder, la manipulación y la fragilidad de la verdad.

La crítica británica recibió la obra con entusiasmo. The Guardian la describió como “una obra psicológica escalofriante que mantiene al público al borde del asiento”; The Stage destacó “actuaciones sutiles y precisas que convierten un interrogatorio policial en un espectáculo tenso y absorbente”; mientras que el sitio especializado A Young(ish) Perspective la calificó como “70 minutos de thriller policial interpretado con maestría por un trío que examina la fachada culpable del hombre común”.

Para Morgado, la obra no solo explora el suspenso del interrogatorio, sino también “los prejuicios sociales que todos tenemos sobre quién es o no capaz de cometer un crimen”. Ese trasfondo, explica, aporta una capa de complejidad al relato: “El texto pone a prueba nuestros juicios sobre la clase, el poder y la apariencia. En algún momento él la acusa de actuar movida por prejuicios, y eso descoloca al público. Nada es blanco o negro en esta historia”.

Las claves de su primera versión en Chile

La puesta en escena apuesta por la sobriedad y el realismo. Manuel Morgado diseñó la escenografía como una sala universal de interrogatorios: limpia, funcional, con una gran puerta de fondo y un vidrio espejado que sugiere la presencia de policías observando desde el otro lado.

“A diferencia de la versión original, decidimos prescindir de las cámaras que registraban el interrogatorio. Quería que las actuaciones y las miradas transmitieran esa tensión, sin apoyos externos”, señala el también director de montajes como Rita y Retrato de una mujer que un día miró a la luna y le pareció que era falsa, reconocidos por acento en el cuidado diseño escenográfico.

La tensión dramática se refuerza con la iluminación de Cristóbal Manríquez y el diseño sonoro de Gonzalo Hurtado, que acompañan la progresión del interrogatorio y los breves momentos en que los personajes salen de la grabación oficial para revelar sus motivaciones íntimas. “Para mí, la clave fue entender cómo funciona el thriller psicológico: ese juego entre la aceleración y la pausa de los sucesos es lo que mantiene al espectador enganchado todo el tiempo”, explica Morgado.

Un interrogatorio es, en palabras del director, “una obra concreta, lúcida, que funciona como un engranaje perfecto. Como director, me gusta asumir proyectos que no son originalmente míos; es un desafío y un aprendizaje constante. Aquí el gran mérito está en la precisión del texto y en cómo, incluso en un espacio tan reducido, el drama puede alcanzar dimensiones monumentales”, concluye.

Coordenadas

Temporada: Del 21 de agosto al 5 de octubreDónde: Teatro Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea)

Funciones: Jueves a sábado, 19:30 horas / Domingo, 18:00 horas

Entradas disponibles en Punto Ticket y en la boletería del teatro el mismo día de la función.

