Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de mayo

Venta musical en Santa Isabel

discos.jpg la-tercera

Venta de vinilos en Plan Sofá.

El precio de los vinilos ha perdido toda proporción y sensatez. Lo que empezó como revival se volvió una sana moda, hasta que la industria lo convirtió derechamente en usura. Por suerte existen ferias como esta, que se organiza en Plan Sofá, donde se exhibirán discos, cedés y casetes a valores razonables, además de charlas sobre el momento de la música nacional y presentaciones acústicas.

Dirección

Plan Sofá(Santa Isabel 0151, Providencia)

Horario

Sábado, de 12 PM a 8 PM

Entrada

Gratuita

El MUT tiene su fiesta de la cerveza

MUT-cervezas-1-ok.jpg la-tercera

Tobalaba Beer Fest.

No solo tiene el más interesante patio de comidas de Santiago, sino que el MUT se perfila además como un novedoso centro de eventos culinarios. Ahora reciben al Tobalaba Beer Fest, un festival de veinte premiadas cervecerías artesanales —como Jester, Hasta Pronto o Cuello Negro—, con catas guiadas para no perderse entre las IPA, el IBU y las APA. Algunos restaurantes tendrán descuentos para quienes compren la entrada.

Dirección

MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 9 PM

Entrada

Desde $6.000 en tierracervecera.cl

Puerto Varas celebra a los libros

ptovaras.jpg la-tercera

ReLib: feria del libro en Puerto Varas.

El mes del libro no quiere terminarse. Al menos no a orillas del Lago Llanquihue, donde se celebrará la segunda versión de ReLib, un encuentro literario lleno de talleres, espectáculos, batallas de ilustración, recitales de poesía, música y, obviamente, muchos libros a buenos precios. Son más de 50 las editoriales que participarán, todas independientes o universitarias, y la entrada es liberada. Ojalá no llueva.

Dirección

Parque Estación (Decher 355, Puerto Varas)

Horario

Sábado, de 3:30 PM a 9 PM; y domingo, de 11 AM a 8 PM

Entrada

Gratuita

El arte según el ratón Mickey

mickey.jpg la-tercera

Una exposición sobre el ratón Mickey.

A punto de cumplir cien años, el ícono del imperio de Walt Disney se empeña en demostrar que su influencia no se limita solo a la programación infantil ni al merchandising. Mickey: todo empezó con un ratón se llama esta exposición, recién inaugurada en el Centro X, donde artistas contemporáneos internacionales se inspiran en el personaje para montar esculturas, pinturas y obras en distintos formatos.

Dirección

Mall Plaza Los Dominicos (Av. Padre Hurtado Sur 875, Las Condes)

Horario

Lunes a domingo, de 11 AM a 8 PM

Entrada

Desde $8.900 en ticketplus.cl

Jedis en el Parque Araucano

star.jpg la-tercera

El Día Internacional de Star Wars.

Celebrar el 4 de mayo (May the fourth, en inglés) comenzó como una humorada nerd pero rápido se convirtió en el Día Internacional de Star Wars, que se festeja en todo el mundo con disfraces, música y peleas con sables luminosos. En Santiago, la fuerza se reunirá en el Parque Araucano, específicamente en el Nowa’s Cantina, restorán temático que además instalará una Expo Yoda, con concurso de cosplay y stands de coleccionistas.

Dirección

Centro Parque (Presidente Riesco 5330, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 11 AM a 8 PM

Entrada

Gratuita

El Persa tiene jazz

Jazz-al-Persa-1.jpg la-tercera

Jazz en el Persa.

Que todos los días sean el día de algo solo parece una excusa para organizar eventos, vender cosas u organizar eventos para vender cosas. Pero aquí hay una excepción: este fin de semana, el Día del Jazz se celebra con música en vivo y gratis en el Persa Víctor Manuel. Al mediodía de ambos días, en su plaza central, habrá dos conciertos: uno de una orquesta escolar de 26 niños, el otro del pianista Martin Joseph.

Dirección

Persa Víctor Manuel (San Isidro 2257, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, 12 PM

Entrada

Gratuita

Cuasimodo en Colina

cuasimodo_abr_2019-3-1024x768.jpg la-tercera

Cuasimodo de Colina.

A pesar de la secularidad, la tradición del cuasimodo, una de las más chilenas que existe, sigue teniendo un enorme arrastre popular. Tanto así que en Colina se hacen tres versiones, una para cada sector de la comuna. Este domingo toca en la zona de Las Canteras, Chicureo y San José, e incluye a cientos de jinetes que llevarán la comunión a ancianos y enfermos.

Dirección

Plaza Las Canteras (Av. Fermín Vergara 175, Colina)

Horario

Domingo, 8:30 AM

Entrada

Gratuita

Un aniversario medieval

calenda.jpeg la-tercera

El grupo Calenda Maia.

Cumplen 37 años pero es como si existieran desde hace diez siglos. Calenda Maia, el histórico grupo chileno de música y teatro medieval, se ha presentado en 1.400 escenarios de todo Chile y una buena parte del mundo, siempre como si vinieran bajando de un viaje en el tiempo, directo desde las cruzadas, y el domingo lo celebran con un show especial en el aula magna del centro CEINA. No faltarán los bailes, los cantos ni las flautas.

Dirección

Centro Cultural CEINA (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Domingo, 7 PM

Entrada

Desde $12.000 en passline.com

Un documental sobre la longaniza

longa.jpeg la-tercera

"Denominación de origen", documental sobre la longaniza.

Cuando hablamos de longanizas siempre pensamos en Chillán, pero quien conoce bien la zona del Ñuble sabe que las mejores no están ahí sino un poco más al norte, en la tranquila ciudad de San Carlos. El director Tomás Alzamora, en su película Denominación de origen, sigue a un pueblo que quiere recuperar ese honor perdido, en un documental completamente parreano, lleno de humor, cariño y pillería.

Dirección

Matucana 100 (Matucana 100, Santiago)

Horario

Domingo, 7 PM

Entrada $3.000 en m100.cl